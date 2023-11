Subaru lanceert nieuwe Forester

Subaru onthult de zesde generatie van de Forester. Dat betekent een nieuw design en een verbeterde aandrijving met hybride ondersteuning.

Deze nieuwe generatie van de Subaru Forester is pas op de Amerikaanse markt gelanceerd, terwijl de Europeanen geduld moeten oefenen tot in 2024. Feit is dat de zesde generatie van deze offroader zowel op als naast het asfalt best zijn mannetje weet te staan dankzij de intelligente vierwielaandrijving.

Het eerste wat opvalt, is echter het nieuwe design van het 4,65 meter lange koetswerk, dat veel frivoler en moderner oogt dat het vorige model. Hetzelfde geldt niet helemaal voor het interieur dat er zeer keurig uitziet, maar nog altijd uitpakt met een klassieke opstelling met een analoge tellerpartij, terwijl de meeste concurrenten nu toch al een volledig digitaal dashboard hebben.

Met hulp van Toyota

Voor de aandrijving werd voor de Amerikaanse markt de gekende atmosferische 2,5 liter boxermotor behouden, die 180 pk en 240 Nm produceert en gekoppeld is aan een Lineartronic CVT-automaat. Voor de Europese klanten zou er echter een nieuwe hybride aandrijflijn van het zelfladende type voorzien zijn. Als basis wordt daarvoor nog altijd de viercilinder boxermotor van Subaru gebruikt, waaraan de elektrische modules, de elektromotoren en de batterij van partner Toyota worden toegevoegd. Een cocktail die zou toelaten het verbruik en de CO2-uitstoot van de Forester fiks te reduceren.

Meer details over de exacte specificaties, de prijzen en de lanceringsdatum in 2024 van de Subaru Forester worden binnenkort bekendgemaakt.