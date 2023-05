Topmodel van Renault heet Rafale

Half juni onthult Renault op een airshow zijn nieuw vlaggenschip met de passende naam Rafale.

Renault is al een tijdje aan het teasen met informatie en gecamoufleerde beelden van zijn nieuw topmodel, dat zich boven de Austral en de Espace in het gamma zal positioneren. Het wordt volledig in de tijdsgeest een ruime crossover met een hybride aandrijflijn, die rust op het bekende CMF-CD-platform van het Franse merk. Van een volledig elektrische variant is tot op heden (nog) geen sprake.

Luchtvaart

De voorstelling van de Renault Rafale is gepland op 18 juni 2023 op de Paris Air Show in Le Bourget. Dat is geen toeval, want het Franse merk heeft ook een verleden in de luchtvaart. In de jaren 1930 dreven de Renault Bengali-motoren namelijk vliegtuigen aan waaronder de C.460 Rafale. Met dit jachtvliegtuig heeft de pilote Hélène Bouchet trouwens verschillende snelheidsrecords gebroken.