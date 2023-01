Nieuwe trend: microcars

In het kader van de nieuwe mobiliteit winnen microcars sterk aan belang. Wat hebben deze piepkleine elektrische auto’s te bieden?

Misschien is het nog te vroeg om al van een echte nieuwe trend in de autowereld te spreken, maar microcars, of piepkleine elektrische auto’s, duiken tegenwoordig als paddenstoelen op in het autolandschap. Op het Autosalon van Brussel zijn ze in ieder al de blikvangers op verschillende standen. Hun missie: een ecologisch alternatief op vier wielen bieden voor de scooter of de fiets in een stedelijke omgeving waar de afgelegde afstanden sowieso beperkt zijn.

Microlino

Nieuwe spelers

Dit soort vervoer bestond eigenlijk al met de brommerauto’s van onder meer Ligier en Aixam. Maar recent zijn er tal van nieuwe spelers op de markt gekomen met iets geavanceerdere producten met een elektrische aandrijving. Dat laatste is natuurlijk cruciaal om in de nabije toekomst nog in een stadscentrum te mogen rijden.

In de regel zijn deze microcars zoals verwacht zeer compact en bieden ze plaats aan twee personen. Bovendien zijn er vaak ook versies beschikbaar met een topsnelheid van 45 km/u, zodat je er soms al vanaf 16 jaar en zonder autorijbewijs mee mag rijden.

Silence 04

Niet goedkoop

Spotgoedkoop zijn de microcars daarentegen niet. Zo kost de Citroën Ami 7.790 euro, terwijl je voor het zustermodel Opel Rocks-e minstens 8.499 euro moet neertellen. Voor enkele andere nieuwkomers zoals de Microlino, de Silence S04 of de XEV Yoyo lopen de prijzen zelfs op tot 15.000 euro of meer. Handig is dat deze laatste twee een verwisselbaar batterijpakket hebben, wat de energievoorziening nog makkelijker en flexibeler maakt.