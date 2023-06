Hoe vervoer je (elektrische) fietsen veilig en gebruiksvriendelijk op je auto?

Elektrische fietsen zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Ze vergezellen ons ook almaar vaker op vakantie maar spijtig genoeg niet altijd op een gebruiksvriendelijke en veilige manier. Lees hier hoe het beter kan.

De verkoop van elektrische fietsen heeft de voorbije tien jaar een explosieve groei gekend, sterker nog dan die van SUV’s. Maar terwijl meer SUV’s in het verkeer de schadelijke CO 2 -uitstoot verhogen en de klimaatverandering stimuleren, zorgen meer fietsen in het straatbeeld ervoor dat er minder auto’s onderweg zijn waardoor de CO 2 -uitstoot door het autoverkeer vermindert en de klimaatverandering wordt afgeremd. Fietsen houdt mensen bovendien langer mobiel, fit en gezond.

Grote verschillen in verbruik en prijs

Volgens mobiliteitsorganisatie Touring nemen almaar meer automobilisten hun (elektrische) fiets mee wanneer zij een weekend of langer op reis gaan. Op die manier blijven zij ook tijdens hun vakantie in beweging.

De Thule EasyFodtXT 933 kan worden gekanteld waardoor de koffer van de auto bereikbaar blijft.

Het slechte nieuws is dat het vervoer van fietsen bijkomende kosten met zich brengt voor het vervoer van die (elektrische) fietsen. Fietsdragers bestaan in drie types, elk systeem heeft voor- en nadelen. Dak- en kofferdragers zijn bijvoorbeeld goedkoper dan een trekhaakkoffer maar tests van de Duitse automobilistenvereniging ADAC met ‘gewone’ fietsen tonen aan dat zij het brandstofverbruik fors de hoogte injagen. In het geval van een dakdrager en bij een gemiddelde snelheid van 130 km/u bedraagt het méérverbruik 34 procent, bij een kofferdrager 44 procent en bij trekhaakkoffer slechts 6 procent.

Uit de ADAC-tests blijkt ook dat de trekhaakdrager het rijgedrag en de wegligging van de auto minder sterk beïnvloedt. Met name bij uitwijkmanoeuvres is de impact verontrustend. Fietsen op het dak of op de koffer kunnen de auto in een oncontroleerbare slip doen belanden en een ongeval veroorzaken.

Dit soort gevaarlijke situaties kan worden vermeden door een fietsdrager te kopen die een goede score heeft behaald in de vergelijkende tests van ADAC of andere instanties en waarvan de resultaten terug te vinden zijn op het internet.

De Thule EasyFold XT933 kan worden samengevouwen en vervolgens veilig worden opgeborgen.

Prijskwaliteitverhouding

Blijkt immers dat niet alle fietsdragers op de markt een goede beoordeling krijgen waarbij een hoge prijs geen garantie is voor goede kwaliteit. In de meest recente test van het gezaghebbende Duitse automagazine Auto, Motor und Sport behaalt de goedkoopste trekhaakdrager (Norauto E-Fit 200-2) de hoogste score.

Bij vergelijkende tests worden uiteenlopende situaties nagebootst zoals een dubbele spoorwissel bij 60 km/u, een noodstop tegen 100 km/u alsook het rijden over een geaccidenteerd wegdek. ADAC voert bovendien crashtests uit waarbij de meeste kofferdragers een onvoldoende kregen inzake veiligheid. Enkel de trekhaakdragers maakten een goede beurt.

Sowieso komen enkel trekhaakdragers in aanmerking voor het vervoer van e-bikes. Een e-bike weegt gemiddeld 25 à 30 kilogram. Ingeval twee e-bikes worden vervoerd, zorgt dat voor 60 kilogram extra gewicht. Een trekhaakdrager voor e-bikes moet dus voldoende stevig en stabiel zijn om zo’n gewicht te kunnen torsen. Bovendien zijn de banden van een e-bike doorgaans een stuk breder dan die van een gewone fiets en vereisen die een bredere wielgoot.

Het is aangewezen om tijdens de autorit fietsbatterijen en -tassen in de koffer van de auto op te bergen. Maak er ook een gewoonte van om bij elke tussenstop de spanning op de riemen te controleren. Het is niet de eerste keer dat een fiets uit zijn verankering loskomt of dat een fietstas door de lucht vliegt en een verkeersongeval veroorzaakt.

