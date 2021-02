De nieuwe generatie van de SUV van Honda krijgt een strakker design en een hybride aandrijflijn.

Het toevoegsel e:HEV in de naam moet duidelijk maken dat de Honda HR-V voortaan gebruik maakt van een hybride aandrijving, die een benzinemotor met een elektromotor combineert. Bij de voorstelling van de nieuwe SUV toonde het Japanse merk al beelden van het koetswerk en het interieur, maar bleef het zeer karig met technische informatie.

Op exacte afmetingen, prestaties, motorspecificaties en mogelijke varianten blijft het dus nog even wachten. De kans is echter groot dat voor de aandrijving gekozen is voor de technologie van de Jazz e:HEV. Die is voorzien 1,5-liter viercilinder benzinemotor die samen met twee kleine elektromotoren een vermogen van 109 pk produceert.

De Honda HR-V e:HEV heeft een hybride aandrijving © GF

Wat het design betreft heeft Honda inspiratie gevonden bij de SUV e:Concept die vorig jaar is getoond. De koetswerklijnen van de HR-V werden strakker met lichte coupétrekken achteraan, terwijl een stoere grille en scherpe, horizontale koplampen in de neus voor een karaktervol voorkomen zorgen. De indruk wordt nog versterkt door de via een rode ledstrip verbonden achterlichten en de donkere accenten op de onderste contouren van de wagen.

Hetzelfde strakke en cleane ontwerp vinden we ook in het interieur, waar meteen het losstaande scherm van het infotainmentsysteem boven een rijtje bedieningsknoppen opvalt. Verder pakt de HR-V nog altijd uit met de uiterst moduleerbare Magic Seats die de nodige functionaliteit aan boord verzekeren.

Honda meldt dat de nieuwe HR-V e:HEV eind 2021 bij de dealers zal arriveren.

Een strak interieur met een vrijstaand infotainmentscherm © GF

