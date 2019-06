analyse

BMW-topman Harald Krüger koopt tijd ten koste van eigen geloofwaardigheid

De geruchtenstroom over de toekomst van BMW-topman Harald Krüger zwelt aan. Zijn contract loopt in mei 2020 af en tegen de geplogenheden in wordt in München in alle talen gezwegen over een contractverlenging. Normaal gezien zou dat gebeurd zijn op de jaarvergadering van 16 mei maar voorzitter Reithofer hield de lippen op elkaar. Ook in de recent spraakmakend interview met hoofdaandeelhouders Suzanne Klatten en Stefan Quandt werd met geen woord gerept over de toekomst van topman Krüger. Die krijgt blijkbaar de rekening gepresenteerd voor de tegenvallende bedrijfsresultaten van het voorbije jaar én de achterstand die BMW heeft opgelopen op het vlak van elektromobiliteit.

Harald Krüger © Belga Image

Dinsdag 25 juni. De warmte in BMW Welt in München is ondraaglijk, de stemming onder de aanwezigen bedrukt. Een voor zijn doen strijdvaardige Harald Krüger stelt zijn toekomstplannen met betrekking tot elektromobiliteit voor aan een internationaal gezelschap van sterren à la Paris Hilton en bevriende influencers en journalisten.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×