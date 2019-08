Triumph lanceert een nieuwe versie van de monsterlijke Rocket III, die met zijn 2,5 liter driecilinder pronkt met de grootste cilinderinhoud op de markt van motorfietsen.

De eerste Rocket III kwam in 2003 op de markt en maakte toen al een stevige indruk in de motorwereld met zijn ongeziene cilinderinhoud van 2,3 liter. Het nieuwe model gaat in dezelfde richting verder, maar kreeg ook een verder ontwikkeld frame om het vermogen beter de baas te kunnen. Want dat is niet mis: de 2,5 liter produceert maar liefst 167 pk en 221 Nm koppel.

De nieuwe Rocket III komt er in drie versies: R, GT en de exclusieve TFC. Alle drie beschikken ze over een nieuwe led-koplamp, een nieuw TFT dashboard, nieuwe 20" velgen en een nieuwe monolink achterbrug. Om het gigantische motorkoppel onder controle te houden kreeg de Triumph de nodige elektronische hulpmiddelen: ABS met 'cornering' functie, tractiecontrole en verschillende rijmodi (Rain, Road, Sport, Custom).

Voor het comfort van de bestuurder is er cruise control, een wegrijhulp op hellingen, een sleutelloze startsysteem en handverwarming voorzien. Triumph biedt ook een resem accessoires aan om de Rocket III personaliseren of het karakter van de roadster of GT naar wens te accentueren. Aan deze fraaie Triumph Rocket III bengelt een prijskaartje van ongeveer 25.000 euro.(Belga)