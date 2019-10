Toyota maakte zopas bekend dat zijn nieuwe ultracompacte BEV (batterij-aangedreven elektrisch voertuig) klaar is voor productie en te zien zal zijn op de speciale 'Future Expo'-exhibitie tijdens de Tokyo Motor Show 2019. De lancering van het voertuig op de Japanse markt is gepland voor 2020.

De ultracompacte, tweezits-BEV is speciaal ontworpen om tegemoet te komen aan de dagelijkse mobiliteitsbehoeften van mensen die regelmatig korte afstanden afleggen, zoals ouderen, chauffeurs die net hun rijbewijs hebben behaald of zakenmensen die lokale klanten bezoeken. Het voertuig heeft een rijbereik van ongeveer 100 km met een volle batterij, haalt snelheden tot 60 km/u en heeft een extreem korte draaicirkel. Daarnaast onderzoekt Toyota toepassingen voor zijn compacte, BEV's met klein rijbereik die verdergaan dan de individuele mobiliteit. Zo is met name de ultracompacte BEV geschikt om tegemoet te komen aan de mobiliteitsbehoeften van steden en gemeenten die werken aan het creëren van veilige, onbeperkte en milieuvriendelijke vervoersmogelijkheden in stedelijke of bergachtige gebieden. Toyota werkt momenteel al samen met ongeveer 100 bedrijfs- en overheidspartners om onderzoek te doen naar nieuwe transportmodellen waar BEV's, zoals Toyota's ultracompacte BEV's, deel van zouden uitmaken.(Belga)