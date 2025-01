Waarom de kans zeer klein is dat Polestar 7 straks in Gent wordt gebouwd

Over enkele weken maakt Polestar zijn officiële bedrijfsresultaten voor 2024 bekend. Nu al is geweten dat die dieprood kleuren en dat 2025 beter moet. Zo niet is het einde verhaal voor het jonge Zweedse merk. In een exclusief interview met Knack.be licht de nieuwe topman Lohscheller zijn ultieme reddingsplan toe.

Voor wie het autonieuws niet op de voet volgt: Polestar is het zustermerk van Volvo Cars met hoofdzetel in het Zweedse Göteborg. Beide merken zijn eigendom van de Chinese Zheijang Geely Holding die ook Lynk & Co, Zeekr en Lotus in portefeuille heeft. Geely-topman Li Shufu is daarnaast grootaandeelhouder van Mercedes-Benz en Aston Martin en wordt beschouwd als een van de machtigste managers in de internationale automobielwereld.

Hij is het die Volvo’s hoofddesigner Thomas Ingenlath in 2017 carte blanche gaf om de motorsportafdeling van de Zweedse constructeur uit te bouwen tot een volwaardig premiummerk met elektrische aandrijving, high end performance, minimalistisch design en duurzaamheid als handelsmerk.

Door resoluut te kiezen voor elektrische aandrijving en duurzaamheid anticipeerde Polestar op de snel voortschrijdende klimaatverandering en veranderende tijdsgeest. Daarmee onderscheidde het zich van de Duitse premiummerken voor wie elektrische aandrijving toen nog geen topprioriteit was.

Nieuwe perceptie van premium

Polestar mocht naar believen beroep doen op de knowhow, ervaring en logistieke steun van grote broer Volvo. En dat gebeurde ook. Een aantal ingenieurs en designers, en niet van de minste, volgde de lokroep van Ingenlath en verkaste naar de start up next door.

Kandidaat-kopers kunnen vanaf nu ook een auto kopen in een van de Polestar-verkooppunten.

In geen tijd ontwikkelde het Polestar-team een merkidentiteit die sterk afwijkt van de heersende perceptie van premium. Door gerecycleerde materialen te gebruiken, verbindt Polestar duurzaamheid met luxe terwijl het minimalistisch design focust op technologie, functionaliteit en soberheid.

Polestar probeert te begeesteren door technologische innovatie en bewijst dat elektrisch rijden geen afbreuk doet aan het rijplezier. Elektrisch rijden is geen doel op zich maar wel het meest efficiënte middel om CO 2 -uitstoot te verminderen en de klimaatverandering af te remmen. Op voorwaarde dat alle autoconstructeurs en onderdelenfabrikanten zich houden aan hun beloften.

Maar daar loopt het nog te vaak mis. Er is te weinig transparantie over de emissies tijdens het productieproces in zijn geheel. Dat maakt het voor de consument soms moeilijk om de globale impact van e-auto’s op het milieu te begrijpen en om de e-modellen van de verschillende merken met elkaar te vergelijken. Ook hier geeft Polestar het goede voorbeeld door via labels op zijn website de levenslange CO 2 -voetafdruk van zijn modellen in kaart te brengen en publiek te maken.

Van kwaad naar erger

So far, so good. Alle goede intenties ten spijt slaagde Polestar er niet in winst te maken. De marktintroductie van de Polestar in 2020 behoorde nochtans tot de meest spraakmakende van deze eeuw. Spijtig genoeg viel die samen met corona. De pandemie zorgde ervoor dat de wereldwijde autoverkoop stilviel en dat de ontwikkeling van nieuwe technologie en modellen vertraging opliep. Daardoor kwamen de Polestar 3 en Polestar 4 later op de markt dan gepland en stagneerde de verkoop. Met slechts één model kon de nieuwkomer niet opboksen tegen de Duitse premiummerken met een ruim aanbod aan deels en volledig aangedreven modellen in het D-segment.

In 2024 liep de wereldwijde Polestar-verkoop met 15 procent terug tot 45.000 wagens. In ons land beperkte de terugloop zich tot 6,63 procent. Het operationele verlies tijdens de eerste negen maanden steeg naar 862 miljoen dollar, de schuldenberg groeide aan tot 4,4 miljard dollar en de beurskoers van het Polestar-aandeel zakte naar een historisch dieptepunt.

Een en ander betekende einde verhaal voor Ingenlath en de zijnen. De visionaire Duitse wereldverbeteraar mét een duidelijke missie werd begin oktober 2024 opgevolgd door zijn landgenoot Michael Lohscheller (56). De boomlange manager met een financiële achtergrond beschikt over veel internationale ervaring als CFO en CEO bij grote merken zoals Volkswagen en Opel.

Om Polestar rendabel te maken wil Lohscheller Michael de kosten verlagen en omzet verhogen.

