Het geheim achter het succes van Zweedse nieuwkomer Polestar

Het Zweedse Polestar is procentueel een van de snelst groeiende automerken in ons land en dat met een gamma dat uit slechts één model bestaat. Hoe is dat mogelijk, wat is het geheim achter het succes van de nieuwkomer met hoofdzetel in Göteborg die de andere automerken ter verantwoording roept?

Het verhaal doet al langer de ronde dat Polestar door een toevallige samenloop van omstandigheden is ontstaan. Nadat topman Hakan Samuelsson geen groen licht had gegeven voor de verdere ontwikkeling van het studiemodel van een toekomstige plug-in hybride Volvo-coupé trok de toenmalige design director Thomas Ingenlath zijn stoute schoenen aan en vroeg een onderhoud met Li Shufu. De grote baas van de Chinese autogroep Geely is sinds 2010 ook eigenaar van Volvo Cars.

Groen licht voor een groen merk

Naar de argumenten die Ingenlath op tafel heeft gelegd, hebben we het raden. Feit is dat de Duitse designer de Chinese eigenaar wist te overtuigen van het potentieel van zijn project en groen licht kreeg voor zowel de verdere ontwikkeling van de coupé als voor de opstart van een nieuw automerk. Thomas Ingenlath promoveerde van de ene dag op de andere van head of design van Volvo naar CEO van Polestar.

Polestar 2 is afgeleid van de Volvo XC 40 Recharge maar rolt in China van de band.

Wat aanvankelijk een mission impossible leek, werd een succesverhaal. De Polestar 1 werd op een beperkte oplage gebouwd maar de hoge aankoopprijs verhinderde een commercieel succes. Veel belangrijker was de wereldwijde mediabelangstelling die de revolutionaire hybridetechnologie en het origineel design genereerde.

Mondiale aandacht creëert immers geloofwaardigheid en die straalt onrechtstreeks ook af op de Chinese autogroep Geely. Van topman Li Shufu is geweten dat hij zeer ambitieus is en een plaats in de top drie in de autowereld beoogt, op zijn minst. Nu al wordt hij bestempeld als de Henry Ford van China. Het is een publiek geheim dat hij een directe lijn heeft met president Xi Jiping.

Meer elektrificatie leidt naar meer duurzaamheid

In vijf jaar tijd is Polestar, vanuit het niets, uitgegroeid tot hét uithangbord van de Chinese autogroep op het gebied van elektrificatie. Elektromobiliteit is in dit geval geen doel op zich maar de weg naar meer duurzaamheid en daar is het CEO Ingenlath om te doen.

Was de Polestar 1 nog een plug-in hybride, dan wordt de Polestar 2 volledig elektrisch aangedreven. Die kwam in 2019 op de markt, wordt in China geproduceerd ondanks dat het een afgeleid model betreft van de Volvo XC 40 Recharge die in Gent van de band rolt.

De Polestar 2 maakt gebruik van gerecycleerde materialen en verbindt op die manier duurzaamheid met premium en luxe. Door zijn minimalistisch design bezit hij een authentieke merkidentiteit die afwijkt van de heersende perceptie van premium.

De Polestar 3 die er dit jaar zit aan te komen, gaat op de ingeslagen weg verder en is gebaseerd op drie pijlers: purity, performance en progressive. Purity heeft betrekking op de minimalistische designstijl, performance spreekt voor zich en progressive staat voor innovatieve technologie zowel qua aankleding als uitvoering. Bij de wereldpremière in Kopenhagen beschreef topman Ingenlath de nieuwkomer als ‘het toekomstige hart van het merk’.

Polestar 3 kost 89.900 euro en is het toekomstige hart van het merk.

De Polestar 3 staat op het nieuwe e-platform van de Geely Auto Group en wordt aangedreven door twee elektromotoren met een systeemvermogen van 490 pk. Dat vertaalt zich in een topsnelheid van 210 km/u, optrekken van 0 naar 100 km/u doet die in 5 seconden. De batterij made in China heeft een nettocapaciteit van 107 kWh en garandeert een WLTP-autonomie van 610 kilometer. Opladen tot 80 procent aan een snellader kan in 30 minuten, een warmtepomp is standaard.

Van de Polestar 3, een SUV van 4,90 meter met een instapprijs 89.900 euro, wordt verwacht dat die vanaf dit najaar klanten zal afsnoepen van Tesla en de Duitse premiummerken. Of die daar ook in zal slagen, moet nog blijken. Qua laadsnelheid haalt hij niet het hoge niveau van enkele van zijn directe concurrenten en ook het koffervolume is aan de lage kant, ondanks zijn hoge prijs.

Polestar-topman daagt zijn concurrenten uit

Hoewel Polestar voorlopig nog altijd maar één model op de markt heeft, slaagt het erin om talk of the town te blijven. Niet op de manier van Elon Musk maar op die van Thomas Ingenlath. Van die laatste is geweten dat hij focust op duurzaamheid en een klimaatneutrale samenleving.

