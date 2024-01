Hybride Wrangler blijft zichzelf

Met een hybride aandrijving behoudt de Jeep Wrangler zijn troeven als polyvalente allroader.

Stoere terreinwagens met gulzige verbrandingsmotoren verdwijnen stilaan uit het aanbod van de automerken of worden vervangen door elektrische versies op de Europese markt. Zo vergaat het ook de Jeep Wrangler die na zijn recente update bij ons nog enkel verkrijgbaar is als plug-inhybride. Dat is een logische keuze gezien de marktevolutie die zuinigere en schonere motoren opdringt.

Het Amerikaanse publiek kan nog altijd een zes- of achtcilinder bestellen, maar aan deze kant van de oceaan is de keuze beperkt tot de 4XE plug-inhybride die gebruik maakt van een bescheiden 2 liter viercilinder op benzine, in combinatie met een elektromotor. Die cocktail is goed voor 380 pk en zo’n 50 kilometer volledig elektrisch rijden op de accu van 17,3 kWh die onder de achterbank zit en dus geen laadruimte inneemt.

Dankzij de inschakelbare vierwielaandrijving met lage verhouding en de waaddiepte 76 centimeter blijft de Wrangler een echte terreinploeteraar voor wie daar behoefte aan heeft. Denk maar aan lui uit de bosbouw en wie regelmatig een zware trailer moet trekken.

Geslaagd

Deze update levert de Wrangler ook een uiterlijke opfrisbeurt op. Met onder andere een hertekende grille en andere velgen, een geïntegreerde antenne, een ruimere uitrusting met een 12,3-aanraakscherm met compatibiliteit voor Apple CarPlay en Android Auto plus uitgebreidere veiligheidssystemen met onder meer verkeersbordherkenning, rijstrookbewaking of een vermoeidheidswaarschuwing voor de bestuurder.

De Jeep Wrangler is nu leverbaar en kost 81.000 euro.