Tesla gaat zijn oplaadnetwerk nog verder boosten met Superchargers met een laadvermogen tot 300 kW waarmee elektrisch rijden verder aan aantrekkelijkheid wint.

De huidige V3-versie van de snellaadpalen van Tesla levert 250 kW en volstaat om de batterij van de gangbare modellen in ongeveer een half uur voor 80% op te laden. Daarmee raakt de gemiddelde elektrische rijder weer zo'n 300 kilometer verder, wat volstaat om thuis te komen of de volgende Supercharger van het oplaadnetwerk van Tesla te bereiken, dat het dichtste en het meest verspreide in Europa is.

Ondanks zijn toonaangevende positie gaat Tesla toch nog niet op zijn lauweren rusten, want de Amerikaanse EV-constructeur kondigt een upgrade van zijn Supercharger-netwerk aan. De V4 die weldra uitgerold wordt zal 300 kW leveren. En meteen werd al de komst van een V5-versie aangekondigd die goed zou zijn voor 350 kW. Daarmee zal laden nog sneller en efficiënter verlopen. Dat zal nodig zijn, aangezien de batterijcapaciteit van de nieuwe modellen van de elektrische wagens steeds groter wordt en er bovendien ook almaar meer gebruikers zijn.

Nog niet voor aandere merken

Natuurlijk is dit vooral goed nieuws voor Tesla-rijders, want wie met een elektrische auto van een ander merk rijdt kan nog niet terecht aan de Superchargers. Al zou daar weldra verandering in, liet Tesla-baas Elon Musk weten. Alleen valt dan af te wachten welk tarief Tesla gaat aanrekenen voor 'buitenstaanders'. Hoe dan ook is een snelle uitbreiding van het oplaadnetwerk een voorwaarde om de doorbraak van de elektrische wagen mogelijk te maken.

Het aanbod van Tesla bestaat momenteel uit Model 3, Model S en Model X, terwijl Model Y en de Cybertruck op stapel staan.