Belangrijk daarvoor is transparantie. Om een auto met zero CO 2 -uitstoot te kunnen bouwen, moeten alle emissies over de complete toeleveringsketen worden opgespoord én geëlimineerd. Dat gebeurt via de zogenaamde Life Cycle Analysis (LCA).

De traceerbaarheid van de toeleveringsketen helpt ook om schendingen van de mensenrechten en milieuschade als gevolg van mineralen op te sporen en te voorkomen. Polestar-topman Ingenlath heeft bij herhaling de autoconstructeurs en hun toeleveranciers opgeroepen hierover op een transparante manier te communiceren, de ene keer al nadrukkelijker dan de andere.

Zonder snelle actie zal grens van 1,5 graad met 75 procent worden overschreden

Voor een paar weken was het opnieuw raak. In een zogenaamd Pathway Report van Polestar staat te lezen dat zonder snelle actie van de auto-industrie de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord 2050 niet worden gehaald.

Het rapport dat is opgesteld door het internationale adviesbureau Kearney maakt gebruik van publiek toegankelijke gegevens om het huidige emissietraject van de auto-industrie te modelleren en stelt dat de sector nog een lange weg te gaan heeft.

Als er niet snel actie wordt ondernomen zal het volledige CO2-budget tegen 2035 zijn opgebruikt én zal de sector de doelstelling van 1,5 graad opwarming van de aarde tegen 2050 met minstens 75 procent overschrijden. Een voorspelling die hard is binnengekomen bij iedereen die onze planeet een goed hart toedraagt.

Deze grafiek uit het rapport Pathway Report van Kearney legt de vinger op de wonde.

Klare taal die mediabelangstelling genereert

Polestar-topman Ingenlath maakt zich met zijn statements niet geliefd bij zijn collega’s. In feite roept hij hen ter verantwoording – met recht en rede. Personenwagens zijn immers verantwoordelijk voor 15 procent van alle broeikasgasemissies. Volgens Ingenelath volstaat het niet dat elektrische auto’s tijdens het rijden geen schadelijke CO 2 uitstoten, men moet de volledige levenscyclus klimaatneutraal maken. De sector moet daarom snel en als één geheel actie ondernemen. Klare taal waarmee hij zich onderscheidt van zijn collega’s en dat opnieuw voor voorpaginanieuws zorgt.

Ook zonder nieuwe modellen gaat Polestar over de tong. Polestar was ook een van de eerste merken zonder een eigen dealernetwerk. Een nieuwe Polestar kopen, kan enkel online. Het onderhoud gebeurt door gecertificeerde Volvo-dealers. Dat bespaart het jonge automerk veel geld en draagt bij aan zijn exclusief karakter.

Dat is zo. De Polestar 2 is een afgeleid model van de Volvo XC 40 Recharge en bestaat voor 90 procent uit dezelfde onderdelen maar wordt niettemin gepercipieerd als een hoogwaardiger premiummerk – mét een groen geweten en een maatschappelijke boodschap.

Thomas Ingenlath promoveerde van head of design van Volvo naar CEO van Polestar.

Blijkbaar stoort het Jan Modaal niet dat de Polestar 3 reclame maakt met zijn topsnelheid van 210 km/u terwijl Volvo de topsnelheid van zijn nieuwe modellen bewust begrenst tot 180 km/u. Dat de Polestar 3 een SUV is die meer stroom verbruikt dan een limousine wordt eveneens met de mantel der liefde bedekt. Ook de Polestar 4 zal een SUV zijn, omdat een SUV beter verkoopt. Ook dat is klare taal.

De Polestar 5 die gepland is voor 2025 wordt dan weer een echte sportwagen.

Met een ruimer en sportief gamma wil Polestar jaarlijks 290.000 auto’s verkopen, in 2022 waren het er 51.500. Voor dit jaar bedraagt het objectief 80.000 voertuigen. Europa blijft met 40 procent de grootste afzetmarkt, gevolgd door Noord-Amerika en China met elk 30 procent.

De toekomstige Polestar-modellen zullen niet langer enkel in China worden gebouwd, gepland zijn twee fabrieken in de VS en Europa. In een recent kranteninterview heeft Ingenlath bevestigd dat ook de toekomstige modellen gebruik zullen maken van 400 Volt-technologie en niet van de duurdere maar veel krachtigere 800 Volt-technologie. Een hoge laadsnelheid is geen topprioriteit. Die is weggelegd voor wat de CEO omschrijft als een klimaatneutrale auto met de projectnaam ‘Polestar 0’ tegen 2030. Alle toeleveranciers hebben hun steun aan de realisatie toegezegd. Belofte maakt schuld.