Geely-topman Li Shufu verwacht van de nieuwe stuurman dat hij Polestar eindelijk winstgevend maakt. Een moeilijke maar in de ogen van Lohscheller geen onmogelijke opdracht. “2024 was een uitermate moeilijk jaar voor Polestar. Vanaf het derde kwartaal klaarde de hemel echter langzaam op. Tijdens het vierde kwartaal steeg de verkoop met 5,3 procent en het aantal bestellingen met 37,2 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2023. Ruim de helft van de orders is voor rekening van de Polestar 3 en Polestar 4, wat mij hoopvol stemt. Ik leid hieruit af dat onze nieuwe modellen, ondanks dat zij duurder zijn, in de smaak vallen van een koopkrachtig publiek dat zich terug kan vinden in de kernwaarden van ons merk dat een andere invulling geeft aan het begrip premium.”

Jaar van de waarheid

“2025 wordt het jaar van de ommekeer maar ook van de waarheid. Met de introductie van de Polestar 5 breidt ons gamma uit tot vier modellen en verwachten wij een omzetstijging van 30 à 35 procent te realiseren en een positief bedrijfsresultaat te bereiken. Wij hopen dit jaar al de vruchten te kunnen plukken van de ingrijpende veranderingen en besparingen die wij sinds oktober doorvoeren om onze operationele, commerciële en financiële prestaties te verbeteren. Van nu tot 2026 voorzien wij een uitbreiding van onze retaillocaties met 75 procent. Dat maakt Polestar makkelijker bereikbaar voor kandidaat-kopers. Tot voor enkele maanden konden die bij ons enkel online een auto bestellen en betalen. In België worden die verkooppunten uitgebaat door investeerders die ook Volvo-dealerships beheren. Het onderhoud van onze wagens gebeurt, zoals in het verleden, door door erkende Volvo-dealers. Die zijn vertrouwd met de Polestar-technologie vermits die is ontwikkeld door de Geely autogroep waartoe ook Volvo behoort. Dit jaar maken wij bovendien onze entree op de Franse markt en steken wij een tandje bij in Duitsland.”

Dit jaar breidt het Polestar-gamma uit met de een vierde model, de Polestar 5.

Geld verdienen met groene CO 2 -certificaten

Om rendabel te worden wil Lohscheller niet alleen de kosten verlagen en de omzet verhogen maar ook nieuwe inkomstenbronnen aanboren. In navolging van Tesla gaat Polestar zogenaamde CO 2 -certificaten verkopen aan automerken die er niet in slagen de strenge Europese uitstootnormen te bereiken waardoor zij hoge boetes moeten betalen. Tenzij zij alsnog een deal sluiten met merken met een zero-uitstoot zoals Tesla of Polestar. Volgens marktanalisten is de handel in CO 2 -certificaten een lucratieve business geworden die Polestar veel geld kan opbrengen.

Polestar 7 komt niet naar Gent

Met de Polestar 7 in 2026 voegt het Zweedse merk een vijfde model toe aan zijn gamma. Het betreft een compacte SUV die gebruikmaakt van hetzelfde SEA-platform van Geely als de Volvo EX30. Die laatste rolt vanaf midden april ook in Gent van de band waardoor zijn Europese klanten ontsnappen aan de Europese invoerheffingen op elektrische wagens uit China.

De Polestar 7 komt bijna zeker niet naar Volvo Gent.

Vermits beide modellen hetzelfde platform gebruiken, ligt het voor de hand dat de Polestar 7 straks in Gent wordt gebouwd. Maar dat is volgens Lohscheller geen uitgemaakte zaak. “Aangezien wij geen eigen fabrieken hebben, maken wij gebruik van de productiefaciliteiten van de Geely autogroep. In het geval van de Polestar 7 komen de bestaande Volvo-fabrieken in Göteborg en Gent in aanmerking maar ook de nieuwe Volvo-fabriek in Slowakije. Die wordt in 2026 operationeel en zal enkel elektrische wagens produceren. De definitieve toewijzing zal geschieden in de loop van het voorjaar. Alles wat tot nu toe hierover is geschreven, is voorbarig.”

Een goed verstaander heeft begrepen dat de kans zeer klein is dat de Polestar 7 straks in Gent van de band zal rollen. Veelbetekenend in dit verband is een recente reactie van de woordvoerster van Volvo Gent in De Tijd waarin zij zegt geen weet te hebben van plannen om de Polestar 7 in Gent te produceren.

Of dat slecht nieuws is voor Volvo Gent? De fabriek is met 7.000 medewerkers de grootste industriële werkgever in Vlaanderen en bereidt zich voor op de komst van de EX30 als aanvulling op de XC40, EX40, EC40 en V60. Binnen de Chinese Geely autogroep staat Volvo Gent model voor innovatie, efficiëntie en duurzaamheid. Of de Polestar 7 wel of niet naar Gent komt, verandert niks aan de goede reputatie van de fabriek.