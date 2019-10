Op de Tokyo Motor Show die eind oktober plaatsvindt pakt Toyota uit met de tweede generatie van zijn waterstofauto Mirai. En die ziet er heel fraai uit.

In tegenstelling tot het huidige model met zijn eerder extravagant design heeft de opvolger een traditioneler, maar desalniettemin zeer fraai voorkomen. De Mirai Concept, die Toyota in Japan zal voorstellen, is een vierdeursberline met de allures van een coupé of liftback. Het koetswerk staat op het modulaire TNGA-platform en is iets langer (4,98 meter), breder (1,89 meter) en lager (1,47 meter) dan het oermodel uit 2014. Tegelijk werd ook de wielbasis iets uitgerekt (2,92 meter) zodat er aan boord voldoende plaats is voor vijf personen en hun bagage. Toyota gelooft sterk in het concept van auto's met een brandstofcel en laat weten dat de nieuwe Mirai weer een enorme sprong voorwaarts zal maken. Het voorgestelde studiemodel zou een rijbereik van ongeveer 650 kilometer hebben, wat 30 procent meer is dan het huidige model. Dit keer zal de elektromotor de achteras aandrijven, terwijl dat op de eerste generatie de vooras was. Meer specificaties volgen weldra en ook marktlancering laat meer zo lang op zich wachten, want de nieuwe Toyota Mirai komt reeds volgend jaar naar Europa. (Belga)