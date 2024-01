Xiaomi SU7: smartphone op wielen?

Technologiebedrijven storten zich steeds meer op de autosector. Zo lanceert smartphonespecialist Xiaomi de elektrische SU7 berline.

Auto’s worden steeds meer rijdende computers. Dat geldt zeker voor de elektrische modellen die gebruik maken van nieuwe concepten, waarbij de elektronica een nog belangrijkere rol inneemt in de controle en de werking van de voertuigen. Vandaar dat technologiebedrijven ook steeds nauwer betrokken raken bij de ontwikkeling van de EV’s en er ook meer en meer aan denken om zelf modellen te ontwikkelen en commercialiseren.

Apple en Google hebben al jaren plannen in die richting, maar dat leidde nog niet tot een productiemodel. Huawei en Sony staan een stap verder en gingen in zee met respectievelijk Seres en Honda voor de commercialisatie van hun auto. Maar nu worden ze allemaal de loef afgestoken door de Chinese smartphonespecialist Xiaomi, die samen met autoconstructeur BAIC de SU7 ontwikkelde, die al begin 2024 op de markt zal komen.

Deze Xiaomi SU7 is een ruime elektrische berline van net geen vijf meter lang met een aantrekkelijk en enigszins bekend voorkomen. Vele herkennen er inderdaad trekjes van de Porsche Taycan, Kia Stinger en McLaren 750S in. Veel maakt het niet uit, want Xiaomi SU7 heeft een fraai design en zet ook zeer sterke prestaties neer.

Snel met leuke snufjes

De 1,9 ton wegende basisversie heeft een 299 pk sterke elektromotor op de achteras, terwijl de topversie Max recht heeft op twee motoren (van 299 pk vooraan en 374 pk achteraan), die samen een systeemvermogen van 673 pk leveren. De SU7 Max weegt 2.205 kilogram, spurt van 0 naar 100 km/u in 2,8 seconden en bereikt een topsnelheid van 265 km/u. De elektriciteit wordt opgeslagen in een accupakket van 101 kWh en moet een maximaal rijbereik tot 800 kilometer toelaten.

Verder pakt de Xiaomi SU7 niet onverwacht uit met tal van innovatieve snufjes, zoals een actieve achterspoiler, gezichtsherkenning om de bestuurder toegang tot de auto te verlenen en lidarmodules om de autonome rijfuncties te ondersteunen.

BAIC is intussen gestart met de productie van de Xiaomi SU7, waarvan de eerste exemplaren begin 2024 zullen geleverd worden aan de Chinese klanten. De verscheping naar de andere markten, waaronder Europa, staat in een latere fase gepland.