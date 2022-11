Kan Volvo de Duitse premiummerken bedreigen?

Met de komst van de XE90 in 2023 gaat Volvo op de ingeslagen weg verder. Tot 2025 zal het Zweedse merk elk jaar een nieuwe elektrische auto lanceren en tegen 2030 zal Volvo enkel nog elektrische auto’s bouwen. Elektrificatie is belangrijk in het streven naar een duurzame samenleving.

De overname door de Chinese autoconstructeur Geely in de zomer van 2010 kwam in Europa hard binnen. De feiten op een rijtje: eind van de jaren negentig neemt het Amerikaanse Ford het Zweedse merk over in een vertwijfelde poging het prestigeduel met GM te winnen. Inzet is de koppositie in de internationale autowereld.

Wanneer Ford tien jaar later de rekening gepresenteerd krijgt voor zijn wilde expansiedrift en dringend centen nodig heeft om een dreigend faillissement af te wenden, zet het zijn Zweedse dochtermerk in de etalage. Li Shufu, een ondernemende Chinese selfmade man die fortuin heeft gemaakt met de verkoop van koelkasten en onder meer ook eigenaar is van de Chinese autogroep Geely Automobile, legt snel 1,8 miljard dollar op tafel voor het hele hebben en houden van het Zweedse merk terwijl Ford in 1999 nog 6 miljard had betaald voor Volvo.

België tweede thuismarkt voor Volvo

De overname zorgt voor onrust in Zweden maar ook in ons land. De duizenden Volvo-medewerkers en respectievelijke regeringen zijn beducht voor een leegroof van het autobedrijf, maar die vrees blijkt ongegrond. Li Shufu weet waar hij naartoe wil, beschikt over een rijkgevulde beurs én is bereid om te investeren.

Tegen alle verwachtingen in behoudt hij het vertrouwen in de toenmalige Volvo-directie in Göteborg. Hij maakt duidelijke afspraken met CEO Hakan Samuellson en diens directieraad over de invulling van hun opdracht. Die bestaat erin Volvo uit te bouwen tot een belangrijke speler in het premiumsegment én de omzet en winstmarge fors te verhogen.

Volvo heeft sneller dan zijn concurrenten de switch gemaakt naar elektrificatie en plukt daar de vruchten van.

Om die ambitieuze doelstelling te kunnen realiseren, bouwt Volvo nieuwe fabrieken in de VS en China en reorganiseert de productie in Europa. Volvo Gent krijgt de compacte modellen toegewezen, België blijft de tweede thuismarkt van het Zweedse merk.

Met de lancering van de XC90 in 2015 zet Volvo een grote stap vooruit op het vlak van vormgeving en de keuze en kwaliteit van materialen. Volvo neemt ook twee nieuwe platformen in gebruik: SPA (voor modellen met verbrandingsmotor) en CMA (voor modellen met gedeeltelijke of volledige elektrische aandrijving). De directie beslist bovendien alle 6-cilindermotoren af te voeren. Een moedige beslissing van een merk dat de handschoen opneemt tegen de Duitse premiummerken die over excellente 6- en 8-cilindermotoren beschikken.

Volvo geeft het goede voorbeeld

Maken we de balans op van de voorbije jaren dan valt die positief uit. Dat niet alle targets voor de volle 100 procent zijn gerealiseerd, heeft te maken met corona en heeft geen persoonlijke consequenties voor Samuellson en zijn team in Göteborg.

Waarom ook? Volvo heeft sneller dan zijn concurrenten de switch gemaakt naar elektrificatie en plukt daar de vruchten van. Volvo wordt in brede lagen van de bevolking geconcipieerd als een automerk dat naast veiligheid ook duurzaamheid hoog in het vaandeel draagt. Daardoor onderscheidt het zich in positieve zin van zijn Duitse concurrenten die reclame blijven maken voor auto’s die 250 km/u en sneller rijden terwijl Volvo de topsnelheid van zijn modellen bewust begrenst tot 180 km/u. Een appél aan het gezond verstand dat kan tellen.

Volvo zal, van nu tot 2025, bovendien elk jaar een nieuwe EV in de markt zetten. Vanaf 2030 zal het enkel nog elektrische auto’s bouwen en tegen 2040 moet het bedrijf klimaatneutraal zijn. Elektrificatie is belangrijk in het streven naar een duurzame samenleving. Een boodschap die ook goed overkomt bij de professionele klanten van het merk en de ijzersterke positie van Volvo op de bedrijfswagenmarkt verklaart.

XE90 luidt nieuw tijdperk in

Met de komst in 2023 van de EX90 gaat Volvo op de ingeslagen weg verder. De nieuwkomer is een full electric SUV met 7 zitplaatsen ontworpen volgens het principe ‘vorm volgt functie’ met een autonomie van 600 kilometer en uitgerust met geavanceerde technologie inzake core computing, connectiviteit en elektrificatie.

Zo beschikt de EX90 over een onzichtbaar veiligheidsschild met de nieuwste sensortechnologie, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Geavanceerde sensoren zoals camera’s, radars en LIDAR (Light Detection and Ranging) zijn verbonden met de centrale computer van de auto en creëren in real time een 360°-beeld van de omgeving. Het systeem herkent kleine voorwerpen vanop honderden meters afstand en informeert de bestuurder tijdig over een eventueel obstakel, maar kan ook zelf handelen om ongevallen te vermijden.

