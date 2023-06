Kia gaat hard: wat is het geheim achter het succes van het Zuid-Koreaanse merk?

Tot zo’n 10 jaar geleden positioneerde Kia zich als een betaalbaar alternatief voor de Japanse merken. Sindsdien ligt de klemtoom op technologische innovatie, design en value for money en is het Zuid-Koreaanse automerk uitgegroeid van een budget- tot een kwaliteitsmerk. Mét modellen die het verschil maken. Nieuwkomer EV9 is er zo eentje.

Met de verkiezing van de Kia EV6 tot Auto van het Jaar 2022 viel voor het eerst in de geschiedenis een Zuid-Koreaans merk in de prijzen. Dat het om een elektrisch automodel gaat, hoeft niet te verbazen. Elektrisch autorijden is de toekomst en Kia vervult een pioniersrol in die transitie met modellen die het verschil maken zoals de e-Niro en voornoemde EV6.

Opkomende zon uit Azië

De merknaam komt voort uit het Koreaans. De letters ‘ki’ staan voor het opkomen van de nieuwe zon, de letter ‘a’ verwijst naar Azië. Met een beetje verbeelding kan je Kia dus vertalen als ‘opkomende zon uit Azië’.

Kia is in the winning mood en realiseerde tijdens het eerste kwartaal 2023 een nieuw verkooprecord.

De geschiedenis van het merk gaat terug tot 1944 en begon met de productie van motoren. Vanaf de jaren zeventig gaat Kia ook auto’s fabriceren, met de hulp van Ford. In 1998 volgt de fusie met Hyundai. In ons land wordt Kia verdeeld door een dochterbedrijf van de Zuid-Koreaanse autogroep.

Met Luc Donckerwolke (ex-Seat en Skoda) en Jochen Paesen (ex-BMW) heeft het Zuid-Koreaanse merk twee Belgische topdesigners in dienst. Terwijl Donckerwolke meer in het vliegtuig zit dan achter zijn tekentafel, werkt en woont Paesen in Zuid-Korea en beleeft daar, naar eigen zeggen, “een formidabele tijd”. Vanuit Seoul waakt hij erover dat de rebranding van het merk volgens het boekje verloopt en dat het begrip duurzaamheid een concrete invulling krijgt.

Nieuwe hiërarchie

Zoals gezegd, Kia is op relatief korte tijd geëvolueerd van een budget- naar een kwaliteitsmerk dat op tal van domeinen een voortrekkersrol vervult. Het heeft als een van de eerste Aziatische automerken begrepen dat er grote sociaaleconomische en culturele verschillen bestaan tussen de verschillende continenten. Aziaten kijken anders aan tegen een auto dan Amerikanen of Europeanen. In Azië heeft die een andere status en functie dan in Amerika of Europa. Vandaar dat Kia zijn modellen voor Europa in Europa laat ontwikkelen, ontwerpen én produceren. Het Europese R&D-centrum van Kia bevindt zich in Duitsland, de Europese Kia-fabriek in Slowakije.

De aanpak rendeert, dat bewijst de steile opgang van Kia in Europa en in de rest van de wereld. Die explosieve groei is mede bewerkstelligd door de formidabele vooruitgang die Kia heeft geboekt op het vlak van alternatieve aandrijving en digitalisering. Het Kia-gamma omvat zowel modellen met benzine- en dieselmotoren als met elektromotoren. De klant kan kiezen in functie van zijn mobiliteitsprofiel.

Kia zet ook sterk in op duurzaamheid over het geheel van de levensloop van een auto met als einddoel een koolstofneutraal product. Het kwaliteitsniveau van de gebruikte materialen en afwerking gaat in de richting van premium. Een en ander vertaalt zich in een zeer hoge klantentevredenheidsgraad. Duikt er onvoorzien toch een probleem op, kunnen gedupeerde Kia-klanten terugvallen op een unieke 7 jaar garantie. Ter vergelijking: bij de Europese volume- en Duitse premiummerken beperkt die zich tot 2 à 3 jaar.

Het interieurdesign draagt de signatuur van onze landgenoot Jochen Paesen.

Geen wonder dus dat Kia – en bij uitbreiding zustermerk Hyundai – de hiërarchie in de internationale autowereld overhoop heeft gehaald. De Zuid-Koreaanse autogroep behoort vandaag tot de absolute top op het vlak van alternatieve aandrijving en digitalisering.

Daar komt bij dat de werkethiek van de Zuid-Koreanen uniek in de wereld is. Eens een opdracht is geformuleerd, proberen zij die tot in het kleinste detail uit te voeren. Een doelstelling niet bereiken, is geen optie.

Kia heeft ook veel geïnvesteerd in een rebranding van het merk waarbij de modelreeksen hun identiteit behouden en hun onderlinge verbondenheid demonstreren door duidelijk herkenbare eigenschappen, eenheid door verscheidenheid zeg maar.

SUV van morgen voor de wereld van vandaag

Beschikte Kia al over een ruim gamma van deels of volledig elektrisch aangedreven wagens, breidt het dat met de EV9 nu uit in een richting die niet vanzelfsprekend is en een woordje uitleg verlangt. Zelf heeft Kia het over ‘de SUV van morgen voor de wereld van vandaag’.

