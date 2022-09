Na de comeback: roemrijk automerk MG hervalt in oude (goede) gewoonten

Na een lange afwezigheid op het Europese vasteland maakte het roemrijke Engelse automerk MG in 2020 zijn rentree, als satellietmerk van SAIC, de nummer één onder de Chinese merken. Met zijn nieuwe electric cars maakt MG elektrisch rijden toegankelijk voor een breder publiek. Getuige daarvan de MG4 Electric.

MG gaat hard. Sinds zijn rentree op de Europese markt in 2020 heeft MG de full electric ZES EV, MG5 electric en Marvel R in de markt gezet, nu gevolgd door de MG4 Electric.

Die wederopstanding heeft MG te danken aan de financiële power en technologische knowhow van SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), de nummer één onder de Chinese automerken. SAIC werkt in China al lang samen met Mercedes en Volkswagen.

Wat voorafging

De geschiedenis van MG gaat terug tot 1922 wanneer de ondernemende garagehouder William Morris beslist om zelf auto’s te gaan bouwen onder de merknaam MG, een verwijzing naar zijn Morris Garages. Uit die periode stamt ook het achthoekige logo van het merk. Twee jaar later rolt de eerste MG van de band.

MG maakt een vliegende start waardoor William Morris zich in 1929 verplicht ziet de productie te verhuizen van Longbridge naar Abington. In 1935 verkoopt founding father William Morris het automerk voor veel geld. De succesvolle entrepreneur investeert de opbrengst in nieuwe projecten. Het Engelse Koninkrijk toont zich verheugd over de daadkracht van Morris en benoemt hem in de adelstand. Vanaf dat moment gaat hij als Lord Nuffield door het leven.

Neergang van Engelse autonijverheid

Vanaf de jaren zestig worden de eerste tekenen van verval van de Engelse autonijverheid zichtbaar. Tal van merken komen in financiële moeilijkheden. British Leyland verandert in Rover Group maar de transactie levert niet het verhoopte resultaat op.

In 1994 wordt Rover Group op zijn beurt overgenomen door BMW maar ook die reddingsoperatie loopt faliekant af. Ten einde raad verkoopt BMW in 2000 de marode autogroep voor een habbekrats aan de Britse Investeringsgroep Phoenix Venture Group die het zorgenkind omdoopt in MG Rover Group. In 2005 maakt een zoveelste faillissement een einde aan de lange lijdensweg en is het over and out voor de eens zo succes- en roemrijke Engelse automerk.

De Chinese autobouwer Nanjing Automobiel Group, die korte tijd later wordt opgeslorpt door Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), ruikt zijn kans, koopt de eigendomsrechten van MG en herstart in 2007 de productie van de MG TF. De nieuwe eigenaar lost zo zijn belofte in ten aanzien van de Britse regering.

Wederopstanding is een feit

MG was in zijn beginjaren zijn tijd ver vooruit, getuige daarvan de vele overwinningen op zowat alle racecircuits op het oude continent. Zo veel jaar later neemt MG zijn pioniersrol opnieuw op en maakt het ditmaal elektrisch autorijden voor een breed publiek toegankelijk. Mét de financiële ondersteuning en technologische knowhow van SAIC, intussen opgeklommen tot de nummer zeven onder ’s werelds grootste autoconstructeurs. Met een beetje zin voor humor kan men daaruit besluiten dat MG in zijn oude goede gewoonten hervalt.

The Drive Evolution

Nadat u hier eerder kon kennismaken met de MG ZS, MG5 en Marvel R is het nu de beurt aan de MG4 Electric, een compacte en volledig elektrische hatchback. De nieuwkomer is het eerste model van een hele reeks MG-modellen op basis van het nieuwe MSP-platform (Modular Scalable Platform) dat is ontwikkeld door moederbedrijf SAIC.

Lees verder onder de foto’s

De MG4 Electric is een sportieve verschijning die een sterke concurrent wordt voor vergelijkbare modellen van de Europese merken. De MG4 Electric is het vierde elektrische model in het MG-gamma.

De MG4 Electric situeert zich in de populaire C-segment en is leverbaar in drie versies. Als instapmodel fungeert de MG4 Electric Standard met een batterijcapaciteit van 51 kWh en een WLTP-autonomie van zo’n 350 kilometer. De elektromotor met een vermogen van 170 pk bevindt zich achteraan. De MG4 Comfort en Luxury beschikken over een batterij van 64 kWh en een elektromotor met een vermogen van 204 pk en een actieradius van 450 kilometer (WLTP). In dit laatste geval bezit de geïntegreerde wisselstroomlader (AC) bij een publiek laadpunt een laadvermogen van 11 kW. Snelladen met gelijkstroom DC) is mogelijk aan een debiet tot 135 kW. De accu kan ook worden ingezet als een mobiele powerbank (Vehicle-to-load) en via een adapterkabel kan de MG4 electric ook stroom leveren aan externe apparaten zoals een e-bike of laptop.

