Waarom Formule 1, ondanks suprematie van Red Bull en Verstappen, populairder is dan ooit

Zonder onvoorziene omstandigheden wint Max Verstappen aanstaande zondag ook de Grote Prijs van België. De combinatie van beste piloot en beste bolide is inderdaad zo succesvol dat een tweede plaats het hoogst haalbare is voor zijn collega’s. Desondanks is de F 1 populairder dan ooit. Met dank aan de Netflix-reeks Drive to Survive.

Vijf jaar geleden leek de Formule 1 een vogel voor de kat. Wegens oersaai en milieuonvriendelijk. Sinds de exploitatie van de koningsklasse van de autosport in handen is van het Amerikaanse Liberty Media van John Malone gaat het opnieuw de goede kant op. Sterker nog, volgens autosportjournalist Jo Bossuyt is de F1 is populairder dan ooit en dat wereldwijd. Sinds 1998 volgt hij voor Het Laatste Nieuws alle Grote Prijzen op de voet en pakt geregeld als eerste uit met het laatste nieuws uit het gesloten F1-wereldje. Bij piloten en teamchefs staat hij hoog aangeschreven voor zijn deskundigheid en integriteit.

Het einde van het Red Bull-tijdperk is nog niet in zicht

Jo Bossuyt: “Zonder onvoorziene omstandigheden wordt Max Verstappen voor het derde jaar op rij wereldkampioen én kan Red Bull dit jaar alle Grote Prijzen winnen. Met Horner, Newey en dr. Marko beschikt het team over een ijzersterk triumviraat dat wereldtop is in zijn vakgebied, dat al jaren goed samenwerkt en met Verstappen ook nog eens de beste piloot in huis heeft. Red Bull profiteert van de infrastructuur, knowhow en ervaring die het de voorbije jaren heeft opgebouwd, toen nog met de quasi onbeperkte financiële steun van de Oostenrijkse miljardair Dietrich Mateschitz, mede-eigenaar van het energiedrankje Red Bull.”

Wint Red Bull dit jaar alle Grote Prijzen? Never say never.

“De suprematie van Red Bull nu is vergelijkbaar met die van McLaren, Ferrari of Mercedes in het verre of recente verleden en zal wellicht nog een paar jaar aanhouden. In 2026 wordt een nieuw technisch reglement van kracht en vertrekt elk team in principe opnieuw van nul. Het is koffiedik kijken wat er dan zal gebeuren en of dr. Marko en Newey dan nog bij RB aan boord zullen zijn. De eerste zal dan 83 jaar oud zijn, de tweede 68 jaar. Het is ook niet duidelijk welke richting Red Bull op termijn uit wil met zijn F1-engagement. Na het overlijden van Dietrich Mateschitz eind vorig jaar werden de kaarten opnieuw geschud. Het lijkt erop dat de Thaise mede-eigenaar van Red Bull meer inspraak wil. Woonde die voordien zelden een Grote Prijs bij, is hij nu geregeld te gast in de paddock.”

“Tot nu had dr. Marko carte blanche. Als raadsman van Mateschitz genoot hij diens volle vertrouwen en had hij het laatste woord in het team. Nog altijd trouwens. Officieel is de dagelijkse leiding in handen van Horner maar achter de schermen worden de lijnen uitgezet door dr. Marko. Hij is het die de jonge Verstappen heeft binnengehaald en hem meteen in de F 1 heeft gelanceerd. Met succes, al liep zijn beschermheer daarmee een groot risico. Achteraf gezien een gouden zet van de Oostenrijker die daarmee zichzelf en Max Verstappen een plaats in de geschiedenis van de F1 heeft bezorgd.”

Drive to survive

De suprematie van Red Bull en Verstappen is zo groot dat een tweede plaats het hoogst haalbare is voor de andere teams en piloten. Desondanks is de F1 populairder dan ooit. De nieuwe Amerikaanse bazen van de F1 zijn erin geslaagd om van een saai sportevent een echt spektakel te maken dat ook een jong publiek aanspreekt en dat wereldwijd.

“De omslag is er gekomen door de Netflix-serie Drive to Survive. Die gunt de kijkers een blik achter de schermen en heeft van de F1-piloten en teamchefs echte vedetten gemaakt. Marketing is alles en alles is marketing! Er is zelfs een film in de maak met Brad Pitt in de hoofdrol. Wat weinigen voor mogelijk hielden, is gebeurd: de F1 valt nu ook in de smaak bij de Amerikanen.”

Max Verstappen debuteerde op zijn 17de in het Toto Rosso-team van Red Bull, het begin van een nieuw tijdperk in de Formule 1.

