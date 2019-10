Met de 911 Carrera 4S 'Belgian Legend Edition' viert Porsche de 75ste verjaardag van Jacky Ickx in 2020. Dit is een uniek model met een rijke en exclusieve uitrusting, waarvan de productie tot 75 exemplaren beperkt blijft.

Met zijn vele successen in de 24 Uur van Le Mans, Parijs-Dakar, Formule 1 en zijn titels in het wereldkampioenschap uithouding van 1982 en 1983 beschikt Jacky Ickx over één van de bestgevulde en meest opmerkelijke erelijsten uit de geschiedenis van de autosport. Zijn carrière liep meer dan drie decennia lang en ook nu nog wordt hij beschouwd als een ware referentie. Porsche België besloot het unieke racetalent van Jacky Ickx te eren en zijn geweldige bijdrage aan de Belgische autosport in de schijnwerpers te stellen.

Een team van automobiel-, design- en productie-experts heeft over een periode van 18 maanden, en met de steun van Jacky Ickx die zijn persoonlijke toets aan het project aanbracht, een unieke en tijdloze 911 ontworpen. De wagen is de legende Jacky Ickx werkelijk waardig. Deze Porsche 911 (992) Carrera 4S 'Belgian Legend Edition' zal slechts 75 keer worden gebouwd, om in 2020 de 75ste verjaardag van de raceheld te vieren.

Naast de reeds uitgebreide standaarduitrusting van een 911 Carrera 4S krijgt deze 'Belgian Legend Edition' een hele waaier aan unieke en exclusieve extra's mee. Op esthetisch vlak is vooral de koetswerkkleur op staal 'X Blue' uniek, een kleur die identiek is aan die van de helm van Jacky Ickx. Verder zijn er ook nog de speciaal ontworpen velgen met een witte streep, ook een referentie naar de helm van Ickx, en de badge met Belgische vlag, naam en handtekening van Ickx aan bestuurderszijde.

Binnenin prijkt zijn handtekening op de centrale armsteun, een Pebble Grey kruissteek op het dashbord en de deurpanelen, deurdrempels met 'Belgian Legend Edition' logo, een Pebble Grey biesje op de sport plus zetels, een contactsleutel in 'X Blue' uitvoering met handtekening van Ickx en bijhorend gepersonaliseerd sleuteltasje.

Tenslotte wordt deze 911 Carrera 4S 'Belgian Legend Edition' ook nog vergezeld door een miniatuurversie van de auto met serienummer, een fotoboek over de productie van de auto, met vermelding van het chassisnummer en een door Jacky Ickx gehandtekende brief. De 911 Carrera 4S 'Belgian Legend Edition' wordt aangedreven door een zescilinder boxermotor van 2.981 cc, goed voor 450 pk, en kost 199.911 euro.(Belga)