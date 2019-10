Porsche breidt zijn gamma van elektrische sportwagens uit met de Taycan 4S die een rijbereik van 463 kilometer heeft en minstens 110.533,50 euro kost.

Na de Turbo S (761 pk) en de Turbo (680 pk) is de 4S de nieuwe instapversie van de Taycan. Deze 100% elektrische Porsche is verkrijgbaar met twee batterijformaten: de standaard enkeldeks Performance batterij ontwikkelt 530 pk en heeft een opslagcapaciteit van 79,2 kWh, terwijl de tweedeks Performance Plus batterij goed is voor 571 pk, met een opslagcapaciteit van 93,4 kWh. In beide gevallen accelereert de Taycan 4S vanuit stilstand naar 100 km/u in 4,0 seconden. De topsnelheid bedraagt ook telkens 250 km/u. Het rijbereik ligt op 407 kilometer met de Performance-batterij en 463 kilometer met de Performance-batterij Plus (in beide gevallen volgens de WLTP-norm), meteen de hoogste waarde van het huidige Taycan-gamma. Het maximale laadvermogen bedraagt respectievelijk 225 kW en 270 kW. Met twee synchroonmotoren met permanente magneet op de voor- en de achteras, wat betekent dat de auto vierwielaandrijving heeft, en een tweetraps versnellingsbak in de achteras, heeft de aandrijfarchitectuur dezelfde technische hoofdingrediënten als de andere versies. Hetzelfde geldt voor het intelligente laadbeheer en de gunstige aerodynamica. Met een Cx van 0,22 draagt de stroomlijn reëel bij aan het lage energieverbruik en het daaruit volgende rijbereik. Het puristische koetswerkdesign met Porsche-DNA is eveneens typisch voor de Taycan, net zoals het strakke interieurontwerp met de brede band van schermen. Specifieke elementen van de Taycan 4S zijn onder meer de aerodynamisch geoptimaliseerde, 19 duim grote Taycan S Aero-velgen en de roodgelakte remklauwen. De unieke voorspoiler, de zijschorten en de achterdiffuser in zwart staan in voor een verder visueel onderscheid. Standaard wordt de Taycan 4S geleverd met een gedeeltelijk lederen interieur, comfortstoelen voorin met een achtvoudige elektrische verstelling en ledkoplampen met het Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus). De Porsche Taycan 4S komt midden januari 2020 bij de verdelers aan en zal 110.533,50 euro kosten. (Belga)