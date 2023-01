Ook Harley gaat aan de stekker

De elektrische transitie geldt ook voor de motorfietsen. Zelfs Harley-Davidson zal op termijn een elektrisch merk worden, zegt de CEO.

Is het binnenkort gedaan met ronkende V-twins voorzien van het iconische Harley-Davidson-logo? ‘Op termijn is dat inderdaad te verwachten. Ook motormerken moeten de evoluties in de maatschappij volgens, dus ook Harley-Davidson’, zei CEO Jochen Zeitz onlangs.

Dat betekent niet dat meteen het hele bestaande gamma wordt afgevoerd en vervangen door elektrische motorfietsen. ‘Het is een transitie die op langere termijn gebeurt en wellicht zullen we dan ook een nieuwe doelgroep moeten aanspreken’, voegde Zeitz daaraan toe.

CEO Jochen Zeitz.

Al elektrisch met LiveWire

Noteer dat Harley-Davidson de elektrische transitie al heeft ingezet met de LiveWire, het eerste volledig elektrische model van de Amerikaanse constructeur dat nu een eigen submerk vormt. Natuurlijk zullen de echte liefhebbers van Harley-Davidson niet meteen vallen voor zo’n zoemende tweewieler, ook al heeft die heel wat te bieden zoals sterke prestaties en uiteraard schoner rijden. Neen, echte fans houden van het diepe geronk en de vibraties van de grote V-twin-motoren die het DNA van Harley-Davidson vormen.

Uiteraard kunnen die diehards gewoon blijven rijden op hun huidige motorfietsen, die wellicht het volgende decennium al tot klassiekers zullen uitgroeien want de omschakeling van het huidige gamma naar elektrische modellen neemt zeker een tiental jaren in beslag.