Binnenin houden sensoren en camera’s de bestuurder in het oog en waarschuwen wanneer zijn of haar concentratie afneemt. Dat gebeurt in eerste instantie op een vriendelijke manier maar reageert de bestuurder niet omdat die in het slaap is gevallen of onwel geworden, remt het systeem de auto automatisch af tot stilstand en zendt een noodsignaal uit.

De EX90 is een geavanceerde computer op wielen, updates gebeuren over-the-air. De nieuwkomer is standaard uitgerust met Phone-as-Key-technologie. Die maakt het mogelijk dat uw smartphone dienst doet als autosleutel en uw auto automatisch ontgrendelt. Bij het instappen wordt het persoonlijk profiel van de bestuurder automatisch geladen.

Minimalistisch Scandinavisch design

Het dashboard met strakke horizontale lijnen wordt onderbroken door een opvallend groot verticaal geplaatst tabletscherm in het midden. Een klein horizontaal digitaal dashboard achter het stuurwiel bevoorraadt de bestuurder met actuele rijinformatie die kan worden aangepast aan de eigen voorkeur. In de plaats van leder gebruikt Volvo voor de binnenbekleding een compositie die bestaat uit vinyl, kurk en gerecycleerde PET-flessen. De EX90 bevat ook 15 procent gerecycleerd staal en 25 procent gerecycleerd aluminium.

600 kilometer autonomie

De elektrisch aangedreven EX90 is verkrijgbaar met twee elektromotoren en vierwielaandrijving in twee vermogensversies met respectievelijk 517 pk en 402 pk. Ze worden van stroom voorzien door een krachtige accu (107 kWh) die een WLTP-autonomie van zo’n 600 kilometer garandeert. Aan een snellader kan tegen 250 kW worden opgeladen, van 10 naar 80 procent in 30 minuten. Aan een wallbox thuis of aan een publieke laadpaal haalt de EX90 een laadsnelheid van 11 kW. De nieuwkomer maakt ook bidirectioneel laden mogelijk. Dat betekent dat de accu ook stroom kan leveren aan de woning of aan elektrische toestellen.

De EX90 zal ook Plug & Charge ondersteunen. Eenmaal de betaalmethode is gekoppeld aan uw auto gebeurt de facturatie automatisch, zonder een voorafgaandelijke handeling bij elke laadbeurt.

Volvo zet tot denken aan

De elektrisch aangedreven 7-zitter is zonder meer een hoogtechnologisch product dat is uitgerust met alle denkbare toekomstgerichte soft- en hardware en goed gewapend lijkt om de concurrentiestrijd aan te gaan met gelijkaardige modellen van de Duitse premiummerken.

De EX90 is 5,04 meter lang en 1,96 meter breed, de wielbasis bedraagt 2,99 meter. In zijn goedkoopste basisuitvoering zal die 106.300 euro kosten, de opleg voor de Twin Performance versie bedraagt net geen 5.000 euro. De nieuwkomer kan ook online worden besteld, de productie start in het najaar van 2023 in de Volvo-fabrieken van Ridgeville in de VS en van Chengdu in China. In landen dus waar de vraag naar de EX90 allicht het grootst zal zijn.

De kans dat de EX90 de toonaangevende positie van de Duitse premiummerken kan bedreigen, is vrij gering. Volvo is een nichemerk met een beperkt aantal modellen en een marktaandeel van nauwelijks 1 procent. Maar je moet niet per se de grootste constructeur zijn om impact te kunnen hebben op het mobiliteitsgebeuren. Volvo heeft zowel autokopers als autobouwers aan het denken gezet over wat kan én moet gebeuren om de voortschrijdende klimaatverandering een halt toe te roepen. Bovendien heeft het een vernieuwende vormtaal geïntroduceerd die zin heeft én stilaan navolging krijgt. Last but not least: de coolness waarmee de Volvo-top de waarden en het authentieke karakter van het Zweedse merk verdedigt, dwingt alom respect en bewondering af.

Volvo heeft juiste keuze gemaakt In een exclusief interview met de gespecialiseerde autosite www.autonieuws.be beklemtoont de huidige topman Jim Rowan dat Volvo in de eerste plaats een autobouwer is die daarnaast is gespecialiseerd in software en service. “Volvo biedt ‘next generation mobility’ aan, vandaar de stap naar onlineverkoop en abonnementsformules. Wij willen als merk meer rechtstreeks betrokken worden bij het verkoopproces om nog beter te kunnen inspelen op de vraag van de klant.” Over de positie van Volvo binnen Geely Automotive benadrukt Rowan dat Volvo een beursgenoteerd bedrijf is dat zijn eigen koers vaart. “Onder de vleugels van Geely hebben wij onze eigenheid behouden en doen wij, met succes, ons eigen ding. Ons orderboek is voller dan ooit tevoren. De keuze om volledig elektrisch te gaan, is de juiste gebleken. Elektromotoren zijn betrouwbaarder en efficiënter dan benzine- en dieselmotoren, maken minder lawaai en stoten geen schadelijke stoffen en gassen uit. Ik ben ervan overtuigd dat de hinderpalen zoals het tekort aan laadpalen, de trage laadsnelheid, de beperkte autonomie en hoge kostprijs op relatief korte termijn zullen verdwijnen.” Jim Rowan heeft gelijk. Wij maken misschien wel de meest ingrijpende transitie uit de geschiedenis van de automobiel mee en al bij al verloopt die omslag tot nu toe vrij probleemloos. Dat kan veranderen wanneer in Europa straks honderdduizenden banen verdwijnen in de autosector en nog meer Europese autoconstructeurs gedeeltelijk of geheel in handen komen van Chinese merken.