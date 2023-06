Toyota Prius PHEV: het beste van twee werelden?

Met de lancering van de Prius in 1997 zette Toyota een revolutionair aandrijfsysteem in de markt dat de transitie van verbrandings- naar elektromotoren inluidde. Intussen is de Prius aan zijn vijfde generatie toe en die is beter dan alle vorige. Maar is die ook het beste van twee werelden, zoals Toyota poneert?

Waarom autoconstructeurs nieuwe modellen soms een onmogelijk design meegeven om het specifieke karakter van een nieuwkomer te beklemtonen? Ik heb het nooit begrepen. Ook in het geval van de Prius leek het alsof de designers van Toyota de opdracht hadden gekregen een karikatuur van een automodel te ontwerpen. Ook de daaropvolgende generaties konden mij niet bekoren. En met mij ontelbare believers van het revolutionaire hybridesysteem.

Stel je voor dat die allemaal hun verstand hadden laten spreken in plaats van hun hart. Op hoeveel miljoen verkochte exemplaren zou de Prius dan zijn uitgekomen? Niet te voorspellen en alleszins nog veel meer dan de ruim 5 miljoen die nu in de boeken staan.

Vanuit elke gezichtshoek is de Prius een streling voor het oog. © Toyota

Mooiste Toyota ooit

Met de vijfde generatie Prius tonen de Toyota-designers dat het ook anders kan. De nieuwe Prius is in mijn ogen de mooiste Toyota ooit, één vloeiende coupélijn die zowel elegantie als dynamiek uitstraalt. Zo kan wigvorm dus ook. En blijft de verwijzing naar de vorige generaties behouden.

Ondanks zijn coupéachtige vorm hebben de passagiers achteraan daar geen last van. Dat heeft ermee te maken dat de daklijn haar hoogste punt aan de achterkant van de wagen bereikt, ondanks dat de vijfde generatie 5 cm lager is de vorige. De nieuwkomer is ook 4,6 cm korter maar hij beschikt niettemin over een 5 cm langere wielbasis. Lager en korter, en toch meer plaats binnenin dus.

Vooraan volgt vorm functie, de strakke lijnen en oppervlakken moeten de aerodynamische efficiëntie verbeteren en het windgeruis verminderen. De grille shutters optimaliseren de luchtstroom, wat de koeling ten goede komt. De achterbumper is ontworpen om de lucht soepel rond de auto te leiden.

Binnenin springen het kleine stuurwiel en het 7 inch TFT LCD-scherm met een volledig grafisch scherm in het oog. Dat bevindt zich pal in het gezichtsveld van de bestuurder en is een volwaardig alternatief voor de head-up display waarmee met name de Duitse premiummerken hoog scoren.

Het multimediapakket van de nieuwkomer geeft toegang tot een cloudgebaseerd navigatiesysteem dat gebruikmaakt van realtime bijgewerkte verkeersinformatie. Gebruikers hebben draadloos toegang tot Apple CarPlay of via een USB-poort ook tot Android Auto.

Het selecteren van multimediafuncties wordt vergemakkelijkt via de “Hey Toyota”-spraakassistent. Die reageert op gesproken verzoeken om bijvoorbeeld de klimaatregeling aan te passen, multimedia-opties te kiezen of een telefoongesprek te voeren. “Hey Toyota” is ontworpen om spraak te begrijpen, bij het commando “ik heb honger” beveelt hij meteen restaurants in de buurt aan.

De vijfde generatie Prius is enkel verklijgbaar als plug-in hybride. © Toyota

Intelligente auto

Eenzelfde vindingrijkheid vind ik terug bij het nieuwe Predictive Efficient Drive-systeem dat regelmatige routes en de rijstijl van de bestuurder aanleert en automatisch het gebruik van de volledig elektrische modus optimaliseert om het brandstofverbruik zoveel mogelijk te minimaliseren. Zijn er snelwegen of hellingen in aantocht waarvoor extra vermogen is vereist, selecteert het systeem proactief de hybride modus om de batterij op te laden voor de grote vraag die er zit aan te komen. Het systeem wordt efficiënter naarmate de hoeveelheid beschikbare gegevens toeneemt. Hoe meer kilometers worden afgelegd, hoe efficiënter het systeem werkt.

Vanzelfsprekend beschikt de nieuwkomer over de nieuwste veiligheids- en rijhulpsystemen die zowel de veiligheid als het gebruiksgemak en de gemoedsrust verhogen. Een verbeterde camerasensor aan de voorzijde heeft een dubbele voorwaartse detectieafstand en een breder lateraal en verticaal zicht waardoor objecten in de buurt sneller worden gedetecteerd.

Het semiautonome Advanced Park System maakt parkeren gemakkelijker en veiliger. Met behulp van vier camera’s en twaalf ultrasone sensoren kan de Prius handsfree in een ruimte manoeuvreren, de bestuurder moet enkel de omgeving controleren en schakelen wanneer het systeem daarom vraagt.

Meer vermogen en minder verbruik

Toyota dankt zijn koppositie in de internationale automobielwereld onder andere aan zijn pionierswerk op het vlak van hybrideaandrijving. Die combineert een traditionele verbrandings- en elektromotor met een bijbehorende accu. Die laatste wordt tijdens het rijden opgeladen door de benzinemotor.