De nieuwkomer (5,01 m lang, 1,98 m breed en 1,75 m hoog) is een 100 procent elektrisch aangedreven SUV die verkrijgbaar is als zes- of zevenzitter en die een gedurfd ‘Opposites United’-design combineert met een veelzijdig gebruik.

De EV9 staat op het Electric Global Modular Platform (E-GMP) van Kia, heeft een theoretisch rijbereik van 541 kilometer en is uitgerust met een ultrasnelle 800 V-lader die ervoor zorgt dat 15 minuten laden 239 kilometer extra rijbereik oplevert. Hij beschikt bovendien over een bidirectionele lader die het mogelijk maakt dat de EV9 zelf ook stroom kan leveren aan elektrische toestellen en apparaten.

Het gebruik van materialen uit gerecycleerde kunststoffen en lederalternatieven toont aan het Kia menens is met het streven naar meer duurzame producten. De lange wielbasis en volledig vlakke bodem verzekeren een zeer ruim plaatsaanbod en zitcomfort in loungestijl voor inzittenden op drie zetelrijen.

De geventileerde relaxzetels op de eerste rij kunnen achteruit worden gekanteld en beschikken over een voetsteun die kan worden uitgeklapt tijdens het opladen. Bij de 6-zitsversie met draaibare zetels zijn die op de tweede rij 180 graden draaibaar.

De EV9 is leverbaar als zes- of zevenzitter.

De achterwielaangedreven versie beschikt vooraan over een zogenaamde frunk met een volume van 90 liter, bij de vierwielaangedreven versie krimpt die tot 52 liter. De bagageruimte achteraan varieert van 333 tot 728 liter, afhankelijk van de opstelling van de zetelrijen.

Beide versies zijn uitgerust met een batterij van 99,8 kW; de achterwielaangedreven variant heeft een 149 kW sterke motor met een maximumkoppel van 350 Nm. De versie met vierwielaandrijving wordt aangedreven door twee elektromotoren met elk een vermogen van 141 kW waardoor die in amper 6 seconden van 0 naar 100 km/u spurt en een topsnelheid van 200 km/u bereikt. In deze configuratie vermindert de WLTP-actieradius tot 497 kilometer.

Intelligente routeplanner

Dankzij de intelligente routeplanner hebben bestuurders minder tijd nodig om hun reis te plannen in functie van de beschikbaarheid van laadpunten. Detecteert het navigatiesysteem dat de batterijlading niet volstaat om de ingestelde bestemming te bereiken, beveelt dat automatisch een laadpunt aan voor de geplande route. Het systeem zorgt er bovendien voor dat bij koude temperaturen de batterij wordt voorverwarmd tot de ideale temperatuur tegen de tijd dat de auto het laadstation bereikt.

Het navigatiesysteem biedt een brede waaier aan functies. Dankzij de verbeterde spraakbediening is het nu mogelijk het navigatiesysteem te programmeren, media in te schakelen en de temperatuur te regelen. Een Quick Control Systeem geeft de bestuurder toegang tot vaak gebruikte functies zonder dat hij/zij door de menu’s en submenu’s moet bladeren. Android Auto en Apple CarPlay zijn standaard. Vanzelfsprekend is de EV9 uitgerust met de nieuwste rijhulp- en veiligheidssystemen, te veel om hier op te noemen. Welke impact ze op het rijden hebben, moet een testrit op een latere datum uitwijzen. Een aantal voordelen is al bekend. Zo geeft de Surround View Monitor tijdens het parkeren of rijden een verwisselbaar 360° beeld weer. Op zijn beurt toont de Rear View Monitor de bestuurder een beeld van de situatie achter de auto tijdens het rijden of bij het parkeren. De nieuwkomer kan in principe ook autonoom rijden (niveau 3) dankzij het Highway Driving Pilot-systeem maar die functie is enkel operationeel op auto’s bestemd voor de Duitse markt.

Nog een laatste woord over het interieur dat is ontworpen door onze landgenoot Jochen Paesen. “Ik heb bewust geopteerd voor een eenvoudig maar geraffineerd concept met het oog op een zo groot mogelijk gebruiksgemak.” Opdracht volbracht, lijkt mij.

Over het exterieurdesign lopen de meningen uiteen. Smaken verschillen nu eenmaal. De designers werkten binnen een strak keurslijf gebaseerd op de ‘Opposites United’-designfilosofie en dat in een compromisloos gedurfd SUV-profiel geresulteerd. De ene is voor, de andere is tegen. Het zij zo.

Nieuw verkooprecord

Dat het Kia voor de wind gaat, blijkt uit de verkoopresultaten voor het eerste kwartaal 2023 die een stijging van 2,23 procent in vergelijking met vorig jaar aantonen. Daarmee is het eerste kwartaal 2023 het beste ooit inzake verkoop. De hybride, oplaadbare en elektrische modellen nemen 35 procent van de totale verkoop voor hun rekening. Populairste modellen zijn de Sportage gevolgd door de Ceed en Niro.