Hoe kan een automerk als Subaru overleven?

Vorig jaar verkocht Subaru in Europa 22.000 nieuwe auto’s, in België waren het er 340. De eerste de beste dealer van een volumemerk verkoopt er meer. Hoe kan de invoerder van het Japanse 4×4-merk in ons land dan overleven? Knack.be ging op zoek naar een antwoord.

Brussel is de hoofdstad van Europa, een feitelijkheid die ervoor zorgt dat veel multinationals er een pied-à-terre hebben. In Brussel worden immers de Europese wetten gemaakt. Als wereldspeler heb je er alle belang bij in een vroeg stadium op de hoogte te zijn van de plannen van de Europese Commissie. Dat geldt vooral voor Aziatische concerns. Die zijn doorgaans minder vertrouwd met de politieke geplogenheden in Europa. Vanuit logistiek oogpunt is de centrale ligging van België ook wel een belangrijke troef.

Of voornoemde overwegingen een rol hebben gespeeld bij de keuze van Brussel als Europese hoofdzetel van Subaru is niet bekend, maar uitgesloten is het zeker niet.

Global player

Subaru is een dochteronderneming van Subaru Corporation. Dat bouwt naast auto’s ook vliegtuigen, helikopters en treinen maar de automobieltak is de meest zichtbare. Van midden de jaren vijftig tot eind van de jaren tachtig produceert Subaru vooral compacte wagens, denk aan Sambar, Rex, Pleo en Stella.

Vanaf de jaren negentig ontpopt Subaru zich tot dé 4×4-specialist. In 1995 wordt de Subaru Impreza zowaar wereldkampioen met de Schot Colin McRae achter het stuur. De naamsbekendheid die het Japanse merk via zijn rallysuccessen verwerft, vertaalt zich in een uitstekende verkoopresultaten. Ook in ons land.

In 1999 komt het gedeeltelijk in handen van General Motors dat synergiën opzet tussen Subaru en dat andere GM-dochtermerk Saab. De alliantie houdt zes jaar stand maar dan komt GM in financiële moeilijkheden en verkoopt het zijn aandelen aan Toyota. In 2001 en 2003 valt Subaru opnieuw in de prijzen en wordt het met Richard Burns en Petter Sollberg nog twee keer wereldkampioen.

Subaru is helemaal niet het kneusje waarvoor het in Europa weleens wordt aanzien. In zijn beste jaren verkocht de Japanse 4×4-specialist meer dan één miljoen wagens, vorig jaar waren het er 860.000. Door corona en het tekort aan halfgeleiders kan Subaru de vraag niet volgen.

Met name Amerikanen hebben een boontje voor de stoere Subaru-modellen met hun onverwoestbare techniek, betrouwbare boxermotor en standaard vierwielaandrijving.

Het 4×4-systeem heeft het nadeel dat het voor zo’n 100 kilogram extra gewicht zorgt. Daardoor verbruiken Subaru-modellen meer brandstof en stoten zij meer schadelijke CO 2 -uit dan vergelijkbare wagens met enkel voor- of achterwielaandrijving.

Minder is meer

Onder de vleugels van Toyota mocht Subaru zijn eigen koers blijven varen en kon het profiteren van de knowhow en ervaring van ’s werelds nummer één. Beide merken hebben ook enkele gemeenschappelijke projecten uitgewerkt, denk aan de Toyota GT86/Subaru BRZ in 2012. Van meer recente datum is het project Toyota bZ4X en Subaru Solterra, beide full electric SUV’s op basis van een gemeenschappelijk e-platform.

Onder het motto ‘minder is meer’ heeft de Subaru-top vorig jaar beslist om de schaar te zetten in het modellenaanbod voor de Benelux. Dat bestaat voortaan uit één full electric SUV (Solterra) en drie crossovers (XV, Forester en Outback) mét vierwielaandrijving en boxermotor. Die is er overigens als benzine en mild hybride. Bij een boxermotor liggen de cilinders aan beide zijden van de krukas, plat in één vlak, en staan de zuigers in paren tegenover elkaar. Deze constructie biedt de beste voorwaarden voor een ideale massabalans. De krukasaandrijving werkt harmonieus en gelijkmatig tot aan hoge toerentallen. Omdat de boxermotor minder hoog is, ligt het zwaartepunt lager wat de rijeigenschappen van de auto ten goede komt. Hoe lager het zwaartepunt, hoe dynamischer het rijgedrag. Dat is ook de reden waarom Porsche blijft vasthouden aan dit motorconcept.

