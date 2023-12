Levert januari 2024, zonder autosalon, nieuw verkooprecord op? Met welke winnaars?

Januari is traditioneel de belangrijkste maand van het jaar voor de autoverkoop in ons land. Met dank aan het Autosalon van Brussel, de jaarlijkse hoogmis van de automobiel op de Heizel. Maar ook zonder autosalon verwacht de sector dat januari 2024 een nieuw verkooprecord zal opleveren.

Het Autosalon van Brussel van 2023 betekende bijna zeker het einde van een traditie die zich over 100 edities uitstrekte. In zijn meest succesvolle jaren lokte de jaarlijkse hoogmis van de automobiel tot 750.000 bezoekers naar de imposante Heizelpaleizen. Het leek erop dat het autosalon deel uitmaakte van ons DNA en cultureel erfgoed.

Het was vanzelfsprekend om als kind in het zog van de ouders het autosalon te bezoeken en nadien, als volwassene, in het gezelschap van vrienden en/of collega’s – op zoek naar een nieuwe auto mét salonkorting. Geen betere ontmoetingsplaats te bedenken dan de Brussels Motor Show. Zelfs in zijn afgeslankte vorm bleef de editie 2023 het grootste publieksevent van het jaar.

De vlam sloeg niet over

In een interview met Knack.be op de vooravond van de officiële opening van BMS 2023 bestempelde salondirecteur Gabriel Goffoy de jubileumeditie als “de eerste in een nieuwe reeks van 100”. Na twee jaren zonder autosalon waren de verwachtingen hoog gespannen maar uiteindelijk konden niet alle beloften worden waargemaakt. De exposanten beschikten duidelijk over veel minder budget, de stands waren compacter en soberder, van een actieve beleving was geen spoor te bekennen. De vlam sloeg niet over: BMS 2023 leek meer een veredelde B2B-beurs dan een wervelende autoshow.

Toen ook de return on investment beneden de verwachtingen bleef, werd duidelijk dat de editie 2023 meteen de laatste in een lange reeks was geweest. De tijd van de grote internationale autosalons is voorbij. Niks of niemand is voor de eeuwigheid. Benieuwd of Genève en Parijs er straks in slagen om een succesvolle herstart te maken.

Met minder auto’s meer geld verdienen

Door de dramatische gebeurtenissen van de voorbije jaren én de transmissie van verbrandings- naar elektromotoren beleeft de automobielwereld de meest hectische jaren uit zijn geschiedenis. Corona en het tekort aan chips en kabelstromen hebben ervoor gezorgd dat de automerken in 2021 en 2022 beduidend minder auto’s hebben gebouwd en afgeleverd dan voor corona en de oorlog in Oekraïne. In 2023 is er sprake van inhaalbeweging.

Merkwaardig genoeg heeft de terugloop van de verkoop geen dramatische gevolgen gehad voor de automerken. Het tegendeel is waar: zij hebben met minder auto’s meer winst gemaakt dan ooit. Hoe dat komt? De constructeurs hebben hun productieplanning aangepast en geven nu voorrang aan grote modellen met een grote winstmarge, ten koste van kleine modellen met een kleine winstmarge.

De merken verkiezen een band die stilstaat boven eentje die op halve kracht draait. Staat die stil, worden de bandwerkers technisch werkloos en past niet de werkgever maar de overheid, lees de belastingbetaler, het loonverlies bij.

In feite hebben de autoconstructeurs de gebeurtenissen van de voorbije jaren als alibi gebruikt om de productie van kleine modellen met een kleine winstmarge eerst tijdelijk on hold te zetten en achteraf uit het gamma te nemen. De focus ligt niet langer op meer volume maar op meer winst.

Daarom willen de merken af van het systeem van kortingen. Zij willen één prijs voor iedereen! Om meer greep te krijgen op de prijssetting introduceren zij het zogenaamde agentschapsmodel. Merkdealers worden gedegradeerd tot agenten wier hoofdactiviteit erin bestaat de nieuwe auto af te leveren aan de klant, in ruil voor een vast commissieloon per afgeleverde auto. Onderhandelen over de prijs met een klant mogen zij niet meer, die wordt bepaald op de hoofdzetels van de merken.

Het Chinese BYD maakte een goede indruk bij zijn entree op de Belgische markt.

Nieuwe situatie, nieuwe strategie

Een en ander heeft ervoor gezorgd dat de nettoprijs van een nieuwe auto, van klein tot groot, fors is gestegen en dat een nieuwe auto voor een normaalverdiener stilaan onbetaalbaar is geworden. De autoverkoop aan particuliere klanten bedraagt nog amper 30 procent van de globale autoverkoop in ons land.

Wat een ongezonde situatie is. Het volstaat immers dat een volgende regering komaf maakt met de fiscale voordelen voor de zogenaamde salariswagens en ook de verkoop van bedrijfswagens ligt van de ene dag op de andere op zijn gat.

Nu al kampen tal van merken opnieuw met overproductie. Stonden de showrooms tot voor kort nog leeg, staan nu zelfs de parkings van de merkdealers opnieuw vol. Lange levertijden zijn verleden tijd. Om hun stockwagens alsnog aan de man te kunnen brengen, zien de merken zich verplicht om opnieuw forse kortingen toe te staan. Afhankelijk van het merk en model lopen die op tot 20 à 30 procent.

