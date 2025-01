Volkswagen ID.Buzz: busje komt zo, maar niet iedereen kan instappen

Samen met de Kever is de VW-bus het meest iconische model van Volkswagen. Sinds 2022 als ID.Buzz ook verkrijgbaar met elektrische aandrijving én vijf of zeven zitplaatsen. Een trendy hebbeding voor milieubewuste, actieve families met een pa en ma die goed bij kas zijn.

Volkswagen beleeft misschien wel de moeilijkste periode uit zijn bestaan. De verkoop valt tegen en daardoor ook de bedrijfsresultaten. Na dieselgate besliste de directie om het roer om te gooien en absolute voorrang te geven aan de elektrificatie van het gamma. Een moedig besluit in een poging komaf te maken met de imagoschade die Volkswagen had opgelopen door het gesjoemel met de schadelijke uitstoot van een reeks dieselmotoren van het merk.

Het bedrog werd ontdekt door voluit ‘het onafhankelijke federale agentschap van de Verenigde Staten, belast met de bescherming van de volksgezondheid en bescherming van het milieu’, kortweg EPA. Onder president Obama kon dat nog.

In een eerste reactie ontkende topman Martin Winterkorn het gesjoemel, zelfs tegenover de toenmalige kanselier Angela Merkel met wie hij een vriendschappelijke relatie onderhield. Vijf dagen later, onder druk van de grote bewijslast, werd Winterkorn ontslagen.

Het is nadien niet meer goed gekomen tussen de Duitse Bondsregering en de Duitse autobazen. De strenge Europese uitstootdoelstellingen zijn er gekomen onder druk van Merkel. Tot op vandaag is er nog altijd ruis op de lijn tussen Berlijn en de hoofdkantoren van Volkswagen, BMW en Mercedes. Al lijkt het er nu op dat er een constructieve dialoog op gang is gekomen met betrekking tot de importheffingen op nieuwe elektrische auto’s uit China.

Haast en spoed is zelden goed

Volkswagen heeft de voorbije jaren enkele tientallen miljarden euro aan schadevergoedingen betaald aan gedupeerde dieselrijders in de Verenigde Staten en Europa. Geld dat VW door eigen schuld niet heeft kunnen investeren in de ontwikkeling van nieuwe modellen en technologieën.

Daardoor heeft de Duitse constructeur een technologische achterstand opgelopen van naar schatting twee jaar in vergelijking met de toonaangevende Aziatische merken. Dat verklaart de vrij spectaculaire terugloop van de verkoop van Volkswagen op de Chinese markt en de halvering van de winstmarges. Volkswagen is ook niet langer marktleider in China.

Beetje bij beetje slaagt de Duitse autogroep erin zijn technologische achterstand bij te benen, maakt er is nog werk aan de winkel en de tijd dringt.

De ID. Buzz LWB is de e-versie van de VW Multivan.

Kleurrijk hebbeding

Het goede nieuws is inderdaad dat Volkswagen-modellen opnieuw als winnaar uit de bus komen in vergelijkende roadtests. In het geval van de ID.Buzz LWB is dat overigens niet moeilijk, wegens wijd en zijd geen directe concurrent in het zicht.

Met enige verbeelding is de ID.Buzz de elektrisch aangedreven versie van de VW Multivan, sinds 2022 op de markt als 5-zitter en sinds vorig jaar ook als 7-zitter (LWB). Met het blote oog valt het verschil in lengte van de leukerd nauwelijks op, de verhoudingen kloppen. Zelfs in smalle straten in grote steden merk je als bestuurder niet dat je onderweg bent met een gevaarte van net geen 5 meter. Daar zit de kleine draaicirkel van 11,8 meter voor iets tussen, alsook de overweldigend grote lichtinval door het elektrisch high tech panoramisch dak. Een knipoog naar de legendarische Samba-bus uit de jaren 50. Het slimme glas dat licht in het leven brengt, verandert van transparant naar ondoorzichtig en visa versa via een aanraakschuifregelaar of spraakassistent. Op voorwaarde dat die het spraakcommando verstaat, wat spijtig genoeg niet altijd het geval is.

Het panoramisch dak brengt licht in het leven.

Door de hoge zit en het royale plaatsaanbod krijgen de inzittenden een andere kijk op de wereld rondom hen. Maar elk voordeel heeft zijn nadeel: het in- en uitstappen vergt enige behendigheid van pa en ma. De zeer ruime schuifdeuren maken de derde stoelrij dan weer goed bereikbaar voor wie jong en sportief is.

De deuren en achterklep openen automatisch, die laatste met een eenvoudige voetbeweging. Het sleutelloze sluit- en startsysteem ontgrendelt alle deuren, ook de schuifdeuren, zodra je de wagen nadert. De optionele elektrische dichttrekhulp sluit de schuifdeuren en leidt ze voorzichtig in het slot, totdat ze veilig vergrendelen. Zelfs wanneer de deur slechts licht in het slot valt, wordt ze automatisch gesloten. Niet onbelangrijk: bevindt zich iemand tussen de deur, onderbreekt de klembeveiliging meteen de sluitbeweging.

