Ook goederentransport komt onder stroom

De verkoop en na-verkoop zijn een B2B-gebeuren, een bezoek aan het autosalon wordt gezien als een kennismaking van het aanbod op de markt en staat los van zakelijke onderhandelingen. Nu al staat echter vast dat die in de toekomst in het teken zullen staan van een vergroening van het wagenpark.

De verkoop van lichte bedrijfsvoertuigen tot 3,5 ton zit in de lift. Vergeleken met tien jaar geleden is het aantal inschrijvingen met ruim 10.000 eenheden toegenomen tot 76.397 terwijl dat van bedrijfsvoertuigen boven 3,5 ton spectaculair is gedaald van 5.946 eenheden naar 4.238. Die evolutie is een rechtstreeks gevolg van het invoeren van de kilometerheffing voor bedrijfsvoertuigen boven de 3,5 ton.

Lichte bedrijfsvoertuigen ontsnappen daaraan, ze kunnen zonder transportvergunning de weg op en geen rij- en rusttijden respecteren. Ze worden in toenemende mate ingezet als een flexibel werkpaard voor aan-huis-leveringen. Die nemen hand over hand toe door de explosieve stijging van de onlineverkoop van consumptiegoederen. De klant verwacht dat zijn pakje de volgende dag - gratis - aan huis wordt afgeleverd, goed wetende dat gratis niet bestaat.

De koerierdiensten zitten tussen hamer en aambeeld en rijden een wedren tegen de tijd, met alle gevolgen van dien. De files op de weg worden elke dag langer en de verkeersonveiligheid in de dorpskernen en woonwijken neemt opnieuw toe. Het is hoogtijd dat de consumenten de consequenties van hun koopgedrag onder ogen zien en dat de overheid maatregelen neemt voor een correcte vergoeding van de transporteurs. Die moeten op hun beurt de bedeling van de goederen efficiënter organiseren.

Op maat van de klant

Professionele gebruikers hebben in de eerste plaats oog voor het flexibel aanpassings- én praktisch laadvermogen van bestelwagens en lichte vrachtvoertuigen. De Mercedes Sprinter bijvoorbeeld is beschikbaar in 1700 varianten en met 600 opties. In feite worden bedrijfswagens op maat van de klant gemaakt, naar het voorbeeld van de personalisatiemogelijkheden bij de luxeautomerken. Alles is mogelijk, op voorwaarde dat de klant bereid is daar een meerprijs voor te betalen.

Bedrijfsvoertuigen moeten bovendien zuinig, bedrijfszeker en robuust zijn. En dat zijn ze ook. Nadat ze hier uit de boekhouding zijn verdwenen, volgt er meestal nog een tweede en derde leven buiten Europa. In het Turkse straatbeeld is deItaliqueFord Transit/Italiqueuit Genk nog altijd prominent aanwezig, in Noord-Afrika zijn de Franse merken in de meerderheid.

Lichte bestelwagens zijn niet alleen bedrijfszeker, ze zijn de laatste jaren ook veiliger en comfortabeler geworden én leverbaar met dezelfde moderne rijhulp- en infotainmentsystemen die terug te vinden zijn in personenwagens. Ze staan online in verbinding met het hoofdkantoor, de centrale dispatching kan de routes aanpassen in functie van nieuwe en dringende opdrachten of de verkeersdrukte.

Witte camionettes zijn de schrik van de weg

De tijdsdruk draagt niet bij tot de verkeersveiligheid. Soms zitten chauffeurs 12 tot 14 uur per dag achter het stuur. Uit de processenverbalen bij politiecontroles blijkt bovendien dat heel wat bestel- en lichte bedrijfswagens meer vracht aan boord hebben dan wettelijk toegelaten, dat de vracht niet veilig is verankerd en dat de passagiers zich niet houden aan de gordelplicht.

Hoewel we hier te maken hebben met professionals, vertonen zij op dit vlak geen professioneel gedrag en betekenen zij in feite een bedreiging voor hun eigen gezondheid en veiligheid, en voor die van de andere weggebruikers. De angst voor de witte camionettes zit er bij menige autobestuurder diep in.

De overheid moet dringend strenger optreden, bumperrijden en overdreven snelheid moeten meer worden gecontroleerd en overtredingen strenger bestraft. En hoeveel dodelijke slachtoffers moeten er nog vallen vooraleer de Europese Commissie alle vrachtwagens van de weg haalt die niet zijn uitgerust met een automatisch noodremsysteem?

Merken werken meer samen

Het credo 'Wat we zelf doen, doen we beter!' is door de feiten achterhaald. De uitdagingen op het vlak van de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen, alternatieve aandrijving en autonoom rijden verplicht de constructeurs nauwer te gaan samenwerken. Premiummerken coöpereren met volumemerken zoals in het geval van Mercedes en Renault, Europese constructeurs gaan allianties aan met Amerikaanse of Aziatische collega's. Daar is niks mis mee, zolang de samenwerking een win-winsituatie oplevert op het vlak van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en prijs. En dit voor alle betrokkenen, voor de klant op de eerste plaats.

Vergroening van het bedrijfswagenpark

Voor grote merken zoals Fiat, Ford, Mercedes, PSA (Peugeot, Citroën, Opel), Renault en VW vormen de bedrijfsvoertuigen een belangrijk onderdeel van hun industriële activiteiten én inkomsten. De Aziatische constructeurs - op uitzondering van Nissan dat geallieerd is met Renault - ondernemen voorlopig geen poging om vaste voet aan de grond te krijgen in dit marktsegment - ondanks dat zich ook daar een technologische revolutie aankondigt.

Enkele merken met Renault op kop hebben al een aantal modellen (Twizy Cargo, Kangoo Z.E. en Master Z.E.) voorzien van elektrische aandrijving. De constructeurs komen zo tegemoet aan de vraag vanuit de sector. Sommige denken nog verder vooruit en presenteren op de Brussels Motor Show concept cars die een antwoord bieden op de uitdaging van de 'laatste kilometer leveringen'. In het geval van de Renault E.Z. PRO gaat het om een 100 procent elektrisch aangedreven en geconnecteerd robotvoertuig dat volledig autonoom rijdt en via inductie wordt opgeladen. Het is bedoeld om pakjes te vervoeren en te leveren in de stad, en dat in alle stilte.

Mercedes stelt in Brussel zijn nieuwe e-Vito en Sprinter voor, bij Citroën zijn alle ogen gericht op de Berlingo terwijl Peugeot de spots richt zich op de Rifter en Partner. Andere interessante blikvangers zijn de Fiat Talento Shuttle, Ford Transit Custom plug-in hybrid en Transit Custom Nugget Camper, Nissan e-NV200 en Opel Combo Life. Volkswagen Commercial Vehicles stelt 25 modellen tentoon met onder andere de elektrisch aangedreven Caddy, Transporter en Crafter.