Zowat 3500 mensen, volgens een raming van de politie Brussel Hoofdstad/Elsene, hebben zaterdag gedemonstreerd in de Europese wijk in Brussel uit protest tegen de schendingen van de fundamentele vrijheden in het kader van de strijd tegen covid-19.

Naast veel Belgen stapten Nederlanders en Duitsers mee op.

De demonstranten zonder mondmasker droegen tal van harten mee en slogans voor de vrijheid en tegen vaccinatieplicht en de gezondheids- of coronapas, zoals 'Nee tegen de gezondheidsdictatuur', "Stop de onderdrukking van onze vrijheden", 'Nee tegen vaccinatieplicht', 'Mijn lichaam, mijn keuze' en 'Ja tegen democratie. Nee tegen de coronapas'.

'Ik ben tegen alles: verplichte vaccinatie, de gezondheidspas en alles wat daarna komt', vertelde Cédric, een 26-jarige Belg. 'Er zal daarna nog wel wat gebeuren. Voor mij is alles geregeld en moeten we er nu mee stoppen. We moeten stoppen met de vaccinatie, want we hebben geen zicht op het vaccin. Laat degenen die zich willen laten vaccineren het doen, maar we moeten de keuze aan de mensen laten.'

Sancties

De manifestanten verzamelden in de kleine Wetstraat, waar verschillende toespraken werden gehouden. Daarna trokken ze in stoet door de Europese wijk. Er werden geen incidenten gemeld.

Het was de tweede Europese demonstratie voor democratie, georganiseerd door Europeans United in samenwerking met de World Freedom Alliance. 'Geen enkele noodtoestand kan een dergelijke desintegratie van onze democratische rechtsstaat rechtvaardigen', stelt EuropeansUnited.eu in een persbericht. 'In veel landen zijn maatregelen genomen zonder tussenkomst van het parlement, maar veel van de maatregelen die momenteel van kracht zijn, zijn gewoon ongrondwettelijk.'

Europeans United roept de Europese Unie op om sancties te nemen.