Mijlpaal in de geschiedenis

Het design van de MG4 Electric is het resultaat van een wereldwijde samenwerking tussen het SAIC Motor Design Center in Shanghai, de Advanced Design Studio en het Royal College of Art die beide in Londen zijn gehuisvest.

Met een lengte van 4,289 meter, een breedte van 1,836 meter en hoogte van amper 1,504 meter positioneert de vijfdeurs hatchback zich in centraal in het populaire C-segment. Door een 2,705 meter lange wielbasis beschikken de inzittenden over een zee van ruimte, het laadvolume van de koffer bedraagt 350 liter.

Smaken verschillen, dat neemt niet weg dat de MG4 Electric met zijn sportief design een echte eyecatcher is met een gunstige luchtweerstandscoëfficiënt van 0,27. Door een actieve klep in de voorspoiler kan men koellucht gebruiken enkel wanneer dat nodig is. Blijft de luchtinlaat gesloten, verbetert de aerodynamica met 30 procent en verhoogt het rijbereik met 10 procent.

De minimalistische vormgeving van het ruime interieur staat in het teken van less is more. Getuige daarvan het licht en slank instrumentenpaneel en bedieningselementen van hoogwaardige materialen. Het zwevende ontwerp van de middenconsole creëert extra ruimte en herbergt handige functies zoals een opbergvak voor een smartphone met oplaadtechnologie. Vanaf de luxury-versie zijn een verwarmd stuurwiel en verwarmde voorstoelen standaard.

Lees verder onder de foto’s

Door de horizontale plaatsing van de accucellen is de batterij slechts 11 centimeter hoog, het dunste batterijpack in zijn klasse. De structuur van de batterij kan gemakkelijk worden aangepast en is geschikt voor voertuigen met een wielbasis van 2,650 tot 3,100 meter. Daardoor kan het platform worden gebruikt voor verschillende koetswerktypes in uiteenlopende segmenten.

Door de combinatie van elektromotor achteraan en achterwielaandrijving beschikt de MG4 Electric over een 50:50 gewichtsverdeling wat het rijgedrag en rijplezier ten goede komt. De bestuurder kan kiezen uit drie rijmodi (light, standard, sport), door zijn kleine draaicirkel van 10,6 meter is de nieuwkomer uitermate wendbaar.

Vanzelfsprekend kan de MG4 Electric rekenen op de nieuwste assistentie- en veiligheidssystemen, te veel om hier op te noemen. Het digitaal instrumentencluster (7 inch) geeft essentiële rij-informatie weer, het connectiviteitssysteem wordt bediend via het zwevend 10,25 inch infotainmentscherm, de unit is compatibel met Apple Carplay en Android Auto. Het systeem werkt ook via spraakbediening maar of dat ook effectief het geval is, moet nog blijken tijdens een uitvoerige roadtest.

Volgens MG-woordvoerder Hendrickx is de lancering van de MG4 Electric een mijlpaal in de geschiedenis van het merk. “MG heeft zich tot doel gesteld elektrisch autorijden en innovatieve mobiliteitsoplossingen te democratiseren en voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. Tegen 2025 zal ons e-gamma 10 modellen omvatten, van de kleine stadswagen tot en met de grote sportwagen.”

Tegen de stroom in

Voor wie de overstap naar volledig elektrische aandrijving nog te groot is en een plug-in hybride te duur, biedt MG de ZS nu ook aan met een 1.5 liter viercilinderbenzinemotor met een vermogen van 106 pk en een handgeschakelde versnellingsbak of met een 1.0 driecilinder turbobenzinemotor met een vermogen van 111 pk, een 6-trapsautomaat is optie. MG voorziet twee afwerkingsniveaus : comfort en luxury. In die laatste versie zijn een 360° parkeercamera, digitale cockpit, stoelverwarming en interieurbekleding in kunstleder standaard. De goedkoopste MG ZS kost 18.485 euro, de duurste 21.985 euro plus 1.500 euro opleg voor de automaat. De import in ons land geschiedt door Astara Western Europe, recentelijk ontstaan door de overname van Alcomotive van de familie Moorkens door de Spaanse autogroep Astara van de familie Bergé.