In paleis 11 van het Autosalon zal u Volkswagen terugvinden op een kleurrijke stand met het nieuwe merklogo. Er staan zeven Belgische premières gepland met onder andere de nieuwe Golf en de elektrische ID.3.

De blikvangers op de Volkswagen-stand in paleis 11 van het Autosalon worden uiteraard de gloednieuwe Golf, de iconische bestseller van het merk, en de 100% elektrische ID.3. De Golf is de meest succesvolle Volkswagen aller tijden met meer dan 35 miljoen verkochte exemplaren. De nieuwe achtste generatie is gedigitaliseerd, geconnecteerd, vooruitziend, intuïtief te bedienen en geëlektrificeerd, met vanaf het begin vijf hybride versies.

De zuiver elektrische ID.3 is het eerste model gebouwd op het MEB-platform voor elektrische voertuigen, dat uitpakt met een neutrale CO2-balans en een uitstekende rijdynamiek. Bovendien is het model volledig geconnecteerd.

Verder introduceert Volkswagen de T-Roc Cabriolet en de sport- en funversie van het gamma, de T-Roc R. Ook de familie van de Multivan, Caravelle en California werd vernieuwd met versie T6.1, die een verregaande update met digitalisering en connectiviteit oplevert. En tenslotte staat de elektrificatie extra in de kijker met de oplaadoplossingen e-D'Ieteren en elektrische conceptcars ID. Buggy en ID. Buzz Cargo.(Belga)