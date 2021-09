Porsche rijdt op de IAA in München een bijzondere elektrische conceptwagen voor. Het gaat om de Mission R een conceptversie van een volledig elektrische racebolide met een piekvermogen van 1.088 pk.

Deze sportieveling die Porsche op de Duitse motorshow toont, oogt spectaculair omwille van de grote luchtinlaten vooraan en de gigantische achterspoiler. De constructeur geeft aan dat de wagen volledig met lichtgewicht- en composietmaterialen is gebouwd. Dit studiemodel zou volgens de constructeur wel eens de voorbode kunnen zijn voor een cupformule waarin klanten met een volledig elektrische racewagen kunnen aantreden.

De Mission R kan rekenen op twee elektromotoren die hun energie puren uit een oliegekoelde batterij met een capaciteit van ongeveer 80 kWh. De prestaties liegen er niet om want een spurtje van 0 tot 100 km/u zou in minder dan 2,5 seconden lukken en de topsnelheid zou boven 300 km/u pieken.

Porsche voorziet bovendien een boordspanning van 900 Volt waardoor de wagen nog sneller kan opladen dan pakweg een Taycan die het bij 800 Volt voor bekeken houdt. Nog interessant aan deze wagen zijn de afmetingen, die bijzonder dicht bij die van de actuele 718 Cayman liggen. Het is daarom niet denkbeeldig dat dit ook de voorbode is van een volgende generatie 718 waarvan eveneens een volledig elektrische versie zal worden voorzien.

