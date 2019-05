In de O.L.V.-ten-Hemel-Opgenomen-kerk in Schilde is zaterdag afscheid genomen van Julie Van Espen, die begin deze maand vermoord werd.

In de O.L.V.-ten-Hemel-Opgenomen-kerk in Schilde ging zaterdag omstreeks 10 uur de uitvaartplechtigheid van de vermoorde Julie Van Espen (23) van start. Volgens een schatting van de lokale politie volgden ongeveer 1.600 mensen de dienst op het plein buiten de kerk. In de kerk zelf waren 700 familieleden, vrienden en kennissen van Julie aanwezig.

Om 9 uur waren al heel wat familie en vrienden aanwezig aan de ingang van de 'Witte Kerk' in Schilde. Velen onder hen waren in het wit gekleed, met een kleurrijke tint. Dat gebeurde op vraag van de familie van Julie. Op het plein voor de kerk, kon de dienst via een geluidsinstallatie gevolgd worden. Leerlingen van Vita et Pax in Schoten, de vroegere school van Julie, kwamen te voet van de school. Ook leden van KSK 's-Gravenwezel, waar Julie een tijdlang voetbalde, waren in uniform aanwezig. De mensen buiten kregen de kans om iets in het rouwregister te schrijven. Ze luisterden er naar getuigenissen van de ouders, broer, zus, en vriend van Julie. Op vraag van de familie waren journalisten, cameramensen en fotografen niet toegelaten in de kerk. Ook aan politici werd vooraf gevraagd om niet naar de plechtigheid te komen.

De 23-jarige studente Julie Van Espen verdween op zaterdag 4 mei toen ze met de fiets op weg was naar vriendinnen in Antwerpen. Haar lichaam werd twee dagen later teruggevonden in het Albertkanaal. De 39-jarige Steve B. bekende voor de onderzoeksrechter dat hij Julie vermoordde. Naar aanleiding van de feiten namen op 12 mei 15.000 mensen deel aan een stille mars in Antwerpen, voor slachtoffers van seksueel geweld.