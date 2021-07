Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

De accu's van elektrische wagens zijn vandaag krachtig genoeg om in 1 of 2 etappes naar je vakantiebestemming te rijden, maar kan ook je caravan mee?

In theorie wel, hangt af van model tot model en van merk tot merk. Sommige constructeurs zien het als een belangrijk pluspunt en verkoopargument dat hun model(len) zijn geconcipieerd én goedgekeurd om een caravan of aanhangwagen te trekken. Zo heeft bijvoorbeeld de Polestar 2 een draagcapaciteit van 1,5 ton.

Maar lang niet iedereen gebruikt een trekhaak om een caravan of aanhangwagen te slepen maar simpelweg om één of twee fietsen te transporteren. Dat kan dus perfect voor zover je kiest voor het juiste merk en model.

Weet wel dat het extra gewicht dat je meesleept het verbruik en remweg verhoogt en de actieradius verkleint. Afhankelijk van de afstand naar je vakantiebestemming bestaat de kans dat je daardoor een keertje extra moet opladen. Wie geregeld met een aanhangwagen of caravan onderweg is, moet ook rekening houden met een ietwat hogere slijtage van de remmen.

