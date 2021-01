Nu de auto vaker op stal blijft dankzij thuiswerk, kiezen steeds meer bestuurders voor een autoverzekering op basis van het aantal afgelegde kilometers. Maar er zijn nog andere manieren om je premie te drukken, gaande van elektrisch rijden tot het inschakelen van een digitale copiloot.

Het zijn bijzondere tijden voor autoverzekeraars: door corona hebben ze nog nooit zo weinig schadegevallen behandeld als dit jaar. We rijden minder met de auto, dus maken we minder brokken. 'Tijdens de lockdowns noteerden we een spectaculaire daling van het aantal schadegevallen', bevestigt Sophie Misselyn, lid van het Directiecomité van de P&V Groep, die haar verzekeringsoplossingen aanbiedt via verzekeringsmakelaars (Vivium) en agenten (P&V). 'Zodra de lockdown werd opgeheven, steeg het autogebruik wel ineens sterk. Veel mensen die voordien het openbaar vervoer gebruikten om naar het werk te gaan, verkozen de auto om contact met andere mensen en dus het risico op besmetting te vermijden. Mensen leggen ook meer kortere afstanden af met de wagen, in de directe omgeving van hun woning. Die verandering in het autogebruik vertaalt zich in een stijging van het aantal ongevallen met beperkte schade. Alles opgeteld behandelen we wel nog steeds beduidend minder schadegevallen dan een jaar geleden.'

Alles opgeteld behandelen we wel nog steeds beduidend minder schadegevallen dan een jaar geleden.' En zo heeft de coronacrisis toch minstens één positief neveneffect. Mede door corona tekent zich een nieuwe trend af in de wereld van de autoverzekeringen. Steeds meer bestuurders schakelen over op een polis op basis van het aantal gereden kilometers. Hoe minder je rijdt, hoe minder je betaalt. De kilometergrens verschilt van de ene verzekeraar tot de andere, maar ligt bij de meeste aanbieders tussen de 10.000 en 15.000 kilometers per jaar. De premie wordt berekend aan de hand van een schatting van het aantal kilometers dat je denkt te zullen afleggen. Na een vastgelegde termijn wordt die schatting naast de werkelijke kilometerstand van je wagen gelegd en kan je premie worden aangepast. Dat kan in je voordeel uitvallen, maar ook in je nadeel. Je doet er dus goed aan om een nauwkeurige inschatting te maken van je autogebruik. Corona Direct Verzekeringen - what's in a name - nam als eerste in België een volwaardige kilometerverzekering in zijn gamma op. De premie van de kilometerverzekering van Corona Direct bestaat uit een vast deel en een variabel deel dat gebaseerd is op het aantal gereden kilometers. Dit variabele deel maakt de autoverzekering per kilometer voor 9 op de 10 Belgen tot 50 procent goedkoper, beweert Corona Direct. De meeste verzekeraars beloven een korting van 10 tot 40 procent op de jaarlijkse premie Burgerlijke Aansprakelijkheid voor wie weinig rijdt. Een tweede corona-effect: verzekeringen worden steeds vaker digitaal afgesloten en afgehandeld. Toch? Sophie Misselyn: 'Het grootste deel van de verzekeringen verloopt nog steeds via een tussenpersoon. De mogelijkheden van digitale dienstverlening zouden de rol van deze tussenpersoon kunnen uithollen, maar in de praktijk zien we daar niets van. Het belang van de tussenpersonen blijft stabiel en neemt zelfs toe. Een autoverzekering is een redelijk complex product, waarvan je de aankoop niet zomaar even in vijf minuten digitaal afhandelt. We vinden het leuk om een videogame of verzorgingsproducten te kopen bij Bol.com of Amazon, maar voor het afsluiten van een verzekering vertrouwen we op het persoonlijke advies van een tussenpersoon.' De basis van een autoverzekering is de verplichte burgerlijke aansprakelijkheid (BA), die de schade aan derden, schade aan inzittenden, kosten voor medische zorgen en inkomensverlies dekt in geval van een ongeval. De premie van een BA-autoverzekering is afhankelijk van diverse factoren, zoals het vermogen van de wagen, de leeftijd van de bestuurder en het schadeverleden van de polishouder. Heb je de voorbije jaren verschillende ongevallen veroorzaakt, dan betaal je meer. Vroeger werd hiervoor een uniform bonus-malussysteem gehanteerd, maar sinds 2004 is dat systeem niet meer verplicht en gebruiken de verzekeraars elk hun eigen mechanisme. Dat maakt het moeilijk om te vergelijken. De meest objectieve en betrouwbare gids daarbij is Test Aankoop. Let wel: de goedkoopste verzekering is niet altijd de beste. De voorwaarden per verzekeraar verschillen, informeer u daarom altijd uitvoerig bij uw makelaar. Een joker in je autoverzekering zorgt ervoor dat je premie niet stijgt als je in fout bent bij een ongeval. Verschillende verzekeraars, verschillende jokers. Bij KBC Verzekeringen, bijvoorbeeld, verdien je na vijf schadevrije jaren een joker. 