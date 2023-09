24 uur op een ‘tienerdatingsite’: ‘Nee, 14 jaar stoort mij niet’

Een datingsite die 13- tot 25-jarigen met elkaar in contact brengt, wordt er in Franstalig België en Frankrijk van beticht ‘een toevluchtsoord voor pedofielen’ te zijn. ‘Toch staan we juridisch machteloos’, zegt Stephan Smets van Child Focus.

Rencontre Ados is een Franstalige datingsite voor jongeren tussen de 13 en 25 jaar die op zoek zijn naar liefde of vriendschap. Een profiel aanmaken gaat razendsnel en is gratis. De controversiële site werd in 2006 opgericht door de toen 16-jarige Belg Thomas Mester.

Oorspronkelijk was de site enkel bedoeld voor 13- tot 17-jarigen. ‘Maar om het aantal gebruikers te verhogen, heb ik die leeftijd opgetrokken tot 25’, verklaarde Mester aan nieuwswebsite RTL Info. In totaal zijn er al twee miljoen accounts aangemaakt op de site.

Child Focus vindt Rencontre Ados zeer bedenkelijk. ‘En wel om twee redenen’, zegt directeur communicatie Stephan Smets. ‘In de eerste plaats omdat de site kinderen van 13 in contact brengt met volwassenen van 25 mét het oog op een date of een romantische relatie. Ten tweede omdat er geen enkele vorm van leeftijdsverificatie of identiteitscontrole is.’

In de algemene voorwaarden staat wel dat ouders aangeraden wordt om toezicht te houden op hun kinderen terwijl ze de site gebruiken, ‘maar ook dat wordt niet gecontroleerd’, aldus Smets. ‘Daarmee zet je de kat bij de melk.’

‘Ethisch en moreel gezien vinden we Rencontre Ados verwerpelijk’, zegt Smets. ‘Maar momenteel is die website niet onwettig. Alleen de dingen die de website potentieel faciliteert, zijn strafbaar.’

(Lees verder onder de preview)

24 uur op Rencontre Ados

Om de proef op de som te nemen, maakt Knack een profiel aan op Rencontre Ados. Met een valse voornaam en een door artificiële intelligentie gegenereerde profielfoto doen we ons voor als een 14-jarig meisje. We initiëren zelf geen contact, lokken niets uit en gaan alleen in gesprek met mensen die aangeven meerderjarig te zijn.

Meteen stromen de vriendschapsverzoeken en berichten binnen. Bizar: zo’n derde van de profielen die contact zoekt, is meerderjarig. Maar ook wie aangeeft onder de 18 te zijn, doet gewaagde voorstellen. Zo valt Reda (17) met de deur in huis als hij zegt dat hij op zoek is naar een meisje dat open van geest is en aan wie hij via berichten zijn fantasieën kan delen.

Esteban (14) wil op zijn beurt skypen en garandeert ons een ongezien spektakel ‘waarvan iedereen die het eerder zag in een deuk lag’. Er volgt een scenario in acht punten waarin zijn ontlasting een hoofdrol speelt. Of we willen kijken?

(Lees verder onder het screenshot)

Dan is er Anthony, die volgens zijn profiel 22 is. Het gesprek neemt een gemoedelijke start: er wordt gevraagd naar woonplaats en school, vervolgens ook naar lengte en gewicht. En dan: ‘22 jaar stoort je niet?’ Zonder te antwoorden kaatst ons profiel de vraag terug: ‘14 jaar stoort je niet?’

‘Nee’, zegt Anthony. ‘Ben je single?’

(Lees verder onder het screenshot)

Het is onmogelijk om te achterhalen of Anthony echt 22 is. Hij stuurt nog een link waar een foto van hem te zien is. Er verschijnt een man die vriendelijk in de lens kijkt, maar die er eerder uitziet als een dertiger. ‘Wat vind je ervan?’ vraagt hij.

Voor we kunnen reageren is de test plots voorbij. We blijken van de datingsite gebannen te zijn. De reden: ‘Een of meer van je foto’s zijn niet representatief voor jou, daarom ben je als nepprofiel gemarkeerd.’ Alle mannen met wie we spraken, hadden geen profielfoto.

Knack probeerde op vrijdag 1 september contact op te nemen met Thomas Mester. De redactie ontving nog geen reactie.