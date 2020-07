Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) investeren 6,5 miljoen euro in 53 energiebesparende projecten van hogescholen en universiteiten. De middelen worden onder meer gebruikt om gebouwen beter te isoleren.

De Vlaamse hogescholen en universiteiten beschikken over een omvangrijk patrimonium. In veel (oudere) gebouwen kan nog veel energiewinst geboekt worden. In 2016 en 2017 waren er al twee succesvolle oproepen om bestaande gebouwen van het hoger onderwijs beter te isoleren en zo een krachtige rem te zetten op CO2-uitstoot en energiekosten.

Ministers Weyts en Demir investeren nu nog eens 6,5 miljoen euro in 53 energiebesparende projecten van hogescholen en universiteiten. Dankzij deze investering wordt in totaal elk jaar ongeveer 3.000 ton CO2 minder uitgestoten.

De middelen worden verdeeld over verschillende instellingen: KULeuven (1 miljoen euro), de UGent (1 miljoen euro), de VUB (999.999 euro), Hogeschool West-Vlaanderen (919.515 euro), de UAntwerpen (914.000 euro), Erasmushogeschool Brussel (625.100 euro), Hogeschool PXL (510.500 euro), UCLeuven (407.473 euro) en UCLimburg (123.412 euro).

De middelen worden gebruikt om gebouwen beter te isoleren, om glas te vervangen door hoogrendementsglas, om zonneboilers of hoogrendementsketels te plaatsen. Zo kan ecologische en economische winst geboekt worden. De Vlaamse overheid draagt 50 procent van de kosten.

'Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee van de hogescholen en universiteiten', zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir sluit zich daarbij aan. 'Gebouwen hebben een belangrijk aandeel in onze CO2-uitstoot. Als we onze klimaatdoelstellingen willen halen, zal het noodzakelijk zijn om ook schoolgebouwen beter te isoleren en duurzamer te verwarmen'.

