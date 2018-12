Urbain Vandormael Expert autosector analyse

Sluit Trump een deal met Duitse autobazen en zo ja, hoelang houdt die stand?

De Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping hebben in de rand van de bijeenkomst van de G20 in Buenos Aires een wapenstilstand van 90 dagen afgekondigd in de handelsoorlog tussen beide grootmachten. Vandaag ontvangt de Amerikaanse president in Washington de autobazen van BMW, Mercedes en Volkswagen voor een open gesprek over de aangekondigde verhoging van de importheffing van 2,5 naar 25 procent op auto's en onderdelen uit Europa. Vanwaar die verzoenende initiatieven?