Autosalon: krijgt de succesvolle Brussels Motor Show 2025 een vervolg in 2026?

Koning Auto is terug van weggeweest. Organisatoren, exposanten en hun medewerkers hebben tot laat in de nacht geklonken op het succes van de 101ste editie van de Brussels Motor Show. De merken hebben goede hoop dat de particuliere verkoop opnieuw gaat aantrekken.

Zondagmiddag stond vast dat de 101ste editie van Brussels Motor Show de kaap van de 300.000 bezoekers zou overschrijden en dat het organiserende Febiac hiermee een van zijn doelen had bereikt. De editie 2025 was de eerste na het afstel in 2023 maar ook de eerste onder leiding van Febiac-topman Frank Van Gool en zijn team.

Internationale uitstraling

In de aanloop naar BMS 2025 was Van Gool erin geslaagd alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Uiteindelijk waren 63 merken in Brussels Expo present, onder hen én voor het eerst een relatief groot aantal Chinese constructeurs in verhouding tot hun klein marktaandeel.

In de marge van BMS 2025 vond ook de proclamatie plaats van de verkiezing Auto van het Jaar die honderden journalisten uit 35 landen naar Brussel had gelokt. Afgelopen donderdag lichtte Mercedes-baas en nieuwe ACEA-voorzitter Ola Källenius het eisenpakket toe van de Europese autoconstructeurs aan het adres van de Europese beleidsmakers.

Wij onthouden hieruit dat de Europese merken bevreesd zijn voor bijkomende importheffingen door de Verenigde Staten op nieuwe auto’s made in Europe. Die zullen de gevestigde toeleveringsketens verstoren, de prijzen van de auto’s doen stijgen en concurrentiepositie van de Europese auto-industrie ondermijnen.

Källenius beklemtoonde dat de Europese autobedrijven ook welvaart in de VS creëren en daar voor werkgelegenheid en economische groei zorgen. Zo stelt Mercedes direct en indirect 80.000 mensen in de VS tewerk en bezitten ook BMW, Volvo en VW er eigen assemblagefabrieken. Volgens de ACEA-voorzitter maken de Europese autobedrijven integraal deel uit van de Amerikaanse economie. De auto-uitvoer naar de VS is goed voor 40 miljard dollar, omgekeerd vertegenwoordigt de auto-invoer uit de VS in Europa een waarde van 9 miljard dollar.

Källenius drong er bij de Europese beleidsmakers op aan hierover in gesprek te gaan met de nieuwe Trump-administratie en daarbij de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen. Het komt er volgens hem op aan oplossingen te vinden die alle betrokken partijen ten goede komen. Niemand heeft baat bij een escalerende tarievenoorlog.

Krijgt BMS een vervolg in 2026?

Dat de proclamatie van de verkiezing Auto van het Jaar en de toespraak van ACEA-voorzitter Källenius in Brussel hebben plaatsgevonden, bewijst dat BMS internationaal op de kaart staat en dat laat het beste verhopen voor de toekomst van de Brussels Motor Show. Na het verdwijnen van de Geneva International Motor Show is Brussel immers het eerste grote autosalon met internationale uitstraling in het nieuwe kalenderjaar. BMS garandeert de exposanten bovendien een belangrijke return on investment.

Organisator Frank Van Gool kan nog geen groen licht geven voor een editie 2026.

Frank Van Gool: “Brussel is inderdaad anders dan de andere grote autosalons. Wij zijn een kijk- én koopsalon en onze exposanten gebruiken die formule om omzet op de stand te genereren. Sommige merken realiseren tot 40 procent van hun jaaromzet in januari en februari. Ook kandidaat-kopers kunnen er een goede zaak doen door te profiteren van de aantrekkelijke saloncondities die de merken aanbieden en die duizenden euro’s korting kunnen opleveren.

“Ik ben aangenaam verrast door de vele positieve echo’s, zowel van de kant van de bezoekers als van de exposanten. Alles pleit voor een nieuwe editie in 2026 maar een beslissing daarover wordt genomen in overleg met de exposanten op basis van de financiële resultaten. Afgaand op de positieve vibe die aanwezig was, ga ik ervan uit dat die voor de meeste merken gunstig zullen zijn. Het is nog te vroeg om hierover concrete uitspraken te doen. Eind februari weten we meer en kunnen we van gedachte wisselen over de wenselijkheid en haalbaarheid van een autosalon in 2026.