'Heb je dan toch een ongeval waarbij jij in de fout bent? Dan wordt je joker ingezet en behoud je bij een eenmalige fout toch je voordelige premie.' Ook de leeftijd van de bestuurder is een prijsbepaler. Jonge en onervaren bestuurders betalen meer dan bestuurders met meer veilige kilometers op de teller. Vanaf een bepaalde leeftijd stijgt de premie wel weer opnieuw, omdat ouderen in een hogere risicogroep vallen. Om ouderen voor uitsluiting te behoeden, bieden verzekeraars zoals KBC hen een vorm van levenslange verzekeringsgarantie aan. 'Ben je tussen 55 en 65 jaar, minstens 5 jaar klant bij KBC Verzekeringen en 5 jaar ongevalvrij? Dan geniet je onze levenslange verzekeringsgarantie. Wij verzekeren je dat je verplichte aansprakelijkheidsverzekering niet wordt opgezegd. Ook niet bij aangifte van een schadegeval.' Een elektrische of hybride voertuig levert je voorts niet enkel fiscale voordelen op, maar ook een korting op je verzekeringspremie. Opvallend maar wel logisch is dat je woonplaats mee in rekening wordt gebracht. In pakweg Brussel en Antwerpen is het risico op een auto-ongeval met schade immers groter dan in een plattelandsdorpje. Om veiliger te rijden en minder te moeten betalen voor je autoverzekering, kan je een beroep doen op technologische rijhulpsystemen, zoals een proactieve snelheidsbegrenzer, een automatisch remsysteem bij noodgevallen of een verklikker bij vermoeidheid. Zo geniet je al van 10% korting, maar P&V Verzekeringen gaat nog een stap verder, met de weCover-app en bijbehorende box, die wordt aangeprezen als een 'copiloot waarop u dag en nacht kunt rekenen, die inzicht geeft in uw rijgedrag en toont hoe het nog veiliger kan'. Sophie Misselyn: 'De box is een klein toestel dat je in je wagen installeert en dat je rijgedrag analyseert: hoe je remt en versnelt, hoe je bochten neemt, wat je gemiddelde snelheid is... Op basis van die data kunnen we onze klanten tips geven over hoe ze zuiniger en veiliger kunnen rijden. De installatie van de box is geen verplichting, maar wordt wel beloond. We prijzen de oplossing vooral aan bij onze jongere klanten, tot 26 jaar, opdat ook zij een betaalbare verzekering kunnen afsluiten. We koppelen er een funelement aan: je kunt deelnemen aan wedstrijden en je meten met andere bestuurders van de weCover-community. Via de weCover-app kan je binnenkort ook meteen contact opnemen met de P&V Bijstand als je hulp nodig hebt. De box registreert ook plotse schokken in de wagen, een indicatie van een ongeval. Bij een ongewone schok nemen we automatisch contact op met de bestuurder. Als die niet antwoordt, sturen we een ziekenwagen op pad, want dan gaan we ervan uit dat de bestuurder zware letsels heeft opgelopen. Bij een echt zware schok slaan we de telefonische oproep over en gaan we meteen over tot actie. We hebben zo al levens gered.' De omniumverzekering omvat een aantal bijkomende waarborgen die de BA-verzekering niet dekt. Omdat het geen verplichte verzekering is, kunnen aanbieders de regels en modaliteiten ervan zelf bepalen, op voorwaarde dat ze binnen de lijnen van de algemene verzekeringswet blijven. Een zogenaamde mini-omnium dekt schade door brand, (poging tot) diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en aanrijding met een dier, met een full omnium word je ook vergoed voor eigen materiële schade. P&V Verzekeringen biedt nog een derde variant aan: de degressieve omniumverzekering. Sophie Misselyn: 'Nogal wat klanten vroegen zich terecht af waarom hun premie ongewijzigd blijft hoewel de waarde van hun voertuig daalt. Voor hun gemoedsrust willen ze hun omnium aanhouden, maar de hoge kost zorgt ervoor dat ze die na gemiddeld twee jaar en uiterlijk na vier jaar stopzetten. Ze schakelen dan over op een mini-omnium of simpelweg de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Maar dan is de materiële schade aan hun eigen voertuig niet langer gedekt. En een mini-omnium dekt enkel diefstal, brand, glasbreuk en schade door natuurkrachten of door een aanrijding met een loslopend dier. Bij een degressieve omnium daalt de premie, niet de dekking.' Tot slot: de franchise bij een omnium is het bedrag dat je zelf moet betalen bij een schadegeval, zij het een vast bedrag, een percentage van de verzekerde waarde of een bedrag volgens de zogenaamde Engelse franchise. Test Aankoop legt uit: 'Je krijgt de volledige schade terugbetaald als de schade hoger is dan een vastgesteld bedrag. Is de schade kleiner, dan draai je zelf op voor alle kosten.'