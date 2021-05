De Amerikaanse ontwerper Ryan Schlotthauer bedacht een leuk afstudeerproject: een bouwpakket voor een elektrische wagen die je 5.000 euro kost.

Het project van Schlotthauer trok veel aandacht en ging een eigen leven leiden. Binnenkort zou de Zweedse meubelketen Ikea de Höga, een elektrische wagen met Renault-technologie, als zelfbouwpakket aanbieden. Zo klonk het. Maar zo'n vaart zal het niet lopen, aangezien het slechts om een afstudeerproject gaat zonder concrete productieplannen.

Het project is natuurlijk zeer origineel en mooi en zou de elektrische mobiliteit misschien een flinke boost kunnen geven. De Höga is een kleine elektrische stadswagen van 2,3 meter lang en 1,8 meter hoog. Het autootje bestaat uit 374 onderdelen, waarvan je er 114 zelf moet monteren. In het hele project staat ook duurzaamheid centraal want bijvoorbeeld het hele koetswerk is recycleerbaar.

De Höga is een compacte elektrische stadswagen. © GF

Het grootste struikelblok om de Höga op de weg te krijgen is de homologatie, die nog niet gebeurde. Maar wie weet springen Renault en/of Ikea toch nog mee op de kar en slaagt Ryan Schlotthauer erin zijn project alsnog te realiseren. Het zou mooi zijn om naast een boekenrek en een slaapzetel ook een elektrische auto bij Ikea te kunnen ophalen.