Feit is dat de Belgen de auto nog altijd een warm hart toedragen ondanks dat nieuwe auto’s de voorbije jaren flink duurder zijn geworden. Dat geldt in het bijzonder voor elektrische wagens. Het goede nieuws is dat een aantal merken in Brussel heeft uitgepakt met een nieuwe generatie kleinere en betaalbare e-modellen met een instapprijs van 20.000 à 25.000 euro. Maar ook wie nog niet aan elektrische rijden toe is, kan kiezen uit een ruim aanbod op maat, gaande van kleine tot grote benzine- en dieselwagens.”

Wat heb je als organisator geleerd van je eerste autosalon, wat kan er nog beter?

Frank Van Gool: “Het is me wat, gastheer spelen voor 300.000 enthousiaste autoliefhebbers. Ik ben blij dat het event zonder calamiteiten is verlopen. Her en der was er terechte kritiek op de slechte staat waarin sommige delen van parking C zich bevinden. Mijn excuses daarvoor maar daar heb ik als organisator geen vat op of zeg over. Brussels Expo en alleen Brussels Expo is bevoegd voor parking C. Wat zie ik als een verbeterpunt vanuit het oogpunt van organisator? Als er een volgende editie van BMS komt, dan hoop ik uit de grond van mijn hart dat de motormerken zullen participeren. België is een groot autoland maar het telt ook vele tienduizenden motorrijders.”

Zondagmorgen 9 uur, stilte voor de storm op de stand van Renault.

Volle bak

Het was over de koppen lopen tijdens het tweede weekend BMS. Werkelijk alle standhouders hadden medewerkers en handen te kort om de bezoekers te woord te staan. Dat was ook het geval in hal 11 waarin alle merken van invoerder D’Ieteren hun nieuwste modellen tentoonstelden met als blikvangers de nieuwste VW- en Audi-modellen.

Op de stand van Renault waren alle ogen gericht op de R5 E-Tech, de nieuwbakken Auto van het Jaar 2025 en op de R4 E-Tech. Die laatste herinnert aan de legendarische R4 uit de jaren zestig en komt in de loop van dit voorjaar op de markt. Volgens woordvoerder Karl Schuybroek profiteert Renault van de positieve respons in de media met betrekking tot de verkiezing Auto van het Jaar. De bestseller bij Renault blijft echter de Clio, sinds jaar en dag de sterkhouder van de Franse constructeur. Die moet inmiddels Dacia laten voorgaan in de top 10 van meest verkochte merken in ons land met kleppers als Sandero en Duster.

Volgens Bart Hendrickx (Astara) hebben alle merken hun objectieven behaald.

Op de grote Astara-stand, met als blikvangers de MG Cyberster en Hyundai Santa Fé staat een breed lachende Bart Hendrickx ons te woord. “Alle merken hebben hun doelen ruim overtroffen. Het is ook volle bak in de showrooms van onze dealers overal te lande. Zoals te verwachten is er veel belangstelling voor de zuiver elektrische modellen van onze merken, maar de particuliere klant geeft finaal toch de voorkeur aan een hybridemodel.

“Als Belgische dealerorganisatie hebben wij de voorbije dagen tal van buitenlandse collega’s over de vloer gekregen. Op de Suzuki-stand heeft mister Koichi Suzuki himself het doek gehaald van de e-Vitara, de eerste elektrische Suzuki in Europa. Dat zegt alles over de internationale uitstraling die de Brussels Motor Show geniet. De collega’s uit China, Japan en Zuid-Korea kijken met open mond naar het businessmodel achter BMS dat voor zowel de exposanten als klanten winst oplevert.”

Koen Claesen (CEO Van Mossel) is vragende partij voor een editie 2026 van BMS.

We hebben ons oor ook te luisteren gelegd bij Koen Claesen, CEO van Van Mossel, intussen de grootste dealerorganisatie in de Benelux. “Voor wie toe is aan een nieuwe auto kan deze en volgende weken een gouden zaak doen. De combinatie van grote kortingen op de nieuwe modellen en gunstige kredieten levert onklopbare nettoprijzen op.”

Op de vraag welke merken goed en minder goed verkopen, antwoordt hij dat omzeggens alle merken profiteren van de positieve vibe die het autosalon teweeg heeft gebracht. Uitschieters in gunstige zin zijn volgens hem Audi, Kia, Mercedes en Peugeot. In het geval van Peugeot spelen de gunstige saloncondities zeker een rol. “Stellantis heeft het voorbije jaar veel marktaandeel verloren en stelt nu alles in het werk om het verloren terrein terug te winnen. Dat vergt uiteraard tijd maar de aanzet is gegeven. Dat zoiets mogelijk is op zo’n korte tijd bewijst de grote impact die een kijk- en koopautosalon kan hebben voor een merk in moeilijkheden. Je mag schrijven dat ik vragende partij ben voor een editie 2026.”