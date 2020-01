Van de Belgische consumenten wil vandaag 29 procent dat hun nieuwe wagen een hybride elektrische wagen is, een stijging ten opzichte van 23 procent in 2018. Het aandeel Belgische consumenten die voor een volledig elektrisch aangedreven wagen zouden kiezen, blijft op 9 procent.

Dat blijkt uit de Deloitte Global Automotive Consumer Study 2020, een enquête van Deloitte bij 35.000 consumenten in 20 landen, onder wie 1286 Belgen.

De keuze voor een auto op benzine of diesel daalt van 64 procent in 2018 naar 52 procent in 2020. De meeste consumenten vinden dat een volledig elektrisch aangedreven auto een bereik van meer dan 320 kilometer moet hebben. Jongeren kunnen zich echter beter vinden in een geringer bereik dan oudere generaties.

Verder zijn Belgische consumenten bereid om maximaal één uur te wachten tot hun elektrische auto weer volledig is opgeladen. Van de Belgische consumenten die van plan zijn een elektrische wagen aan te kopen, noemde 38 procent lagere emissies en gebruikskosten als de hoofdredenen voor hun plannen. Het bereik en gebrek aan laadinfrastructuur blijven de grootste bezorgdheden.

Voorts blijkt dat de helft van de Belgische consumenten ervan overtuigd is dat zelfrijdende wagens onveilig zullen zijn.

Volgens Deloitte is een 'verontrustend' aantal Belgische consumenten (30 tot 49 procent naargelang de geconnecteerde technologie) ook niet bereid om extra te betalen voor een wagen met geavanceerde connectiviteitstechnologieën, ondanks dat de veiligheid verbeterd wordt. Belgische consumenten maken zich zorgen over privacy en gegevensbescherming in geconnecteerde wagens. Ze zijn het meest bezorgd over apps die data verspreiden (bijvoorbeeld smartphone-apps) en de verzameling van biometrische gegevens (bijvoorbeeld hartslag).

