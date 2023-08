Porsche bouwt eigen snellaadstations

In navolging van Tesla gaat nu ook Porsche zijn eigen snellaadstations bouwen, in een eerste fase alleen voor eigen klanten.

Eigenlijk heeft Tesla ooit uit noodzaak een netwerk met superchargers uitgebouwd om klanten overal vlot en snel te laden. Intussen stelde het automerk van Elon Musk deze locaties open voor alle gebruikers. Nu volgt Porsche, dat zijn gamma ook steeds verder elektrificeert, met de ‘Porsche Charging Lounges’.

Zoals de naam het laat vermoeden, gaat het over laadinfrastructuur waar je in stijl kan verpozen in een lounge, waar automaten met hapjes en drankjes, sanitair en Wifi beschikbaar zijn om de tijd van de laadbeurt zo aangenaam mogelijk door te brengen. Als je met een elektrische Porsche rijdt, want bestuurders met een EV van een ander merk zijn er niet welkom. Toch niet in een eerste fase. Wellicht verandert dit later net zoals bij de Tesla superchargers. Deze locaties zijn trouwens klimaatneutraal aangezien ze gebruik maken van warmtepompen en zonnepanelen.

Primeur in Duitsland

De laadinfrastructuur van de Porsche Charging Lounges wordt geleverd door specialist Alpitronic en bestaat uit stekkers die een vermogen van 300 kW leveren, waarmee een Porsche Taycan in een half uurtje weer volgeladen is. Op termijn zou dat vermogen zelfs naar 400 kW worden opgevoerd. Daarnaast zullen er ook enkele ’trage’ laders van 22 kW beschikbaar zijn om de capaciteit uit te breiden voor wie wat meer tijd heeft.

De eerste Porsche Charging Lounge wordt in het Duitse Bingen am Rhein gebouwd. Snel daarna volgen er verschillende locaties in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Maar het aantal zal sowieso beperkt blijven. In ons land is vooralsnog geen Porsche Charging Lounge gepland.