Staan elektrische modellen langer dan een jaar in de showroom is de kans immers groot dat zij niet zijn uitgerust met de allernieuwste technologie en niet over-the-air kunnen worden geüpdatet.

Opeenvolgende en vrij spectaculaire prijsverlagingen op Tesla-modellen hebben er daarenboven voor gezorgd dat die plots fors goedkoper zijn dan geworden dan vergelijkbare modellen van de Europese merken. Wat een streep door de rekening is van met name de Duitse (premium)merken. In die mate dat Volkswagen dit najaar de productie van de ID.-3 en ID.4/5 modellen een tijdlang heeft stilgelegd.

Een en ander verklaart de toegenomen zenuwachtigheid bij een aantal merken in de aanloop naar 2024. Het is een publiek geheim dat sommige, via ééndagsinschrijvingen op naam van dealers, hun verkoopresultaten manipuleren. Officieel zijn die auto’s verkocht maar in de praktijk staan die in de showroom of op de parking van dealers als stockwagen met 0 kilometer op de teller.

Stel aankoop van nieuwe auto uit tot begin januari

Nieuw in het nieuwe jaar is dat particuliere kopers van een elektrische auto kunnen genieten van een premie van de Vlaamse regering van 5.000 euro, op voorwaarde dat de factuurprijs beneden de 40.000 euro (incl. btw) blijft. Ook wie een tweedehands elektrische auto koopt van minder dan 60.000 euro, krijgt een steuntje in de rug ten belope van maximum 3.000 euro.

Off the record is te horen dat er opnieuw veel zal worden gemarchandeerd om de factuurprijs onder de magische grens van 40.000 euro te krijgen. Dat er met andere woorden met kortingen zal worden gegoocheld. De Vlaamse regering heeft een budget gereserveerd maar dat zou weleens snel opgebruikt kunnen zijn. Wie zinnens is de overstap naar elektrisch rijden te maken, wacht dus best niet te lang om een slag te slaan.

Een rondvraag bij de invoerders leert dat zij alles op alles zetten om van januari 2024 opnieuw een recordmaand te maken. Allemaal hebben ze zwaar geïnvesteerd in reclamecampagnes en acties. De showrooms van de dealers krijgen een feestelijke aankleding, enkele merken organiseren zowaar een eigen mini-autosalon op een exclusieve locatie.

Renault organiseert in 2024 zijn eigen mini-autosalon.

Onder meer Renault doet dat op de eventlocatie Silo in Vilvoorde, zegt woordvoerder Karl Schuybroek. “Van 15 tot 19 januari nodigen wij elke dag een 200-tal zakelijke klanten uit kennis te komen maken met ons E-Tech gamma dat inmiddels 12 modellen omvat. Wij maken van de gelegenheid gebruik om ook drie nieuwe modellen in avant-première voor te stellen. Eén dag is voorbehouden aan onze particuliere klanten die via onze dealers worden uitgenodigd.”

Renault is een van de weinige automerken dat blijft vasthouden aan het klassieke distributiemodel mét dealers. Die hebben vaak over meerdere generaties een hechte vertrouwensrelatie opgebouwd met hun klanten.

“Onze dealers zijn onze ambassadeurs! Uit een recente bevraging van onze klanten blijkt dat 70 procent zeer veel waarde hecht aan het persoonlijk contact met de dealer. Ik begrijp dat. Autokosten zijn de op één na grootste uitgavenpost in een gezin. Het is voor klanten een riem onder het hart dat zij met hun vragen terecht kunnen bij een vakman die hun vertrouwen geniet en die er zelf ook alle belang bij heeft dat vertrouwen niet te beschamen. Door het ruime aanbod aan modellen en soorten aandrijving weten vele klanten niet wat te kiezen. Door het bos zien zijn de bomen niet meer.”

Bij de winnaars van de VAB-gezinswagen van het jaar twee modellen made in China.

Schuybroek gelooft niet dat we afstevenen op een nieuwe kortingenslag. “Wij weten ondertussen dat de hoogste korting of de laagste prijs geen garantie biedt op de beste koop! Ik verwacht een opbod tussen de banken en de automerken op het vlak van financieringsmogelijkheden. Het begrip autobezit krijgt stilaan een andere inhoud, almaar meer particulieren ontdekken de voordelen van private lease.”

Het is ook uitkijken naar de prestaties van de Chinese merken. Wordt 2024 het jaar van de doorbraak op de Belgische markt? Het komt hen niet goed uit dat er geen groot autosalon meer plaatsvindt. Zij kunnen nog niet terugvallen of gebruikmaken van een sterk uitgebouwd dealernetwerk en moeten het hebben van de mond-aan-mond reclame en verkiezingen zoals de VAB-gezinswagen van het Jaar. Bij die laatste ging in de categorie tot 38.000 euro de eerste prijs naar de BAIC X55 en naar de BYD Dolphin in de categorie EV’s tot 52.000 euro. Is het een toeval dat beide afkomstig zijn uit China?