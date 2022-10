Van een vliegende start gesproken. Niet eens drie jaar op de markt en toch lanceert Polestar al zijn derde model waarmee het de handschoen opneemt tegen Tesla en de Duitse premiummerken. De Zweedse nieuwkomer met Chinese eigenaar demonstreert ambitie en zelfvertrouwen.

Het is een goed bewaard geheim dat het automerk Polestar door een toeval is ontstaan. Dat zit zo. Wanneer Volvo’s designdirecteur Thomas Ingenlath in 2013 een prototype van een plug-in hybride coupé voorstelt, wordt hij door de Volvo-directie overladen met lof voor zijn durf en creativiteit.

Volvo’s designdirecteur Ingenlath is een kuitenbijter

Het slechte nieuws is dat hij achteraf van Volvo-topman Hakan Samuelsson te horen krijgt dat zijn concept car te vernieuwend is voor de doorsnee Volvo-klant, en niet in productie zal gaan. Maar dat is zonder kuitenbijter Ingenlath gerekend.

Die trekt zijn stoute schoenen aan en slaagt er tijdens een tête-à-tête met Geely-baas Li Shufu in hem ervan te overtuigen een submerk te creëren dat onder de merknaam Polestar de revolutionaire sportcoupé op de markt zal brengen. Polestar verwijst naar de gelijknamige autosportafdeling van Volvo. Mislukt het project, levert dat weinig of geen imagoschade op voor Volvo.

Polestar, happy end van een mission impossible

Wat vooraf een mission impossible leek, krijgt een happy end. Polestar 1 wordt op een beperkte oplage gebouwd, maar een onredelijk hoge verkoopprijs verhindert een commercieel succes. Door zijn revolutionaire hybridetechnologie en origineel design genereert hij evenwel onverwacht veel mediabelangstelling, wat onrechtstreeks het imago van het Chinese moedermerk Geely ten goede komt.

Mondiale aandacht creëert immers geloofwaardigheid en daar is het Geely-baas Li Shifu om te doen. De ondernemer pur sang is danig onder de indruk van de visie en daadkracht van Ingenlath en zijn team, ziet potentieel in het project en geeft carte blanche voor de uitbouw van Polestar tot een volwaardig premiummerk dat enkel elektrische auto’s zal produceren en dat van duurzaamheid een prioriteit maakt. De daadkracht van Ingenlath wordt beloond, de chief designer wordt chief executive officer van Polestar.

Full electric gezinswagen

Begin 2019 maakt de Polestar 2 zijn debuut op het Autosalon van Brussel. In tegenstelling met de Polestar 1 is die volledig elektrisch aangedreven en wordt die in China geproduceerd. In feite gaat het om een afgeleid model van de Volvo XC 40 Recharge die in Gent van de band rolt.

De nieuwkomer presenteert zich als een ruime en robuuste gezinswagen die gebruikmaakt van recycleerde materialen en zo duurzaamheid met premium en luxe verbindt. Hij onderscheidt zich van zijn concurrenten door zijn minimalistisch design, bezit een authentieke merkidentiteit die afwijkt van de heersende perceptie van premium.

Origineel sales- en aftersalesconcept

Naar het voorbeeld van Tesla verkoopt Polestar zijn auto’s enkel online. Een businessmodel dat voor een toenemend aantal merken hét model van de toekomst lijkt te worden. Een dealernet uitbouwen en in stand houden kost immers handenvol geld dat niet kan worden geïnvesteerd in de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën.

Kandidaat-kopers die een proefrit willen maken, kunnen online een afspraak vastleggen en de wagen ophalen in een Polestar-space. Daar kunnen zij ook terecht met hun vragen over elektrisch autorijden en over de auto zelf. De medewerkers ter plekke zijn productspecialisten en geen verkopers. Moet de wagen op onderhoud, wordt die aan huis opgehaald en teruggebracht. Het onderhoud en eventuele herstellingen worden uitgevoerd door uitverkoren Volvo-dealers.

Van nu tot 2025 lanceert Polestar elk jaar één nieuw model.

Elk jaar een nieuw Polestar-model

Van nu tot 2025 lanceert Polestar elk jaar één nieuw model. Vorige week vierde de Polestar 3 zijn wereldpremière in Kopenhagen. 800 gasten waren uitgenodigd, de helft daarvan autojournalisten uit alle hoeken van de wereld.

Op de tonen van The Age of Aquarius haalde een zichtbaar tevreden Thomas Ingenlath het doek van de Polestar 3 die volgens de Polestar-topman ‘het toekomstige hart van het merk vormt’. De nieuwkomer neemt de handdoek op tegen Tesla en de Duitse premiummerken.

De Polestar 3 is de eerste SUV van het merk, 4,90 meter lang met een wielbasis van net geen drie meter en twee elektromotoren met een systeemvermogen van 490 pk en een indrukwekkend koppel van 840 Nm. Daardoor spurt die in 5 seconden van 0 naar 100 km/u, de topsnelheid van de 2670 kg zware SUV bedraagt 210 km/u.