Diefstal van (elektrische) fietsen komt spijtig genoeg almaar vaker voor en kan worden voorkomen door een dubbele beveiliging in de vorm van een combinatie van een U-slot en ketting. De praktijk wijst uit dat de meeste e-bikes worden gestolen tijdens een sanitaire stop of snelle lunch onderweg of op de parking van het hotel. Gelukkig bieden almaar meer hotels, al dan niet tegen betaling, een beveiligde fietsstalling aan.

Elektrische fietsen kunnen enkel via een trekhaakdrager worden vervoerd. De Thule trekhaakkoffer vermindert het verbruik en vergemakkelijkt het laden.

Gebruiksgemak is belangrijk criterium

Bij de beoordeling van de verschillende types en merken van fietsdragers wordt uiteraard ook rekening gehouden met hun gebruiks- en milieuvriendelijk karakter. Hoe stevig zit die in elkaar, wordt die kant en klaar afgeleverd, hoe zwaar weegt die en hoeveel plaats neemt die in beslag wanneer die niet wordt gebruikt, kan die worden samengevouwen? En wat met reserveonderdelen, zijn die apart leverbaar? Wat dekt de garantie en wat niet?

Omzeggens alle vergelijkende tests leveren bijna altijd één en dezelfde winnaar op, met name Thule. De beursgenoteerde fabrikant van dakkoffers en fietsdragers bestaat sinds 1942 en is intussen in meer dan 120 landen op de markt. De hoofdzetel bevindt zich in het Zweedse Hillerstorp, waar zowel het ontwerp- als het testcentrum en de fabriek zijn gevestigd.

Thule is niet toevallig marktleider op het gebied van dakkoffers en fietsdragers. De Zweedse fabrikant investeert veel geld in research en ontwikkeling, is toonaangevend inzake het gebruik van duurzame materialen, offreert het beste waarborgpakket en beschikt als een van de weinige fabrikanten over een ruime voorraad aan reserveonderdelen die online kunnen worden besteld.

Aan kwaliteitsvolle producten hangt een prijskaartje. Thule is niet de goedkoopste fabrikant op de markt maar de prijsverschillen met zijn concurrenten is kleiner dan de verschillen inzake veiligheid, duurzaamheid, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid.

Een ADAC-test toont aan dat fietsen op het dak van de auto het verbruik met 30 procent verhogen bij een constante snelheid van 130 km.

Dakkoffer versus trekhaakkoffer

Wie weekenduitstappen of langere vakanties met de auto onderneemt, heeft soms de neiging meer bagage mee te nemen dan wie met het vliegtuig of de trein reist. Dat is een probleem voor reislustige gezinnen met een auto met een kleine koffer. Een oplossing bestaat erin een dakkoffer te monteren die in XXL-uitvoering theoretisch tot 600 liter extra bagageruimte biedt.

In de praktijk ligt het nuttige laadvolume, dat wordt bepaald door de vorm van het deksel, meestal een stuk lager. Weet dat basismodellen vaak enkel langs de voor- of achterkant kunnen worden geopend, wat het laden bemoeilijkt. Kies daarom voor een dakkoffer die zijdelings opent.

Hoeveel kilo mag/kan een dakkoffer vervoeren? Dat hangt uiteraard af van het koffervolume maar ook van het maximaal toegelaten gewicht dat vermeld staat in de handleiding van je auto. In het geval van een kleine gezinsauto bedraagt het maximaal toegelaten gewicht zo’n 50 kilogram, betreft het een grote limousine of SUV kan dat oplopen tot 100 kilogram. Is een dakkoffer te zwaar beladen, kunnen de bevestigingselementen loskomen. Weet ook dat een volgeladen dakkoffer het rijgedrag van je auto negatief beïnvloedt en het brandstofverbruik met 10 à 20 procent verhoogt.

Sinds kort is er een volwaardig alternatief op de markt in de vorm van de trekhaakkoffer van Thule. Door zijn downforce-effect vermindert die het brandstofverbruik, zij het in geringe mate. Bovendien kan die gemakkelijker worden gemonteerd én beladen vermits die zich op kniehoogte bevindt. In feite heeft die maar één nadeel: door de trekhaakkoffer wordt je auto een stuk langer waardoor het vinden van een geschikte parkeerplaats moeilijker wordt. Maar dat geldt ook voor wie met een dakkoffer onderweg is en ondergronds moet parkeren.