Kia op het Autosalon: het meest gelauwerde automerk in 2022 gaat hard

Tellen we alle onderscheidingen en eerste prijzen bij elkaar was Kia in 2022 het meest gelauwerde automerk ter wereld. Met als uitschieter de verkiezing van de EV 6 tot Auto van het Jaar. In ons land klom het Zuid-Koreaanse automerk op van de vijftiende naar de tiende plaats. Knack.be ging op zoek naar het geheim achter het succes.

Tot zo’n 10 jaar geleden positioneerde Kia zich als een goedkoop alternatief voor de Japanse merken. Sindsdien ligt de klemtoon op value for money en design en is Kia uitgegroeid van een budget- tot een kwaliteitsmerk met modellen die uitblinken door hun innovatieve technologie, betrouwbaarheid en sierlijke, moderne vormgeving.

Van budget- naar kwaliteitsmerk

Die transitie is mede de verdienste van een reeks Europese topmanagers, ex-werknemers van Audi, BMW en Volkswagen. Bekende namen zij die van Albert Biermann, Peter Schreyer én van onze landgenoot Luc Donckerwolke. Die laatste is verantwoordelijk voor het design van de Zuid-Koreaanse autogroep waartoe ook Hyundai en Genesis behoren. In 2021 overhaalde hij een andere landgenoot, Jochen Paesen, om de overstap naar Kia te maken. Sindsdien ontwerpt die het interieur van de nieuwe modellen en waakt erover dat de rebranding van het merk volgens het boekje verloopt.

KIA klom van de vijftiende naar de tiende plaats in ons land. © Pieter Beerden

De opmars van Kia in Europa is de beloning voor een slimme modellenpolitiek in combinatie met een goede kwaliteit/prijsverhouding en een lange garantieperiode van zeven jaar.

De Zuid-Koreaanse constructeur heeft geleerd uit de fouten van bijvoorbeeld Toyota en laat zijn modellen voor Europa in Europa ontwikkelen en ontwerpen door Europese ingenieurs en designers. Hun culturele achtergrond en leefwereld dragen ertoe bij dat de Kia-modellen in de smaak vallen bij de veeleisende Europese consument.

Toptechnologie tegen een betaalbare prijs

Zoals gezegd, Kia gaat hard en behoort ook in ons land tot de snelst groeiende automerken op de markt. Volgens Kia-woordvoerder Marc Coopmans plukt Kia de vruchten van de implementatie van toptechnologie tegen een betaalbare prijs. “Wij bieden een zeer breed gamma met alle gangbare aandrijfsystemen aan, van mild en full hybrid over plug-in hybride tot full electric. De Kia-klant kan kiezen in functie van zijn of haar mobiliteitsprofiel! Onze e-modellen zijn state-of-art op het vlak van prestaties, autonomie en laadtijd. Dat heeft ervoor gezorgd dat wij een ruimer en gediversifieerder publiek aanspreken en dat wij onze positie op de belangrijke fleetmarkt spectaculair hebben kunnen verbeteren. In vergelijking met vorig jaar is ons marktaandeel quasi verdubbeld. Onze leaseprijzen behoren tot de laagste op de markt terwijl de kwaliteit, prestaties en betrouwbaarheid van onze modellen top zijn, wat de hoge inruilwaarde en lage leaseprijzen van onze wagens verklaart. 250 euro per maand voor een Niro EV is echt wel een scherpe prijs.”

De Kia Niro Auto van het Jaar 2023 finalist is verkrijgbaar als hybride plug in hybride en full electric. © Pieter Beerden

Inderdaad, Kia komt van ver op de B2B-markt maar gaat met rasse schreden vooruit. Nog realiseert Kia meer omzet via de particuliere autoverkoop. In tegenstelling tot vele Europese volumemerken blijft Kia investeren in betaalbare stads- en gezinswagens op benzine vanuit de wetenschap dat elektrische aandrijving niet voor iedereen is weggelegd.

Blikvangers EV6 en Niro

Blikvangers op de stijlvolle Kia-stand zijn de EV6, de Auto van het Jaar 2022 en de Niro, finalist voor de Auto van het Jaar 2023. Die laatste is leverbaar als hybride, plug-in hybride en full electric, voor elk wat wils dus. De EV6 is full electric, leverbaar met vier- of achterwielaandrijving, met één of twee elektromotoren en een batterij van 58 of 77,4 kWh. Het WLTP-rijbereik varieert van 400 tot 528 kilometer. Dankzij een systeemvoltage van 800 volt, vergelijkbaar met dat van een Porsche Taycan, en een laadvermogen van 350 kW laadt de EV6 in 18 minuten op van 10 naar 80 procent. Hij is daarmee best in class in zijn segment. Het vermogen varieert van 169 tot sensationele 584 pk in het geval van de EV6 GT. Die spurt in 3,5 seconden van 0 naar 100 km/u en is sneller dan een Ferrari of Porsche. De EV6 GT bestaat uit een combinatie van elegantie en performantie die niemand onbewogen laat.