De Forester e-BOXER kan ook offroad.

EyeSight ziet alles

Typerend voor het unieke karakter van de Subaru-modellen is de zogenaamde EyeSight-technologie, een actief veiligheidssysteem dat gebruikmaakt van twee camera’s die zich links en rechts van de binnenspiegel bevinden. Die scannen continu de omgeving voor de auto en detecteren zo voetgangers, fietsers en auto’s. Samen creëren zij een stereo HD-beeld dat razendsnel wordt verwerkt door een computer in de auto. Nadert u een stilstaand of bewegend object waarschuwt het systeem u via een melding in het display. Negeert u de melding en onderneemt u geen actie gaat de automatisch afremmen tot in stilstand. Reageert u wel, zorgt het systeem voor extra remkracht zodat u de volle 100 procent remkracht van de auto kunt benutten.

Camera’s bieden het voordeel dat zij de situatie in real time inschatten. Zij zien ook waar de auto zich bevindt tegenover de wegbelijning. EyeSight ziet gewoon alles, ook wanneer uw wagen begint te slingeren. Dat kan erop wijzen dat u onoplettend of vermoeid bent. Niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid. Vele Subaru-bestuurders dat EyeSight hen meer dan eens voor een ongeval heeft behoed. Het veiligheidssysteem zorgt er ook voor dat u, wanneer u de adaptieve cruise control inschakelt, niet tegen uw voorganger botst. Handig toch.

De camera’s van het EyeSight-systeem zien alles.

Tering naar de nering

Blijft de vraag hoe Subaru Belux dat pakweg 350 nieuwe auto’s per jaar verkoopt uit de kosten komt, ook al betreft het een dochteronderneming van de Japanse constructeur.

Het antwoord komt van woordvoerder Luc Gyzels. ‘Europa en België beschouwen Subaru als een nichemerk terwijl wij in feite een gespecialiseerde global player zijn die vorig jaar 860.000 voertuigen heeft verkocht. Dat zijn er meer dan Volvo, om maar één voorbeeld te geven. Hoeveel Europese merken verkopen jaarlijks 640.000 voertuigen in de Verenigde Staten? Dat zijn er geen vijf. Vanzelfsprekend zouden wij graag meer auto’s verkopen en ja, Subaru heeft betere tijden gekend in Europa en België. Maken wij ons zorgen? Tot nu toe halen wij de targets die het Japanse hoofdkantoor ons oplegt.’

Wij geloven sterk in elektrificatie en ik kan u, in primeur, aankondigen dat wij in Japan een nieuwe fabriek voor elektrische wagens gaan bouwen. Subaru-woordvoerder Luc Gyzels

Volgens Gyzels bestaat Subaru Belux uit een kleine ploeg van zeer geëngageerde en hardwerkende medewerkers. ‘Wij roeien met de riemen die wij hebben! Een budget voor televisiereclame bijvoorbeeld hebben wij niet, dus brengen wij onze producten via de sociale media onder de aandacht van de mensen. Daarnaast organiseren wij, in samenspraak met onze 15 dealers, gerichte regionale acties. Eén keer per jaar houden wij opendeur op het Autosalon van Brussel.’

Hoe kijkt de woordvoerder de toekomst tegemoet? ‘De automobielsector bevindt zich op een kantelmoment. De transitie van verbrandings- naar elektromotoren is volop aan de gang en vergt grote investeringen. Via onze alliantie met Toyota kunnen wij profiteren van de knowhow en ervaring van onze partner, en vice versa. Het project Toyota bZ4X en Subaru Solterra is daar een mooi voorbeeld van. Wij hebben op hetzelfde moment onze eerste full electric SUV gelanceerd.

‘Wij geloven sterk in elektrificatie en ik kan u, in primeur, aankondigen dat wij in Japan een nieuwe fabriek voor elektrische wagens gaan bouwen. Dat betekent dat wij een ruimer doelpubliek kunnen aanspreken en dat wij ook de B2B-klant in het vizier zullen nemen. Nu focussen wij met de XV op jonge, sportieve gezinnen, de Forester en Outback richten zich tot een ietwat ouder publiek dat vooral oog het voor het robuuste karakter van onze modellen en voor de zeer specifieke veiligheidssystemen. Recent hebben wij de 50ste verjaardag gevierd van ons 4×4-systeem dat vrij uniek is en dat zijn kwaliteiten op een overtuigende manier heeft bewezen in de rally.’