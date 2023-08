Tesla lanceert eindelijk de Cybertruck

Tesla breidt zijn gamma uit met een elektrische pick-up waarvoor de interesse zeer groot is. Wordt dit een nieuw succesnummer?

De Tesla Cybertruck werd in 2019 onthuld en moest vrij snel in productie gaan. Maar door allerhande beslommeringen is de lancering telkens uitgesteld. De Cybertruck is een elektrische pick-up met een zeer eigenzinnig, hoekig design en heeft een koetswerk van roestvrij staal en ruiten van gepantserd glas. Dit wagentype is in de Verenigde Staten bijzonder populair en volgens Tesla werden er al 1,7 miljoen bestellingen genoteerd, nog voor de eerste wagen werd geproduceerd.

Lange wachttijden

Intussen rolden de eerste exemplaren van de band in de fabriek in Texas en kunnen de leveringen beginnen. Maar nu al wordt gevreesd dat sommige klanten enkele jaren moeten wachten op hun Cybertruck. Er wordt namelijk gerekend op een jaarproductie van een goede 350.000 stuks, terwijl er dus al ruim 1,7 miljoen orders zijn. Dat wordt een grote uitdaging voor het autobedrijf van Elon Musk.

Verder plant Tesla in 2024 de lancering van Semi – een elektrische vrachtwagen – en is het momenteel alle hens aan dek om de productie van het populaire Model Y te kunnen bolwerken. De Tesla Model Y is momenteel namelijk de bestverkochte auto ter wereld.