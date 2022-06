8 op de 10 Vlamingen zijn bang: geld, oorlog en klimaatverandering grootste boosdoeners

Maar liefst acht op de tien Vlamingen zijn bang van de huidige staat van de wereld. Dat blijkt dinsdag uit Humo’s Grote Angst-enquête. Hiervoor werden eind mei 1.000 Vlamingen bevraagd door iVox. De stijgende prijzen en de eigen financiële situatie blijken de grootste boosdoeners, met maar liefst 82 procent van de respondenten die zich hierover zorgen maakt.

De huidige situatie met de coronapandemie, de financiële crisis en de oorlog in Oekraïne, heeft onze angstgevoelens beïnvloed. Zo maakt 80 procent zich nu zorgen over oorlog, terwijl dit drie jaar geleden slechts een derde was. Voor de pandemie waren de stijgende prijzen voor slechts een derde een kopzorg, nu houdt het onderwerp acht op de tien bezig. Ook maken meer mensen, namelijk 70 procent, zich zorgen over alles wat met gezondheid te maken heeft.

Verder vrezen negen op de tien dat de energieprijzen onbetaalbaar gaan worden. Maar ook acht op de tien bevraagden denken dat de agressie van Rusland zal overslaan op andere landen. Een derde van de Vlamingen vreest zelfs een inval in ons land. Een andere belangrijke angst is gelinkt aan de klimaatverandering en de extreme weersomstandigheden, die acht op de tien personen zorgen baren.

Het verschil tussen mannen en vrouwen is opvallend. Die laatsten maken zich beduidend meer zorgen over de stijgende prijzen, hun eigen financiële situatie en terreur. Mannen geven op hun beurt aan niet wakker te liggen van het duurdere leven en maken zich minder zorgen over hun job.

Wanneer we kijken naar de leeftijd, heerst er vooral meer angst bij de oudere respondenten. Zij zijn vaker bezorgd of verontrust, vooral over oorlog, gezondheidszorg, de politieke situatie in België en Europa en de digitalisering. Daarnaast maken lageropgeleiden zich op verschillende vlakken opmerkelijk meer zorgen dan de mensen die het hoger onderwijs wel hebben afgerond.