De batterij van de Chinese producent CATL heeft een netto-capaciteit van 107 kWh en garandeert een WLTP-actieradius van 610 kilometer. Opladen tot 80 procent aan een snellader kan in 30 minuten, een warmtepomp is standaard. Het koffervolume van 484/1411 liter valt enigszins tegen voor een SUV van dit formaat.

Lees verder onder de foto’s

Met een instapprijs van 89.900 euro situeert de Polestar 3 zich op het prijsniveau van de dure Duitse premiummerken. Kan hij die concurrentie aan, is de vraag. De nieuwkomer staat op het nieuwe e-platform van Geely Auto Group dat ook wordt gebruikt door de nieuwe Volvo EX90. Het onderstel biedt tot nu toe ongekende mogelijkheden op het vlak van design, het vakgebied van Max Missoni – compagnon de route van Thomas Ingenlath. Beiden vormden vele jaren een succesvol team bij Volkswagen.

Missoni over zijn visie op design. ‘Ik ben voorstander van minimalistisch design dat zich oriënteert op technologie. De focus ligt op soberheid en functionaliteit. Alles wat niet noodzakelijk is, is weggelaten. Alles wat nodig is, is alleen maar aanwezig op het moment dat de bestuurder het nodig heeft. Een en ander veronderstelt een perfecte ergonomie. Door gebruik te maken van gerecyclede materialen en vlas verbinden we duurzaamheid met premium en luxe, een eigenschap die typerend is voor onze merkidentiteit.’

Nog volgens Missoni is Polestar 3 gebaseerd op drie pijlers: puriity, performance en progressive. Purity heeft betrekking op de designstijl, performance spreekt voor zich en progressive staat voor innovatieve technologie zowel qua aankleding als uitvoering waarbij hij de techniek niet camoufleert maar juist onder de aandacht brengt. Een bewust keuze die kadert in het streven naar maximale beleving.

Lees verder onder de foto

Missoni: ‘In plaats van radars en sensoren in het front van de auto te integreren, hebben wij de radar op het dak van de wagen geplaatst omdat hij daar het best functioneert. Hoog op de auto heeft hij het beste overzicht over wat zich rondom de auto afspeelt. Bij andere merken is dat not done, bij Polestar kan dat wel omdat wij anders zijn dan de andere zijn.’

The proof of the pudding is in the eating

Twee jaar geleden verraste Polestar de automobielwereld met het studiemodel Precept dat als inspiratiebron heeft gediend voor de Polestar 3. Op zijn beurt heeft die vorige week een goede beurt gemaakt bij de vakpers. Het is nog te vroeg om hem als dé revelatie van het jaar te bestempelen, daarvoor is het wachten op de bevindingen van een uitvoerige roadtest in de zomer van 2023.

Pas dan zal blijken of de nieuwkomer ook op de weg de hoge verwachtingen kan waarmaken en of de Polestar 3 een bedreiging kan vormen voor de sterke positie van de Duitse premiummerken op de markt van de dure SUV’s.

Polestar-topman Ingenlath heeft in de rand van de presentatie in Kopenhagen laten weten dat de Polestar 3 in eerste instantie in China van de band zal rollen maar dat die over afzienbare tijd ook in de VS en een niet nader genoemd Europees land zal worden geproduceerd.

Duidelijke missie en strategie Polestar presenteert zich als een pure premium electric player met een duidelijke missie en strategie. Managing director Polestar Belux Lies Eeckman: ‘Het einddoel is een klimaatneutrale samenleving, elektrische aandrijving is een eerste stap. De voortschrijdende klimaatverandering verplicht ons snel te handelen, innovatieve technologische toepassingen kunnen ons daarbij helpen. ‘Polestar is weliswaar een jong merk maar het kan bouwen op de expertise, technologie en ervaring van zijn aandeelhouders Volvo en Geely. ‘Wij werken daarnaast samen met partners die toonaangevend zijn in hun métier – inzake connectiviteit is dat Google. Precies omdat wij een jong merk zijn zonder voorgeschiedenis zijn wij van een schone lei kunnen vertrekken en kunnen wij voor 100 procent focussen op onze corebusiness. Niks moet, alles kan!’ Meer transparantie ‘Duurzaamheid is een zeer belangrijk aandachtspunt, transparantie is daarbij essentieel. Willen wij een auto bouwen met nul CO 2 -uitstoot dan moeten wij alle emissies die verband houden met onze toeleveringsketen opsporen en elimineren. Dat doen wij via onze Life Cycle Analysis (LCA) die aangeeft waar wij staan, van de origine over de supply chain tot de productie én het laden. Wij roepen de andere constructeurs op om op dezelfde transparante en uniforme manier te rapporteren. Van leveranciers tot retailers, allen moeten meer en beter samenwerken om de klimaatverandering te kunnen afremmen. De overstap van conventionele naar innovatieve materialen is daarbij een must. Materialen vormen de spil van onze invloed op het milieu. Nog een laatste woord over de traceerbaarheid van de toeleveringsketen: die is essentieel om mogelijke schendingen van de mensenrechten en milieuschade als gevolg van de winning van mineralen te voorkomen.’

Bekijk een video van de presentatie van de Polestar 3: