Twingo moet elektromobiliteit democratiseren

Renault heeft grootste plannen met betaalbare EV’s, want in de herfst 2024 lost de nieuwe R5 de Zoë af. Er volgt ook een compactere Twingo die een stuk goedkoper zal zijn.

De instapversie van de neoretro R5 krijgt een prijskaartje van rond de 25.000 euro. De Franse constructeur haalt ook de schetsen van de eerste generatie Twingo vanonder het stof en voorziet het compacte stadswagentje van een 100 % elektrische aandrijving. Als we de Duitse krant Handelsblatt mogen geloven, is er zelfs een synergie met Volkswagen mogelijk.

Volkswagen denkt immers ook aan een compact elektrisch model dat als ID.1 door het leven zou kunnen gaan. Bovendien voelt zowel Renault als Volkswagen de hete adem van de Chinese producenten die op dit ogenblik almachtig lijken op de markt van de elektrische voertuigen. Europese synergiën zijn mogelijk de sleutel om op langere termijn competitief te blijven. Het zou de bedoeling zijn dat deze elektrische Twingo te koop is voor minder dan 20.000 euro.

Duitse synergie?

De gedachte dat Renault met een Duitse partner gaat samenwerken, is overigens niet nieuw want uitgerekend met de Twingo was er al een samenwerking met Mercedes in de vorm van de Smart. Verder kent Renault ook op vlak van verbrandingsmotoren een nauwe samenwerking met Mercedes. Een mogelijke vrijage met Volkswagen is op zich wel nieuw, maar als het op mensen aankomt, zien we raakpunten want de huidige Renault CEO Luca de Meo heeft een verleden binnen de VW-groep.