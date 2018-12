VW gaat auto's bouwen in Amerikaanse Ford-fabrieken

De ontmoeting tussen drie Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers en de Duitse autobazen dinsdag duurde drie uur, het gesprek met president Trump zelfs de volle 30 minuten. Achteraf toonden alle betrokkenen zich tevreden over de afloop, allen hebben tijd gewonnen in het vooruitzicht van de voortzetting van de onderhandelingen over een nieuwe handelsovereenkomst tussen de VS-regering en de Europese Commissie. Die zijn gepland voor begin 2019. Maar eerst wordt Kerstmis gevierd, thuis en in alle sereniteit.