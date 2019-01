Er gaat geen dag voorbij zonder een verkeersongeval waarbij een of meerdere vrachtwagens zijn betrokken, al dan niet door de schuld van de chauffeur. Beroepschauffeurs staan onder zware tijdsdruk, bij just-in-time-leveringen telt elke minuut. Maar dat is geen excuus voor roekeloos of gevaarlijk rijgedrag. Naast de tijds- en prestatiedruk zijn er de gevaren van de weg. Eén seconde onoplettendheid achter het stuur kan dramatische gevolgen hebben, niet in het minst voor de zwakke weggebruikers.

Meer wederzijds respect en begrip op de weg zou ons al een heel eind verder brengen.

Dat heeft ertoe geleid dat chauffeurs van bestel- en vrachtwagens door de andere weggebruikers vaak met de vinger worden gewezen, ook al treft hen niet altijd alle schuld. Op het einde van de dag heeft het toch vooral te maken met een gebrek aan wederzijds respect en begrip. De transportsector is zich daar onvoldoende van bewust en doet er goed aan hierover in alle openheid te communiceren met de andere weggebruikers. Enkel op die manier kan begrip ontstaan voor hun situatie.

De politieke overheden op nationaal en supranationaal niveau kunnen hier een positieve bijdrage leveren door het nemen van stimulerende en rechtvaardige maatregelen die rekening houden met de dagelijkse praktijk op de weg, in overleg met alle betrokkenen. Voor wie zich niet houdt aan de regels moet de pakkans worden verhoogd en gelden geen verzachtende omstandigheden.