Mercedes lanceert een contactloze betaalmethode om een tankbeurt te betalen. Het systeem gebruikt voor de betaling het MBUX-platform of de Mercedes me-app.

Het systeem wordt in een eerste fase in Duitsland gelanceerd en is nu al beschikbaar in 900 Duitse tankstations. Door de nieuwe contactloze betaalmethode hoeft de bestuurder die met zijn of haar wagen tankt, niet langer te werken met een tank- of betaalkaart. De bestuurder moet zich evenmin naar het betaalloket te begeven. De automobilist zoekt het tankstation via het navigatiesysteem en via zogenaamde geofencing wordt het benzinestation herkend zodra het contact wordt uitgeschakeld.

Achterliggend weet het systeem welke brandstof getankt moet worden (fout tanken hoort meteen tot het verleden) en men berekent het maximale volume van brandstof dat kan worden getankt zodat de klant vooraf de prijs van de tankbeurt kent en hiervoor de toestemming kan geven.

De bestuurder moet wel nog uit de wagen stappen en zelf tanken, die service - die ooit wél standaard was - is met uitsterven bedreigd. De betaling loopt via een app waarvoor de gebruiker eenmalig zijn betalingsgegevens moet invoeren.

Het systeem is nu al operationeel in Duitsland en zou in de loop van 2021 in heel Europa (waaronder ook België) worden uitgerold. Het 'Fuel & Pay'-systeem is vergelijkbaar met 'Mercedes Me charge' dat al bestaat om de laadsessies van elektrisch aangedreven (EQ)-modellen te betalen.

Het systeem wordt in een eerste fase in Duitsland gelanceerd en is nu al beschikbaar in 900 Duitse tankstations. Door de nieuwe contactloze betaalmethode hoeft de bestuurder die met zijn of haar wagen tankt, niet langer te werken met een tank- of betaalkaart. De bestuurder moet zich evenmin naar het betaalloket te begeven. De automobilist zoekt het tankstation via het navigatiesysteem en via zogenaamde geofencing wordt het benzinestation herkend zodra het contact wordt uitgeschakeld. Achterliggend weet het systeem welke brandstof getankt moet worden (fout tanken hoort meteen tot het verleden) en men berekent het maximale volume van brandstof dat kan worden getankt zodat de klant vooraf de prijs van de tankbeurt kent en hiervoor de toestemming kan geven. De bestuurder moet wel nog uit de wagen stappen en zelf tanken, die service - die ooit wél standaard was - is met uitsterven bedreigd. De betaling loopt via een app waarvoor de gebruiker eenmalig zijn betalingsgegevens moet invoeren.Het systeem is nu al operationeel in Duitsland en zou in de loop van 2021 in heel Europa (waaronder ook België) worden uitgerold. Het 'Fuel & Pay'-systeem is vergelijkbaar met 'Mercedes Me charge' dat al bestaat om de laadsessies van elektrisch aangedreven (EQ)-modellen te betalen.