Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Als je dringend nood hebt aan accucapaciteit om je reis te kunnen verderzetten, kun je je elektrische wagen snelladen.

De laadvermogens bij snelladen kunnen oplopen tot 175 of zelfs 350 kW. Dat betekent in de praktijk dat je wagen amper 30 tot 35 minuten in plaats van enkele uren aan de laadpaal moet hangen (voor een capaciteit van zowat 80 procent). De precieze laadtijd hangt af van het laadvermogen van de auto én van de snellader.

Waarom dan niet altijd snelladen? Omdat die techniek de accu extra belast, wat op termijn kan leiden tot capaciteitsverlies. Voor een vakantiereis of lange verplaatsing kan het geen kwaad, maar dagelijks gebruik wordt afgeraden. Daar komt nog bij dat snelladen schadelijk is voor je portefeuille. Om 100 kilometer op te laden, betaal je gemiddeld 11,7 euro aan een snellader, tegen gemiddeld 3,4 euro wanneer je thuis oplaadt.

