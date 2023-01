Volumemerken van Stellantis zitten op schema

In amper vijf jaar is de Franse Groupe PSA erin geslaagd om via opeenvolgende overnames uit te groeien tot de derde grootste autogroep ter wereld. Schaalvergroting is een noodzakelijk kwaad om te kunnen overleven in een autowereld in volle transitie. Het brein achter de schaalvergroting is de Portugese topmanager Carlos Tavares.

Carlos Tavares (65), ex-Renault en sinds 2021 topman van Stellantis, is de best betaalde Europese autobaas. In 2014 binnengehaald bij PSA (Peugeot/Citroën) om de Franse autogroep van de ondergang te redden. Wat een mission impossible lijkt, wordt een success story. In amper drie jaar slaagt Tavares erin om de Franse autogroep opnieuw winstgevend te maken. Aansluitend zet hij met DS een nieuw luxemerk in de markt en neemt, en passant, de zwaar verlieslatende GM-dochtermerken Opel en Vauxhall over. Een en ander levert hem in 2020 de titel op van World Car Person of the Year.

Opel presenteert in Brussel vier elektrische wereldpremières – copyright Pieter Beerden

Schaalvergroting is een must

Na de fusie van Groupe PSA met FCA (Fiat/Chrysler) in 2021 is Tavares ook de grote baas van Stellantis. De Frans-Italiaanse fusiegroep telt in totaal veertien merken met bekende namen zoals Alfa, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Maserati, Opel en Peugeot. De andere dochtermerken zijn Abarth, Chrysler, Dodge, Lancia, Ram en Vauxhall.

Tavares behoort vandaag tot de machtige autobazen ter wereld. Hij staat bekend als een onverbiddelijke kostenkiller die geen blad voor de mond neemt en harde confrontaties met concurrenten en de Europese overheden niet uit de weg gaat. Met zijn kritiek aan Europa staat hij niet alleen maar hij is wel de enige die openlijk durft te zeggen waar het op staat en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de toekomst van de Europese automerken en hun honderdduizenden werknemers.

Stellantis-woordvoerder Didier Blokland: ‘ Onze meer sportieve en premiummerken moeten nog een tandje bijsteken.’

Stellantis wil productiviteit met 10 procent per jaar verhogen

In feite heeft Tavares ruzie met zowat iedereen, behalve met zijn aandeelhouders. Stellantis is immers zeer winstgevend, ondanks dat het driekwart van zijn omzet op de uitermate concurrentiële Europese markt realiseert. Bedoeling is om de verkoop buiten Europa met de helft te verhogen.

Om het target te kunnen halen, lanceert Stellantis een groot modellenoffensief met de nadruk op elektrificatie. Naar het voorbeeld van Volkswagen Group maakt de fusiegroep daarbij dankbaar gebruik van kostenbesparende synergiën.

Daarnaast wil hij de productiviteit verhogen met 10 procent per jaar. Dat is nodig om de nieuwe modellen van de Stellantis-volumemerken min of meer betaalbaar te houden voor normaalverdieners én om de aandeelhouders te plezieren. Hoe hoger de winst, hoe hoger zijn eigen verloning. Die loopt inmiddels in de tientallen miljoenen per jaar.

De blikvanger op de stand van Stellantis is de Jeep Avanger, Auto van het Jaar 2023 – copyright Pieter Beerden

Mainstreammerken doen het goed

De periode van het autosalon is uitermate belangrijk voor de autoconstructeurs en voor de volumemerken in het bijzonder. Die realiseren in ons land zo’n 30 procent van hun jaaromzet tijdens de maanden januari en februari.

Stellantis-woordvoerder Didier Blokland zegt aangenaam verrast te zijn door de grote belangstelling op de Stellantis-stand. ‘Onze informanten verheugen zich niet alleen over de vele bezoekers die zij over de vloer krijgen maar nog meer over de koopintenties van met name particuliere geïnteresseerden. Ik weet ook wel dat de nieuwe auto’s duurder zijn geworden maar soms wordt vergeten dat de meeste mensen de voorbije twee jaar nauwelijks een stap buiten de deur hebben gezet, laat staan dat zij een showroom hebben bezocht. Een aantal is nu dringend aan een nieuwe auto toe, heeft daar geld voor opzijgezet en heeft recent 11 procent loonopslag gekregen. Bovendien bieden wij kandidaat-kopers naast salonkortingen ook zeer voordelige financieringsmogelijkheden. Die aanpak werpt vruchten af. Stand vandaag zitten onze mainstreammerken Citroën, Peugeot en Opel op schema qua offertes en ondertekende koopcontracten. Onze meer sportieve en premiummerken daarentegen moeten nog een tandje bijsteken.’

Dé blikvanger op de Stellantis-stand is vanzelfsprekend de Jeep Avenger, de nieuwe Auto van het Jaar die de voorbije week op massaal veel belangstelling kon rekenen en bij wijze van spreken, als warme broodjes wordt verkocht. Hoewel Jeep van oorsprong een Amerikaans merk is, is de Avenger in Europa ontwikkeld en getekend en rolt die in Polen van de band.