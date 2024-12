Verkoop Chinese auto’s daalt

Uit recente verkoopcijfers blijkt dat de voertuigen van de Chinese merken minder vlot de deur uitgaan. Wat is de oorzaak?

De Chinese automerken overspoelden de voorbije jaren de Europese markt met een ruim aanbod van vooral elektrische wagens. Deze opmars werd met argusogen bekeken, omdat dit als een ernstige bedreiging voor onze eigen auto-industrie wordt gezien. Maar nu lijkt de opmars weer af te zwakken. Een onderzoek van het agentschap Bloomberg en analysebureau Dataforce leert dat het aandeel van Chinese wagens in de Europese verkopen van elektrische voertuigen daalt. In oktober 2024 bedroeg dat aandeel 8,2 procent en in november 2024 zakte dat tot 7,4 procent van alle EV-inschrijvingen. Vorige maand leverden de Chinese constructeurs zelfs 12 procent minder EV’s in Europa dan in november 2023.

De vraag is of die daling vooral te wijten is aan de verhoogde importheffingen die tot bijna 40 procent kunnen oplopen voor sommige merken. Hiermee wou de Europese Commissie de sterke staatssteun van de Chinese overheid aan de eigen auto-industrie counteren, omdat er zo oneerlijke concurrentie ontstond met in Europa gebouwde EV’s.

Terugval

Uit de analyse blijkt dat de invoertaksen inderdaad een invloed hebben, maar dat daarnaast de dalende tendens op de markt van elektrische wagens een minstens even belangrijke factor vormde in deze terugval. Afgelopen november schreven alle merken samen namelijk 9,5 procent minder EV’s in binnen Europa dan in diezelfde maand een jaar geleden. Het betekent dat maar 2,5 procent van de daling te wijten is aan de verhoogde importtarieven op Chinese EV’s.

Natuurlijk is deze marktevolutie ook de Chinese constructeurs niet ontgaan. Zij plannen al meerdere productiesites in Europa om die invoerheffingen te ontwijken. En daarnaast kunnen zij nog altijd een breed gamma voertuigen aanbieden met andere types aandrijvingen die het ook nog goed doen, zoals hybrides of benzineversies. De strijd tussen de EU en de Chinese automerken is nog niet gestreden.