In de praktijk drijft de elektromotor de auto aan of werken de elektro- en benzinemotor samen. Op die manier daalt het benzineverbruik en dus ook de CO 2 -uitstoot. In het geval van een ‘gewone’ hybrid bedraagt het zuiver elektrisch rijbereik slechts enkele kilometers maar met de introductie van de plug-in hybride (met een veel krachtigere elektromotor en grotere accu) kan de zuiver elektrische actieradius oplopen tot 80 à 100 kilometer. Daardoor kunnen PHEV’s meer kilometers zuiver elektrisch rijden én komen ze in aanmerking voor fiscale incentives van de overheid.

Een stekkerhybride is echter pas echt milieuvriendelijk wanneer de bestuurder niet meer dan 50 à 75 kilometers per dag aflegt en de batterij na elke rit oplaadt via een wallbox thuis of via een laadpaal op het werk.

Het 7 inch FTF-scherm bevindt zich pas in het gezichtsveld van de bestuurder en is een volwaardig alternatief voor een head-up display. © Toyota

PHEV’s rijden dus zuiver elektrisch en beschikken desondanks over een zeer ruime autonomie omdat zij ook op benzine kunnen rijden. Vandaar dat de automerken hun plug-in hybrides aanprijzen als ‘het beste van twee werelden’.

Zij verzwijgen daarbij dat plug-in hybrides over twee motoren en twee batterijen (moeten) beschikken en daardoor een kwart tot een derde duurder zijn dan een ‘gewone’ hybride. PHEV’s zijn bovendien 200 à 300 kilogram zwaarder, door de bijkomende en zwaardere batterij.

Een en ander verklaart de terughoudendheid van Toyota tegenover het systeem van de plug-in hybride gedurende bijna twee decennia. Daar is een vijftal jaar geleden een einde aan gekomen, onder de druk van de markt. Nu lijkt het erop dat de slinger in de andere richting uitslaat. Zo is de vijfde generatie Prius in ons land enkel nog als plug-in hybride verkrijgbaar en wordt die aangedreven door een 2 liter benzinemotor met een vermogen van 152 pk in combinatie met een transaxle voormotor van 163 pk wat een systeemvermogen van 223 pk oplevert. Dankzij zoveel power spurt de Prius in 6,8 seconden van 0 naar 100 km/u en dat bij een theoretisch brandstofverbruik van 0,7 l/100 km en CO 2 -uitstoot van 19 g/km.

Die WLTP-droomscore is het resultaat van een grotere batterijcapaciteit (13,6 kWh) en hogere energiedichtheid waardoor de capaciteit is verhoogd met 50 procent. Dankzij een ingebouwde 3,3 kW-lader kan de batterij in vier uur worden opgeladen met 220V-netstroom.

Compagnon de route

Een en ander wekt het vermoeden dat de Prius als een sportieve vierdeurs coupé is in de markt gezet, om de handschoen op te nemen tegen vergelijkbare modellen van Audi, BMW, Mercedes of VW. Het tegendeel is waar. Ik ervaar de vijfde generatie Prius veeleer als een compagnon de route die vlot en vrij comfortabel rijdt en uitermate zuinig is. Hoeveel die echt verbruikt, heb ik tijdens een testrit in en om Hamburg niet kunnen vaststellen omdat het parcours niet representatief was voor wat wij in ons land onder woon-werkverkeer verstaan. Over het reële verbruik moet een langere testrit over Vlaamse wegen later op het jaar uitkomst geven. Dan volgt ook een finaal oordeel over het rijgedrag, wegligging en zitcomfort dat bij deze eerste kennismaking in positieve zin wist te overtuigen. Aan de kwaliteit van de gebruikte materialen en van de afwerking zal zo’n langere testrit niks veranderen, die is goed maar niet premium. Daar staat tegenover dat Toyota 10 jaar of 200.000 km waarborg biedt en op het vlak van betrouwbaarheid minstens de evenknie is van de Duitse constructeurs. Je wordt en blijft niet de nummer één in de wereld door goedkope brol te verkopen.

Eén versie, één prijs

Toyota biedt de Prius in ons land aan in één versie en tegen één prijs: 48.020 euro. Dat is (te)veel geld voor een doorsnee verdiener, ook al is die milieubewust en bereid een extra financiële inspanning te doen. Opmerkelijk is dat de Prius niet verkrijgbaar is met een trekhaak. Daardoor kan die bijvoorbeeld geen (elektrische) fietsen vervoeren. Onbegrijpelijk voor een automerk dat van duurzaamheid een prioriteit maakt. Ronduit ergerlijk is dat de kofferinhoud van de nieuwe Prius met 284 liter kleiner is dan die van een doorsnee stadswagen waardoor die niet in aanmerking komt als eerste auto in het gezin.

Conclusie: de vijfde generatie Prius is wellicht de mooiste Toyota ooit, maakt een goede indruk en zit stevig in elkaar, rijdt vlot en kadert in de meervoudige aanpak van Toyota naar koolstofneutraliteit. Door zijn relatief hoge prijs is hij evenwel geen spek voor ieders bek.