Toekomst Grote Prijs van België is onzeker

Spa-Francorchamps is misschien wel het mooiste racecircuit ter wereld. Dat hoor je uit de mond van zowel autosportfans als piloten. Wegens adembenemend snel, uitermate uitdagend én gevaarlijk door de grote hoogteverschillen en snelle bochten. Bovendien blijven de wisselende weersomstandigheden in de Ardennen een onvoorspelbare factor waardoor het kan druppelen in de Raidillon en regenen in Stavelot. Toch is te horen dat de Grote Prijs van België na 2024 van de kalender zal verdwijnen.

Jo Bossuyt: “F1 is big business, alles draait om geld. Voor sentiment is in de F1 is geen plaats. Dat Spa-Francorchamps tot de mooiste racecircuits ter wereld behoort, interesseert de aandeelhouders van Liberty Media niet. Die hebben enkel oog voor de opbrengst van hun belegging. Zelfs een groot autoland als Duitsland met een legendarisch circuit als dat van de Nürburgring heeft geen eigen Grand Prix meer. Ook voor Spa-Francorchamps is de toekomst onzeker, meer kan ik daar niet over zeggen.”

Mercedes-AMG vecht terug

In 2014 maakte Mercedes-AMG een einde aan de zegereeks van Red Bull en behaalde acht wereldtitels op rij met Lewis Hamilton in een glansrol. De laatste wereldtitel bij de constructeurs dateert van 2021, sindsdien zijn Red Bull en Max Verstappen oppermachtig en moet het Duitse team zich tevreden stellen met een plaats op de tweede rij.

Dat geeft Mercedes-woordvoerder Bastien Van der Moortel ook ruiterlijk toe: “Autosport maakt deel uit van ons DNA, de ‘Silberpfeile’ van Mercedes hebben autosportgeschiedenis geschreven. Wie aan competitiesport doet, weet dat winnen en verliezen part of the game is. Soms win je, soms verlies je. In de F1 maken honderdsten van een seconde het verschil tussen winst of verlies. Het komt erop aan zich constant te verbeteren en daar is ons team hard mee bezig. Voorlopig zit een eerste plaats er nog niet in maar wij geven de moed niet op. Wij blijven de klok rond zoeken naar de beste toepassingen op het vlak van batterijtechnologie en aerodynamica omdat een aantal achteraf in de straatversies van onze AMG-modellen geïmplementeerd wordt, op langere termijn ook in onze seriemodellen. De F1 vervult meer dan ooit een labofunctie voor ons merk. De middelen die daarvoor worden vrijgemaakt, zijn goed besteed.”

“Vanzelfsprekend maken wij onze klanten deelachtig aan ons engagement in de F1. Wij organiseren geregeld events voor onze klanten waarop zij uitvoerig van gedachte kunnen wisselen met leden van het F1-team. Onderschat ook de commerciële return van de merchandising niet. Volgens teambaas Toto Wolff bedraagt die 600 miljoen euro op jaarbasis.”

Na acht wereldtitels op rij is Mercedes-AMG nu op achtervolgen aangewezen.

Naambekendheid in Amerika

Het aantreden van Luca de Meo als nieuwe topman bij Renault heeft ook bij het F1-fabrieksteam van de Franse autogroep voor een nieuwe wind gezorgd, zowel aan de top als bij de piloten en externe partners. Bij de piloten van wat nu officieel het Alpine F1 Team heet, heeft Pierre Gasly de plaats ingenomen van Fernando Alonso.

Vooralsnog blijven de resultaten beneden de hoge verwachtingen, deels door pech en een ongelukkige samenloop van omstandigheden. En ook hier geldt dat er een uitwisseling is van knowhow en ervaring tussen de ingenieurs van de F1-fabriek in Engeland en van het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum van Renault in Frankrijk.

Woordvoerder Karl Schuybroek spreekt van een ‘kruisbestuiving’ die op termijn ook voordeel oplevert voor de Renault-klant. Hij staat ook achter de beslissing van de directie in Parijs om de naam van het team te veranderen in Alpine F1 Team. “Formule 1 wordt over de hele wereld bekeken, sinds kort ook in de VS. Dat komt ons goed uit vermits Alpine in 2025 zijn debuut maakt op de Amerikaanse markt en dan kan terugvallen op de naambekendheid die het via de Formule 1 in de VS heeft opgebouwd in wat nog altijd wordt bestempeld als de koningsklasse van de autosport. De mediareturn is voor een jong en klein merk als Alpine van goudwaarde. Met de A 290, de eerste full electric sportwagen van Alpine, hopen wij een daverende start te kunnen nemen in de States – naar het voorbeeld van hetgeen in ons land is geschied. België, een van de kleinere landen in Europa, is voor Alpine de vierde belangrijkste markt worldwide! Aan aanmoedigingen van Alpine-rijders zal het onze piloten in Spa-Francorchamps zeker niet ontbreken.”