Ruimtewonder op wielen

De ID. Buzz LWB is een ruimtewonder op wielen. Zelfs met 7 inzittenden aan boord beschikt die nog over een koffervolume van 306 liter, met neergeklapte tweede en derde stoelrij groeit het volume aan tot 2469 liter. De twee zitjes van de derde stoelrij kunnen worden uitgenomen, om meer kofferruimte te generen.

Er is een opbergvak voor vrijwel alles, inclusief voor je mobieltje. Alle courante smartphones kunnen inductief worden opgeladen of met een USB C-kabel aangesloten op het infotainmentsysteem. De drie standaard USB C-interfaces voorin het voertuig en twee op de derde stoelrij maken het mogelijk om extra apparaten van stroom te voorzien.

Het standaard multifunctionele stuurwiel overtuigt door een hoog bedieningscomfort. Met de knoppen bedien je onder andere de DAB+-radio, het optionele navigatieysteem, je smartphone en snelheidsregelaar. De optionele stuurwielverwarming is aangenaam maar vreet stroom en dat gaat ten koste van het rijbereik.

Het mulmtifunctionele stuurwiel overtuigt door hoogbedieningscomfort.

Met kinderen aan boord kan het weleens luid worden of worden er hoge eisen gesteld aan de geluidskwaliteit. Welnu, het premium-soundsysteem van Harman Kardon maakt van de ID.Buzz een rijdende concertzaal met een uitstekende balans van hoge en lage tonen. Mijn vrouw is pianiste en zij kan het weten.

Via het vrijstaande, elegante 12 duim kleurentouchscreen bedient de bestuurder de meeste voertuigfuncties. Ik blijf grote voorstander van fysieke knoppen maar de strijd tegen de digitale cockpit heb ik glansloos verloren. Gelukkig wordt alle belangrijke rij-informatie geprojecteerd op het optionele head-up in het gezichtsveld van de bestuurder zodat die tijdens het rijden niet wordt afgeleid. Geregelde over-the-air (OTA) updates werken de software constant bij naar de nieuwste versie.

Hoe geregeld die updates daadwerkelijk worden uitgevoerd, heb ik binnen het tijdsbestek van de testrit niet kunnen registreren. Maar ik ga ervan uit dat Volkswagen geleerd heeft uit zijn fouten. Niemand is perfect maar zolang je lering trekt uit wat is misgelopen, blijf ik vergevensgezind.

Rijden maar

In vergelijking met de 5-zits ID.Buzz is de LWB-versie 25 cm langer en beschikt die over een krachtigere batterij van 91 kWh die een WLTP-rijbereik van 474 km garandeert. Bij temperaturen van rond het vriespunt krimpt de actieradius evenwel tot 350 km. Of tot 250 km, met zeven personen en bagage aan boord.

350 km rijbereik volstaat voor woon-werkverkeer of een dagje uit naar zee, maar is ontoereikend om vrolijk met de familie naar de sneeuw in Oostenrijk of Zwitserland te rijden of naar de Franse of Italiaanse Riviera. Want ook laden doet de ID.Buzz niet zo supersnel als e-modellen die gebruikmaken van 800 Volt technologie. Reken op een halfuurtje van 10 tot 80 procent. Op die manier duurt een vakantierit van duizend kilometer al snel twee uur langer in vergelijking met een benzine- of dieselwagen.

Weet ook dat er weinig snellaadstations zijn in de hogergelegen skistations en dat er in het hoogseizoen vele tienduizenden wintersporters onderweg zijn. Daartegenover staat dat één snellader in het beste geval slechts twee tot vier e-rijders per uur gelukkig kan maken.

Mij zul je onderweg naar Tirol dus niet tegenkomen in een kleurige en achterwielaangedreven ID. Buzz LWB met een vermogen van 286 pk. Ondanks dat die pittig en comfortabel rijdt, keurig is afgewerkt en voorzien van geschatte 30 assistentiesystemen die autorijden veiliger en aangenamer maken. Waarom VW geen sneltoets heeft voorzien om de verplichte rijhulpsystemen uit te schakelen, blijft mij een raadsel. Bij zustermerk Skoda kan dat wel.

Maar Skoda heeft geen vergelijkbaar model in de aanbieding, ook andere volumemerken niet. Dat maakt dat Volkswagen het zich kan veroorloven voor de ID. Buzz LWB een instapprijs van 61.710 euro te afficheren. Vink je enkele zinvolle opties aan ben je snel 75.000 euro kwijt en dat is voor normaalverdieners gewoonweg te veel geld.